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24 декабря, источник: ТАСС

Хоккеист Бурмистров решил вернуться в Россию по семейным обстоятельствам

МОСКВА, 24 декабря. /Корр. ТАСС Артем Крук/. Нападающий Александр Бурмистров по семейным обстоятельствам принял решение вернуться из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Россию. Об этом ТАСС рассказал агент хоккеиста Дэн Мильштейн.

Ранее агент игрока сообщил, что 26-летний Бурмистров завершил карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Права на форварда в Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) принадлежат казанскому «Ак Барсу».

«Вернуться в Россию — чисто семейное решение. Как мне известно, на данный момент контракта ни с одним клубом еще нет, мы объявим о дальнейших планах в ближайшее время. Я считаю, что Бурмистров — игрок уровня НХЛ. Если он когда-либо захочет вернуться в лигу, уверен, что будет ряд команд, которые захотят видеть его в составе», — рассказал агент.

Бурмистров последние три сезона выступал в НХЛ в «Виннипеге», «Аризоне» и «Ванкувере». В текущем сезоне провел 24 матча за «Ванкувер», в которых забросил четыре шайбы и отдал две результативные передачи. Бурмистров является чемпионом мира 2014 года в составе сборной России.

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