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11:37 (мск), источник: Р-Спорт

Восьмой гол Якупова в сезоне помог «Колорадо» победить «Аризону»

МОСКВА, 24 дек — Р-Спорт. «Колорадо Эвеланш» одержал в гостях победу над «Аризоной Койотис» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: AP 2017

Встреча, прошедшая в субботу в Глендейле, завершилась со счетом 6:2 (0:0, 4:1, 2:1) в пользу «Колорадо». В составе «Эвеланш» шайбы забросили Карл Сёдерберг (31-я и 54-я минуты), Джей Ти Комфер (32), российский форвард Наиль Якупов (34), для которого этот гол стал восьмым в сезоне, Мэттью Ньето (35) и Свен Андригетто (49). Защитник гостей Никита Задоров сделал одну результативную передачу, его одноклубник голкипер Семен Варламов отразил 32 из 34 бросков. У «Койотис» дубль сделал Дерек Степан (39, 49).

Во время загрузки произошла ошибка.

«Даллас» дома по буллитам победил «Нэшвилл» — 4:3. Защитник гостей Алексей Емелин забросил первую шайбу в этом сезоне. Форвард хозяев Александр Радулов реализовал свою попытку в серии буллитов.

«Каролина» на своем льду обыграла «Баффало» — 4:2, «Флорида» дома была сильнее «Оттавы» — 1:0.

Аризона Койотс 2:6
(0:0, 1:4, 1:2)
Колорадо Эвеланш
24.12.2017, 04:00 Регулярный чемпионат Gila River Arena
Главные тренеры
Рик Токкет Джаред Беднар
Вратари
Антти Раанта 33:26 (С. Уэджвуд 33:26) Семен Варламов
1-й период
Тайсон Жост 12:17
17:05 Кристиан Дворак
Эрик Джонсон 17:26
Габриэль Ландескуг 18:03
2-й период
Колин Уилсон 26:01
28:52 Зак Риналдо
28:52 Джош Арчибальд
28:52 Зак Риналдо
28:52 Джош Арчибальд
Натан Маккиннон 28:52
Эрик Джонсон 28:52
Натан Маккиннон 28:52
Эрик Джонсон 28:52
Карл Седерберг (М. Нието, П. Немет) 30:20
Джей Ти Комфер (Н. Задоров, А. Керфут) 31:36
Наиль Якупов (М. Барберио) 33:26
Мэтью Нието (Б. Комо, А. Керфут) 34:06
35:20 Энтони Дюклер
35:20 Энтони Дюклер
38:12 Дерек Степан (К. Келлер)
39:58 Кевин Коннотон
Никита Задоров 39:58
3-й период
Тайсон Жост 42:56
47:43 Оливер Экман-Ларссон
48:08 Дерек Степан (Дж. Мартинук)
Свен Андригетто (Т. Жост, К. Уилсон) 48:37
Карл Седерберг (М. Рантанен, М. Барберио) 53:31
Статистика
40 Штрафное время 34
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 3
Лучшие игроки
К. Седерберг (Колорадо Эвеланш), М. Нието (Колорадо Эвеланш), Дж.Ти. Комфер (Колорадо Эвеланш)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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