Хоккеист Бурмистров решил вернуться в Россию по семейным обстоятельствам

«Вернуться в Россию — чисто семейное решение. Как мне известно, на данный момент контракта ни с одним клубом еще нет, мы объявим о дальнейших планах в ближайшее время. Я считаю, что Бурмистров — игрок уровня НХЛ. Если он когда-либо захочет вернуться в лигу, уверен, что будет ряд команд, которые захотят видеть его в составе», — рассказал агент.