«Тампа» проиграла «Филадельфии» в матче НХЛ, несмотря на две передачи Кучерова

В составе победителей отличились Уэйн Симмондс (27-я минута), Шейн Гостисбир (31), Шон Кутюрье (40), Брэндон Мэннинг (42) и Валттери Филппула (60). У хозяев шайбы на счету Стивена Стэмкоса (8), Брэйдена Поинта (36) и Тайлера Джонсона (49).

Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров выступил ассистентом в эпизодах с двумя первыми голами своей команды. Всего на счету 24-летнего Кучерова 54 очка (24 шайбы + 30 передач), россиянин продолжает возглавлять список лучших бомбардиров лиги.

«Тампа» с 56 очками лидирует в таблице Восточной конференции, «Филадельфия» с 40 очками располагается на 11-й строчке.