Марков и не-пустота. Русские защитники больше не лузеры в НХЛ

Источник: Спорт-Экспресс

КРЕПКАЯ БРОНЯ

Один из не самых очевидных итогов первой части регулярного чемпионата НХЛ должен хотя бы немного порадовать душу российского болельщика, который истосковался по большим победам. Впервые за много лет сразу несколько наших защитников выглядят конкурентоспособными на самом высоком уровне. Они при этом еще молоды — и могут прогрессировать и дальше.

Ахиллесова пята идеального варианта сборной России последних лет на глазах обрастает крепкой броней. Говорить о победе на Кубке мира или Олимпиаде-2022 в Пекине, если туда соберется ехать НХЛ, было бы сейчас слишком дерзко. Канадцы никуда не денутся и через несколько лет. Однако наконец появилась надежда, что к тому времени россияне станут командой без откровенно слабых мест.

Долгие годы единственным защитником уровня первой пары клуба НХЛ оставался один-одинешенек Андрей Марков, поэтому лучшие годы Александра Овечкина и Евгения Малкина на международном уровне привели только к локальным успехам в рамках чемпионатов мира. Сейчас эта проблема, вероятно, перестанет быть актуальной. Олегу Знарку или его преемникам больше не придется ломать голову, как уводить пару Алексея Емелина и Дмитрия Куликова от Кросби и Ко, потому что остальные варианты не сильно лучше.

ТОП-ЧЕТВЕРКА

Главный повод для оптимизма — игра Ивана Проворова. В слабенькой по составу «Филадельфии» он имеет все возможности для роста. Разве что ему пока не доверяют место в первой бригаде большинства. Однако оценивать 20-летнего защитника, который проводит всего второй сезон в НХЛ, по набранными очкам надо в последнюю очередь. Уже сейчас ему предоставляют не за красивые глаза в среднем почти по 25 минут игрового времени! Справляться с такой нагрузкой под силу лишь элитным защитникам. В столь нежном по хоккейным меркам возрасте из нынешних «топов» доверяли, наверное, только Дрю Даути. Например, Эрик Карлссон, Виктор Хедман, Ши Уэбер и Райан Сутер проводили на льду меньше времени. К слову, россиянин своей манерой игры больше всего напоминает именно американца.

Никита Зайцев в прошлом сезоне настолько быстро адаптировался к североамериканскому хоккею, словно всю жизнь провел на канадских коробках, играя против Сидни Кросби, Патрика Кейна и Коннора Макдэвида. За год в «Торонто» он прибавил еще, подписал длинный контракт на внушительную сумму, пользуется полным доверием самого Майка Бэбкока и без видимых проблем противостоит сильнейшим нападающим соперника, «съедая» самые сложные минуты. Да, увидеть Зайцева в большинстве почти нет возможности. Наверное, дело в том, что с увеличением времени наш защитник может потерять в эффективности, хотя и сейчас его 22.50 в среднем за матч являются лучшим показателем в команде. В настоящий момент Зайцев восстанавливается после перелома стопы, но без него представить одну из самых перспективных команд лиги уже нельзя.

Дмитрий Орлов в «Вашингтоне» проводит в среднем по 23.31 за матч — это показатель защитника первой пары. Наверное, сезон он начал не слишком убедительно, что легко объяснить процессом адаптации к новой роли. Значимость Орлова возросла вместе с подписанием нового контракта и уходом из команды Карла Алзнера и Кевина Шаттенкирка. Теперь россиянин приводит почти на четыре минуты больше за матч, чем в прошлом чемпионате. В последние недели ему удалось выйти на уровень, который позволяет считать его защитником первой пары не только за размер зарплаты и количество игрового времени. К 26 годам Орлов провел в НХЛ чуть больше 300 матчей и на свой пик должен выйти в ближайшее время. Свой потенциал он до конца еще не раскрыл.

Михаилу Сергачеву будет очень сложно выиграть звание лучшего новичка сезона, поскольку слишком хороши нападающие Брок Бесер («Ванкувер»), Мэттью Барзал («Айлендерс») и Клейтон Келлер («Аризона»). Нижнекамец тоже в полном порядке, если говорить о личной результативности, но хоккеисты профильного амплуа при прочих равных всегда смотрятся предпочтительнее защитников. Со своими непосредственными обязанностями Сергачев для 19-летнего дебютанта справляется почти на «отлично», демонстрируя исключительную уверенность для своего возраста. Ему очень повезло, что «Монреаль» легко пожертвовал им ради франкофона Джонатана Друэна. В «Тампе» россиянина ценит генеральный менеджер Стив Айзерман, дает шансы главный тренер Джон Купер, помогают соотечественники, а опытный швед Антон Строльман, выходящий в одной с ним паре, делает адаптацию к НХЛ как можно менее болезненной.

ЗАЩИТНИКИ ДОЗРЕВАЮТ ДОЛЬШЕ

Для игроков обороны в НХЛ есть неписаное правило, основанное на долгих наблюдениях и анализе различных статических данных. Для того, чтобы окончательно определить роль защитника в команде, ему надо провести в лиге 200 встреч. Есть вундеркинды типа Даути, способные сходу заиграть, когда им нет еще и 20 лет. Большинству приходится прокладывать себе дорогу через трудности.

Кто сейчас, например, навскидку вспомнит, что один из лучших защитников последнего десятилетия Данкан Кит провел два полноценных сезона в АХЛ, дебютировав в «Чикаго» только в 22 года. Наверное, в последнее время многие «испорчены» появлением парней вроде Аарона Экблада и Расмуса Ристойланена, хотя и финн полсезона отыграл за фарм-клуб. Тогда как защитники дозревают до серьезных дел, как правило, дольше, чем нападающие.

Никита Задоров был выбран с Ристолайненом на одном драфте в 2013 году, но на восемь номеров ниже (16-й и 8-й соответственно). В активе россиянина 175 игр в НХЛ, и только в последние месяцы он стал приближаться к тому уровню, который от него ждали еще четыре года назад. Главная проблема для воспитанника ЦСКА — держать хороший уровень на постоянной основе.

Топовый защитник на восемь отличных или просто хороших игр имеет право провести одну посредственную и одну провальную. Для Задорова серия успешных матчей заканчивалась чаще всего примерно на отметке «три». Дальше следовал необъяснимый провал. Отсутствие стабильности преследует нашего игрока много лет, но сейчас наметился позитивный тренд. У Задорова есть шанс дорасти до защитника первой пары, ведь ему всего 22 года.

ПРЕЕМНИКИ ЗУБОВА И ГОНЧАРА

В НХЛ неплохо играют более опытные Алексей Емелин («Нэшвилл») и Дмитрий Куликов («Виннипег»), способные в определенной роли еще быть полезными для национальной команды на самых крупных турнирах. Не стоит сбрасывать со счетов и более молодых Виктора Антипина, Андрея Миронова с Ярославом Дыбленко, проводящих первый сезон в Северной Америке. Дорасти как минимум до третьей пары у них есть все шансы.

В КХЛ выступает Вячеслав Войнов, отлученный от Северной Америки из-за всем памятного семейного скандала. Велика вероятность, что НХЛ его все-таки амнистирует. В свои 27 лет Войнов уже имеет пару Кубков Стэнли, Кубок Гагарина, участие в Олимпиаде и чемпионате мира. Даже сейчас по самым скромным прикидкам он легко вольется в любую команду НХЛ в качестве второго-третьего защитника. Помимо него в КХЛ есть более молодые Никита Трямкин, уже попробовавший, что такое лучшая лига мира, и Владислав Гавриков, сказавший «нет» «Коламбусу» из-за Олимпиады и щедрого предложения СКА.