Восьмой гол Якупова в сезоне помог «Колорадо» победить «Аризону»

Встреча, прошедшая в субботу в Глендейле, завершилась со счетом 6:2 (0:0, 4:1, 2:1) в пользу «Колорадо». В составе «Эвеланш» шайбы забросили Карл Сёдерберг (31-я и 54-я минуты), Джей Ти Комфер (32), российский форвард Наиль Якупов (34), для которого этот гол стал восьмым в сезоне, Мэттью Ньето (35) и Свен Андригетто (49). Защитник гостей Никита Задоров сделал одну результативную передачу, его одноклубник голкипер Семен Варламов отразил 32 из 34 бросков. У «Койотис» дубль сделал Дерек Степан (39, 49).