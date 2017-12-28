«Колорадо» проиграл «Аризоне» в матче НХЛ, Варламов отразил 24 броска
ТАСС, 28 декабря. «Колорадо» уступил «Аризоне» со счетом 1:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 28 декабря. «Колорадо» уступил «Аризоне» со счетом 1:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Тобиас Райдер (1-я минута), Алекс Голигоски (31) и Лоусон Круз (56). У проигравших отличился Микко Рантанен (4).
Российский голкипер «Колорадо» Семен Варламов отразил 24 броска из 27 по своим воротам. Его соотечественники и одноклубники — защитник Никита Задоров и форвард Наиль Якупов — результативными действиями не отметились.
«Колорадо» занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 37 очков в 36 матчах. «Аризона» располагается на 15-й строчке с 23 очками в 39 встречах.