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08:51 (мск), источник: ТАСС

«Колорадо» проиграл «Аризоне» в матче НХЛ, Варламов отразил 24 броска

ТАСС, 28 декабря. «Колорадо» уступил «Аризоне» со счетом 1:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: AP 2017

В составе победителей шайбы забросили Тобиас Райдер (1-я минута), Алекс Голигоски (31) и Лоусон Круз (56). У проигравших отличился Микко Рантанен (4).

Хоккей
НХЛ 2017-2018
Неделя 13, 28.12.2017, 5:00
Колорадо Эвеланш
1Аризона Койотс3

Российский голкипер «Колорадо» Семен Варламов отразил 24 броска из 27 по своим воротам. Его соотечественники и одноклубники — защитник Никита Задоров и форвард Наиль Якупов — результативными действиями не отметились.

«Колорадо» занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 37 очков в 36 матчах. «Аризона» располагается на 15-й строчке с 23 очками в 39 встречах.

В следующем матче «Колорадо» 30 декабря дома сыграет с «Торонто», «Аризона» днем ранее также дома примет «Торонто».

Колорадо Эвеланш
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