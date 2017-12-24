Восьмой гол Якупова в сезоне помог «Колорадо» победить «Аризону»
МОСКВА, 24 дек —
МОСКВА, 24 дек —
Встреча, прошедшая в субботу в Глендейле, завершилась со счетом 6:2 (0:0, 4:1, 2:1) в пользу «Колорадо». В составе «Эвеланш» шайбы забросили Карл Сёдерберг (31-я и 54-я минуты), Джей Ти Комфер (32), российский форвард Наиль Якупов (34), для которого этот гол стал восьмым в сезоне, Мэттью Ньето (35) и Свен Андригетто (49). Защитник гостей Никита Задоров сделал одну результативную передачу, его одноклубник голкипер Семен Варламов отразил 32 из 34 бросков. У «Койотис» дубль сделал Дерек Степан (39, 49).
«Даллас» дома по буллитам победил «Нэшвилл» — 4:3. Защитник гостей Алексей Емелин забросил первую шайбу в этом сезоне. Форвард хозяев Александр Радулов реализовал свою попытку в серии буллитов.
«Каролина» на своем льду обыграла «Баффало» — 4:2, «Флорида» дома была сильнее «Оттавы» — 1:0.
|Аризона Койотс
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2:6
(0:0, 1:4, 1:2)
|Колорадо Эвеланш
|Рик Токкет
|Джаред Беднар
|Антти Раанта 33:26 (С. Уэджвуд 33:26)
|Семен Варламов
|1-й период
|Тайсон Жост
|12:17
|17:05
|Кристиан Дворак
|Эрик Джонсон
|17:26
|Габриэль Ландескуг
|18:03
|2-й период
|Колин Уилсон
|26:01
|28:52
|Зак Риналдо
|28:52
|Джош Арчибальд
|28:52
|Зак Риналдо
|28:52
|Джош Арчибальд
|Натан Маккиннон
|28:52
|Эрик Джонсон
|28:52
|Натан Маккиннон
|28:52
|Эрик Джонсон
|28:52
|Карл Седерберг (М. Нието, П. Немет)
|30:20
|Джей Ти Комфер (Н. Задоров, А. Керфут)
|31:36
|Наиль Якупов (М. Барберио)
|33:26
|Мэтью Нието (Б. Комо, А. Керфут)
|34:06
|35:20
|Энтони Дюклер
|35:20
|Энтони Дюклер
|38:12
|Дерек Степан (К. Келлер)
|39:58
|Кевин Коннотон
|Никита Задоров
|39:58
|3-й период
|Тайсон Жост
|42:56
|47:43
|Оливер Экман-Ларссон
|48:08
|Дерек Степан (Дж. Мартинук)
|Свен Андригетто (Т. Жост, К. Уилсон)
|48:37
|Карл Седерберг (М. Рантанен, М. Барберио)
|53:31
|40
|Штрафное время
|34
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|3
|К. Седерберг (Колорадо Эвеланш), М. Нието (Колорадо Эвеланш), Дж.Ти. Комфер (Колорадо Эвеланш)