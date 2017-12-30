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10:29 (мск), источник: ТАСС

«Тампа» проиграла «Филадельфии» в матче НХЛ, несмотря на две передачи Кучерова

ТАСС, 30 декабря. «Тампа» уступила «Филадельфии» со счетом 3:5 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей отличились Уэйн Симмондс (27-я минута), Шейн Гостисбир (31), Шон Кутюрье (40), Брэндон Мэннинг (42) и Валттери Филппула (60). У хозяев шайбы на счету Стивена Стэмкоса (8), Брэйдена Поинта (36) и Тайлера Джонсона (49).

Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров выступил ассистентом в эпизодах с двумя первыми голами своей команды. Всего на счету 24-летнего Кучерова 54 очка (24 шайбы + 30 передач), россиянин продолжает возглавлять список лучших бомбардиров лиги.

«Тампа» с 56 очками лидирует в таблице Восточной конференции, «Филадельфия» с 40 очками располагается на 11-й строчке.

В другом матче дня «Нью-Джерси» прервал серию из пяти побед, проиграв дома «Баффало» (3:4, в овертайме). «Каролина» на своем льду одержала волевую победу над «Питтсбургом» (2:1). «Коламбус» в гостях проиграл «Оттаве» со счетом 4:5, передачу на свой счет записал форвард «Блю Джекетс» Артемий Панарин. «Детройт» по буллитам дома обыграл «Рейнджерс» (3:2).

Тампа-Бэй Лайтнинг 3:5
(1:0, 1:3, 1:2)
Филадельфия Флайерз
30.12.2017, 03:30 Зрители: 19092 Регулярный чемпионат Amalie Arena
Главные тренеры
Джон Купер Дэйв Хэкстол
Вратари
Петер Будай 50:26 (Анд. Василевский 50:26-58:02, Анд. Василевский 59:27) Брайан Эллиотт
1-й период
Якуб Ворачек 07:08
07:27 Стивен Стэмкос (Н. Кучеров, В. Хедман)
08:45 Кори Конахер
Валттери Филппула 12:15
18:49 Андрей Шустр
2-й период
25:49 Брэйдон Коберн
Уэйн Симмондс (Ш. Кутюрье, Я. Ворачек) 26:56
29:30 Никита Кучеров
Шейн Гостисбеер (К. Жиру, У. Симмондс) 30:03
35:37 Брэйден Пойнт (О. Палат, Н. Кучеров)
Шон Кутюрье (К. Жиру, Т. Конекны) 39:48
3-й период
Брэндон Мэннинг (К. Жиру, Т. Конекны) 41:53
47:12 Алекс Киллорн
48:58 Тайлер Джонсон
51:25 Виктор Хедман
Дэйл Уис 53:17
Валттери Филппула (Я. Ворачек, Ш. Кутюрье) п.в. 59:27
Статистика
12 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 2
Лучшие игроки
К. Жиру (Филадельфия Флайерз), Б. Эллиотт (Филадельфия Флайерз), Т. Джонсон (Тампа-Бэй Лайтнинг)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Тампа-Бэй Лайтнинг
НовостиМатчиСоставСтатистика
Филадельфия Флайерз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
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