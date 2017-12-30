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10:49 (мск), источник: Советский спорт

«Каролина» обыграла «Питтсбург», Малкин очков не набрал

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Каролина» — «Питтсбург» завершился победой хозяев — 2:1.

Источник: AP 2017

В составе победителей забивали Дерек Райан и Себастьян Ахо. У «Питтсбурга» гол в активе Брайана Дюмулина. Российский нападающий Евгений Малкин результативными действиями не отметился.

«Каролина» набрала 43 очка и занимает девятое место на Востоке. У «Питтсбурга» 41 очко и десятое место.

Каролина Харрикейнз 2:1
(0:1, 2:0, 0:0)
Питтсбург Пингвинз
30.12.2017, 03:30 Зрители: 17975 Регулярный чемпионат PNC Arena
Главные тренеры
Билл Питерс Майк Салливан
Вратари
Кэм Уорд Тристан Джерри 58:37
1-й период
Брайан Дюмулин (Дж. Гюнтцель, Т. Джерри) 04:34
Мэтт Ханвик 11:43
2-й период
Франк Коррадо 22:27
26:25 Дерек Райан (Э. Линдхольм, К. Дальбек)
38:05 Себастьян Ахо
38:36 Теуво Терявяйнен
3-й период
42:47 Себастьян Ахо
Статистика
4 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Дж. Славин (Каролина Харрикейнз), С. Ахо (Каролина Харрикейнз), Б. Песке (Каролина Харрикейнз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Каролина Харрикейнз
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