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«Каролина» обыграла «Питтсбург», Малкин очков не набрал
Матч регулярного чемпионата НХЛ «Каролина» — «Питтсбург» завершился победой хозяев — 2:1.
Матч регулярного чемпионата НХЛ «Каролина» — «Питтсбург» завершился победой хозяев — 2:1.
В составе победителей забивали Дерек Райан и Себастьян Ахо. У «Питтсбурга» гол в активе Брайана Дюмулина. Российский нападающий Евгений Малкин результативными действиями не отметился.
«Каролина» набрала 43 очка и занимает девятое место на Востоке. У «Питтсбурга» 41 очко и десятое место.
|Каролина Харрикейнз
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2:1
(0:1, 2:0, 0:0)
|Питтсбург Пингвинз
|Билл Питерс
|Майк Салливан
|Кэм Уорд
|Тристан Джерри 58:37
|1-й период
|Брайан Дюмулин (Дж. Гюнтцель, Т. Джерри)
|04:34
|Мэтт Ханвик
|11:43
|2-й период
|Франк Коррадо
|22:27
|26:25
|Дерек Райан (Э. Линдхольм, К. Дальбек)
|38:05
|Себастьян Ахо
|38:36
|Теуво Терявяйнен
|3-й период
|42:47
|Себастьян Ахо
|4
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Дж. Славин (Каролина Харрикейнз), С. Ахо (Каролина Харрикейнз), Б. Песке (Каролина Харрикейнз)