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24 декабря, источник: Советский спорт

Александр Бурмистров порвал контракт с «Ванкувером» — и уезжает в «Ак Барс»

Объясняем нашумевший поступок Александра Бурмистрова, который в рождественские каникулы решил порвать контракт с «Ванкувером».

Источник: Советский спорт

Это произошло по инициативе игрока. Терпение Бурмистрова лопнуло, и он решился на самый отчаянный шаг для хоккеиста, который еще имел хоть какую-то надежду на выступление в Северной Америке.

Александр подписал бумаги о том, что завершает карьеру в НХЛ, уходит на пенсию. Правда, теоретически Бурмистров еще может вернуться в лигу до 35 лет — но только в «Ванкувер», который до этого возраста будет владеть на него правами. И при согласии всех 31 генеральных менеджеров НХЛ. То есть это случай Ильи Ковальчука — сейчас форвард выступает за СКА, а за океан отправится после 35 лет, когда перестанет быть собственностью «Нью-Джерси».

Что же так взбесило Бурмистрова? В конкретный день — похоже то, что его убрали из состава на матч с «Сент-Луисом» в самый последний момент. Как рассказывает корреспондент «Советского спорта» Кирилл Кватерман, который был на этой игре, всем журналистам в пресс-боксе раздали листки с составом. Так вот, фамилия «Бурмистров» была вычеркнута карандашом. Его оставили здоровым в запасе. Унизительная ситуация для игрока, у которого есть самоуважение? Пожалуй, да.

Если посмотреть на вопрос глобально, то Бурмистров снова не вписался в НХЛ. Хотя у него было несколько попыток. Загибайте пальцы…

«Атланта» выбрала его под высоким восьмым номером на драфте-2010. И как мы видим, «Трэшерз» снова попали в молоко — как с Патриком Штефаном, которого брали первым на драфте-1999. После Бурмистрова шли Микаэль Гранлунд, Кэм Фаулер, Владимир Тарасенко, Евгений Кузнецов, Джастин Фолк и другие сильные игроки. Но ставка была сделана на Александра.

Один сезон в «Атланте», переезд с командой в Виннипег — и лучший чемпионат: 28 (13+15) очков в 76 матчах. Заканчивается все тем, что «Джетс» отправляют форварда на 22 матча в АХЛ. Бурмистрова это не устраивает, и он уезжает в «Ак Барс».

Два сезона в казанской команде. Первый был не так плох (10+28=38 в 54 матчах). Но кончилось все тем, что Александр забил только один гол в 17 матчах плей-офф-2015, когда «Ак Барс» дошел до финала, где по всем статьям проиграл СКА.

Бурмистров снова был недоволен тем, что ему не дают раскрыть свой талант, запирают в оборонительные схемы.

Он уезжает в НХЛ — полтора сезона в «Виннипеге», драфт отказов, «Аризона», свободный агент, межсезонье, «Ванкувер». Зарплата падает (c $1,55 до $0,9 млн в год). Попытка сменить агента ни к чему не привела. Бурмистров снова нигде не прижился, не выстрелил, не стал лидером. И поехал в КХЛ, проведя только 24 матча в этом сезоне, в которых форвард набрал лишь 6 (2+4) очков.

Забавно, что в 2010 году Бурмистров жестко высказывался о нашей лиге и говорил дословно: «Я ненавижу КХЛ. Это лига для стариков».

Спишем это на молодую горячность игрока. Но ведь и Зинэтула Билялетдинов говорил о Бурмистрове, что он — пустота, когда отцеплял центрфорварда от Олимпиады. Да и Олег Знарок не взял его на последний чемпионат мира, хотя Александр выступал у него в золотой команде на ЧМ-2014 в Минске.

Вряд ли сейчас пойдет речь об Олимпиаде в Пхенчхане. Но если Бурмистров в Казани сможет спасти карьеру — будет здорово. Скажем прямо — в такой роли ему в НХЛ делать нечего. А в КХЛ он может стать более-менее заметным игроком.

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