Дмитрий Орлов: Семь лет назад все списали нас со счетов, но мы стали чемпионами

Источник: Спорт-Экспресс

Артем ВЕНЕВЦЕВ

из Нью-Йорка

НЕЛЕГКО ИГРАТЬ ПОСЛЕ РОЖДЕСТВА

— Чего не хватило для победы? — вопрос Орлову.

— Плохо начали матч. Потом стали больше борьбы выигрывать, лучше кататься и нормализовали игру. Наш вратарь (Филип Грубауэр) очень хорошо сыграл. Но в третьем периоде «Рейнджерс» нас переиграли. Мы знаем, что нужно действовать лучше, но не действуем полноценно все 60 минут. От этого такой результат. Завтра — очень важный матч против «Бостона», в котором надо постараться победить.

— Для второй в сезоне серии поражений были какие-то предпосылки?

— Нет. Стараемся играть, как умеем, выполнять тренерскую установку и набирать очки. Они нам очень нужны, ведь в таблице все очень плотно расположены.

— Декабрь получился в целом удачным для «Кэпиталс».

— Верно. До нынешней серии были длинные поездки и всего одно поражение. Сегодня неважно играли, но главное — одно очко взяли.

— К «Рейнджерс» особое отношение?

— Когда встречаешься с соперниками по дивизиону, всегда охота выиграть, поэтому вокруг этих матчей большой ажиотаж. Обидно, что сегодня проиграли, но ничего не поделаешь. Надо гнуть свою линию дальше.

— Как оцениваете для себя первую половину сезона?

— Начало было не очень. Потом нашли свою игру. Было много новых ребят, молодым требовалось время, чтобы притереться. У нас все получается, и вратари нам помогают. Надо двигаться в правильном направлении, мыслить позитивно, и все придет.

— Тяжело играть после рождественского перерыва?

— Нелегко. Поэтому у нас не получилось начало матча, хотя соперник тоже отдыхал. Все по-разному реагируют. Мы играли на выезде. Искать отмазки не будем. Мы восстановили силы, и это нам даст толчок, чтобы выигрывать, как и в начале месяца.

НАДЕЮСЬ, КОГДА-НИБУДЬ СЫГРАЮ НА МАТЧЕ ЗВЕЗД

— Кого бы вы выдвинули из «Вашингтона» на Матч Звезд?

— Много кого можно выбрать из наших. Саша Овечкин, Женя Кузнецов, Бэкстрем, Холтбиспокойно могут туда ехать и будут лучшими. Хорошо, что такие люди есть в нашей команде.

— Мечтаете сами там сыграть?

— Конечно, в будущем хотелось бы там сыграть. Пока стараюсь прибавлять с каждым сезоном и, надеюсь, когда-нибудь дойду до этого.

— Вы превратились в одного из ключевых защитников «Вашингтона». Насколько комфортно в этом статусе? Можете уже взять слово в раздевалке?

— Я обычно не разговорчив в раздевалке, стараюсь сдерживать мысли и эмоции. Приятно, что дают играть больше.

— Какие взаимоотношения с Барри Тротцем? Чему у него научились?

— Вроде нормальные, с каждым годом все лучше, так как доверяет все больше. Так что двигаемся в правильном направлении.

— Как опишете его тренерский стиль?

— Игра меняется, и он подстраивается. Раньше было больше «больших людей», больше борьбы и драк. Сейчас все зависит от скорости, и даже негабаритные игроки возвращаются в лигу — надо уметь кататься, не нужно делать много хитов. Надо по-умному играть. Где-то надо вбросить шайбу, объехать игрока и побороться. Даже это иногда дает плоды.

ВСЕГДА ВСПОМИНАЕМ ЭЙФОРИЮ ПОСЛЕ МЧМ

— Следите за молодежным чемпионатом мира?

— Честно говоря, не смотрел матч наших с чехами, но знаю результат. Надеюсь, что ребята найдут уверенность и начнут побеждать. В свое время мы проиграли два матча. Все нас списали со счетов, но мы стали чемпионами.

— Какие воспоминания остались от молодежного чемпионата мира?

— Прошло очень много времени. Если видимся с ребятам, всегда вспоминаем ту эйфорию. Хорошее время и хорошая команда у нас была. Все выступают на высоком уровне — это приятно вдвойне.

— Что скажете о визите в Вегас? Рады появлению 31-й клуба в НХЛ?

— Очень хорошая атмосфера была на арене. Когда вышли на лед, было приятно увидеть полный стадион, и как там болеют за свою команду. «Найтс» играют хорошо, и это здорово для лиги.

— Почему «Вегас» так высоко?