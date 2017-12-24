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24 декабря, источник: Спорт-Экспресс

Он ненавидел КХЛ, а теперь едет в «Ак Барс». Бурмистров закончил роман с НХЛ

Чемпион мира-2014 Александр Бурмистров официально завершил карьеру за океаном и возвращается в родной клуб.

Источник: Спорт-Экспресс

Агент Дэн Милстейн сообщил, что нападающий завершил карьеру в НХЛ и, по информации «СЭ», в ближайшее время подпишет контракт с «Ак Барсом». «СЭ» разбирается, почему один из самых талантливых форвардов своего поколения практически с концами возвращается на родину.

— Я ненавижу КХЛ, терпеть не могу эту организацию. Она для стариков. Не хочу иметь ничего общего с этой лигой, и чем дольше, тем лучше. В прошлом году я играл за 80 долларов в неделю, хотя в России мог бы зарабатывать больше. Я не хотел бы вообще играть в КХЛ. Может, приеду туда, когда буду таким же старым, как Ягр, — говорил Бурмистров в интервью Fan House летом 2010 года перед дебютным сезоном в НХЛ.

Заокеанская история некогда нашего топового проспекта 91 года рождения завершилась абсолютно бесславно и теперь ему придется вернуться в ненавистную организацию, причем во второй раз. Чтобы стать звездой НХЛ у самого талантливого казанского воспитанника за всю новейшую историю было все — прекрасные мягкие руки, быстрое катание, отличный бросок, оставалось добавить в обороне и единоборствах. Однако клеймо изгнанного сначала из «Виннипега», а потом и «Аризоны» так просто не смыть.

Долгое время Бурмистрова называли одной из надежд нашего хоккея вместе с Тарасенко, Кузнецовым и Кицыным. Весной 2009 года все они отлично покуражились на ЮЧМ в США, где команду Владимира Плющева остановили лишь хозяева в финале. В конце сезона Сашу посмотрел в основе Зинэтула Билялетдинов, но перспективы юниоров в «Ак Барсе», как известно, всегда весьма туманные, поэтому в межсезонье форвард отправился в Лигу Онтарио, где здорово адаптировался к заокенскому стилю в «Бэрри».

На драфте НХЛ-2010 Бурмистрова выбрали выше Тарасенко и Кузнецова. Когда эти двое завоевывали золото в Баффало, он успел несколько раз выйти на лед той же арены в форме «Атланты». В дебютном сезоне первораунднику давали кучу свободного времени и рассчитывали, что со временем тот заменит Илью Ковальчука. Летом убыточную франшизу «Трэшерс» продали канадцам, но и в «Виннипеге» Бурмистрову доверяли не меньше. Правда, со второй части сезона его убрали из топ-6 форвардов и все чаще использовали в сдерживающих линиях, ведь его главный конкурент Марк Шайфли явно выглядел предпочтительнее россиянина — не чурался грязной работы и прибавлял на глазах. В локаутный сезон Бурмистрову из-за контракта новичка пришлось разъезжать по просторам АХЛ, пока его соотечественники неплохо заработали на родине до отложенного старта сезона. Последующее выступление не убедило невзлюбившего россиянина тренера Клода Ноэля, и вскоре Бурмистров в первый раз вернулся в Россию.

В родной Казани уже забыли его слова о «лиге стариков». Его ждал «Ак Барс» и главный на тот момент тренер Валерий Белов, который поставил на молодого центра, сразу же оправдавшего доверие старшего тренера сборной. До олимпийской паузы Бурмистров был лучшим в команде по многим показателям и лишь недостаток международного опыта помешал ему выступить на Играх в Сочи. Олег Знарок пригласил его на золотой чемпионат мира в Минск, только использовал далеко не на первых ролях. После возвращения Билялетдинова Александр приуныл — наставник сажал его в запас, и наверняка не пожалел, ведь казанцы остановились в шаге от Кубка Гагарина.

Вернувшись в Манитобу, Бурмистров, мягко говоря, не хватал звезд с небес. Пол Морис так и не понял, как использовать россиянина, которого он заприметил еще возглавляя «Магнитку». По ходу сезона к генменеджеру «Джетс» Кевину Чевелдэйоффу обращались многие клубы лиги, но аморфный и не самый дальновидный специалист выкатил совершенно неподъемный прайс. Спустя еще год мучений от россиянина избавились через драфт отказов. В безнадежной ситуации Бурмистрову дали шикарный шанс в «Аризоне», где он заканчивал сезон центром первого звена, но и тут не убедил менеджмент.

В сущности, «окончание карьеры в НХЛ» не отрезает окончательно путь в Северную Америку. «Кэнакс» будут владеть правами на Бурмистрова до 35 лет и смогут даже вернуть его с разрешения остальных 30 генменеджеров лиги. Об олимпийских перспективах просиживавшего в силовых тройках «Ванкувера» говорить не приходится. Шанс закрепиться в «Ак Барсе» он наверняка получит даже при живых Ткачеве и Ландере. Однако трудно представить, что нужно вытворять Бурмистрову, чтобы вытеснить эту пару из игровых троек, ведь этим летом возвращение Александра отсрочили именитый состав центров и неважные отношения с тренером. Теперь его загнали в угол. Самое время показать характер и раскрыть тот огромный потенциал, о котором говорили в начале карьеры. Остаток сезона покажет, была ли корнем проблем несистемность хоккеиста, или он просто не был готов преодолевать трудности.

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