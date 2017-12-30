«Тампа» проиграла «Филадельфии» в матче НХЛ, несмотря на две передачи Кучерова
ТАСС, 30 декабря. «Тампа» уступила «Филадельфии» со счетом 3:5 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 30 декабря. «Тампа» уступила «Филадельфии» со счетом 3:5 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей отличились Уэйн Симмондс (27-я минута), Шейн Гостисбир (31), Шон Кутюрье (40), Брэндон Мэннинг (42) и Валттери Филппула (60). У хозяев шайбы на счету Стивена Стэмкоса (8), Брэйдена Поинта (36) и Тайлера Джонсона (49).
Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров выступил ассистентом в эпизодах с двумя первыми голами своей команды. Всего на счету 24-летнего Кучерова 54 очка (24 шайбы + 30 передач), россиянин продолжает возглавлять список лучших бомбардиров лиги.
«Тампа» с 56 очками лидирует в таблице Восточной конференции, «Филадельфия» с 40 очками располагается на 11-й строчке.
В другом матче дня «Нью-Джерси» прервал серию из пяти побед, проиграв дома «Баффало» (3:4, в овертайме). «Каролина» на своем льду одержала волевую победу над «Питтсбургом» (2:1). «Коламбус» в гостях проиграл «Оттаве» со счетом 4:5, передачу на свой счет записал форвард «Блю Джекетс» Артемий Панарин. «Детройт» по буллитам дома обыграл «Рейнджерс» (3:2).
|Тампа-Бэй Лайтнинг
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3:5
(1:0, 1:3, 1:2)
|Филадельфия Флайерз
|Джон Купер
|Дэйв Хэкстол
|Петер Будай 50:26 (Анд. Василевский 50:26-58:02, Анд. Василевский 59:27)
|Брайан Эллиотт
|1-й период
|Якуб Ворачек
|07:08
|07:27
|Стивен Стэмкос (Н. Кучеров, В. Хедман)
|08:45
|Кори Конахер
|Валттери Филппула
|12:15
|18:49
|Андрей Шустр
|2-й период
|25:49
|Брэйдон Коберн
|Уэйн Симмондс (Ш. Кутюрье, Я. Ворачек)
|26:56
|29:30
|Никита Кучеров
|Шейн Гостисбеер (К. Жиру, У. Симмондс)
|30:03
|35:37
|Брэйден Пойнт (О. Палат, Н. Кучеров)
|Шон Кутюрье (К. Жиру, Т. Конекны)
|39:48
|3-й период
|Брэндон Мэннинг (К. Жиру, Т. Конекны)
|41:53
|47:12
|Алекс Киллорн
|48:58
|Тайлер Джонсон
|51:25
|Виктор Хедман
|Дэйл Уис
|53:17
|Валттери Филппула (Я. Ворачек, Ш. Кутюрье)
|п.в.
|59:27
|12
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|2
|К. Жиру (Филадельфия Флайерз), Б. Эллиотт (Филадельфия Флайерз), Т. Джонсон (Тампа-Бэй Лайтнинг)