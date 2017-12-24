Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украина в ООН заявила о начале «освобождения» Крыма - МИД Украины
Маргарите Грачевой пришили отрубленную мужем руку
Полупрозрачный наряд невесты принца Гарри возмутил британцев
Эксперты США: НАТО нужно уничтожить защищающий Россию «пузырь»
Песков ответил на слова ФБК о квартире экс-жены и ее самолете
Текущие события
Хоккей. КХЛ
12:30
Куньлунь1
Спартак3
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур3
Торпедо НН1
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал2
Северсталь3
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс1
Сент-Луис Блюз3
Хоккей. НХЛ
06:00
Сан-Хосе Шаркс2
Лос-Анджелес Кингз0
Хоккей. НХЛ
04:00
Вегас Голден Найтс3
Вашингтон Кэпиталз0
Хоккей. НХЛ
04:00
Аризона Койотс2
Колорадо Эвеланш6
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас СтарзБ4
Нэшвилл Предаторз3
Все события
В проекте Крымского моста найдена ошибка
СМИ: Какие страны голосовали против России в ООН
В Петербурге у рабочего угнали только что купленный Bentley
В США выпустят трехколесный летающий автомобиль
«Жульничеством попахивает и в США»: СМИ о допинговом скандале
Депортированная из Италии Чехова: Мне очень обидно
Леди Гага в роскошной шубе прокатилась на тележке из супермаркета
Рудковская, Барановская и другие на премьере «Щелкунчика 2»
Москвич погиб, споткнувшись в очках виртуальной реальности
Парфенов выпустил фильм, который должна посмотреть каждая
Песков ответил на расследование ФБК о доме экс-жены и ее самолете
Путин прервал заседание и ушел на 25 минут
Фоторепортажи
14Российские хоккеисты впервые за 6 лет обыграли Канаду
8«Реал Мадрид» второй раз подряд выиграл клубный чемпионат мира
11:29 (мск), источник: Р-Спорт

«Тампа Бэй» победила «Миннесоту», Кучеров забросил 24-ю шайбу в сезоне

МОСКВА, 24 дек — Р-Спорт. «Тампа Бэй Лайтнинг» одержала победу над «Миннесотой Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: AP 2017

Встреча, прошедшая в субботу в Тампе, завершилась со счетом 3:0 (0:0, 0:0, 3:0) в пользу хозяев. В составе «Лайтнинг» шайбы забросили Дэн Жирарди (58-я минута), Тайлер Джонсон (59) и российский форвард Никита Кучеров (60), которому ассистировал его соотечественник Владислав Наместников.

Во время загрузки произошла ошибка.

Голкипер «Тампы Бэй» Андрей Василевский отразил все 22 броска по своим воротам, сыграл четвертый матч на ноль в сезоне и был признан первой звездой матча.

Кучеров с 24 голами и 51 очков возглавляет списки лучших снайперов и бомбардиров нынешнего сезона НХЛ.

Тампа-Бэй Лайтнинг 3:0
(0:0, 0:0, 3:0)
Миннесота Уайлд
24.12.2017, 03:00 Регулярный чемпионат Amalie Arena
Главные тренеры
Джон Купер Брюс Будро
Вратари
Андрей Василевский Алекс Стэлок 58:34 (А. Стэлок 59:07)
1-й период
Райан Сутер 05:38
Райан Сутер 11:29
13:39 Алекс Киллорн
16:08 Никита Кучеров
2-й период
20:42 Никита Кучеров
24:19 Антон Строльман
Мэтью Дамба 25:23
32:27 Крис Куниц
Дэниэл Винник 35:56
3-й период
Микко Койву 48:11
Райан Сутер 49:03
53:28 Михаил Сергачев
57:18 Дэн Джирарди (Б. Пойнт)
58:10 Тайлер Джонсон (Дж. Дотчин)
59:07 п.в. Никита Кучеров (В. Наместников, Д. Джирарди)
Статистика
12 Штрафное время 12
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Анд. Василевский (Тампа-Бэй Лайтнинг), Д. Джирарди (Тампа-Бэй Лайтнинг), Т. Джонсон (Тампа-Бэй Лайтнинг)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Тампа-Бэй Лайтнинг
НовостиМатчиСоставСтатистика
Миннесота Уайлд
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Теперь и без герба: новые запреты МОК для российских олимпийцев
«Юве» мстит Риму, Гвардьола догнал Манчини, Спаллетти в кризисе
Объявлен состав сборной России на ЧЕ по фигурному катанию
Лидерство «Локо»: как создавалась команда Семина
Иванова: Я никогда не употребляла допинг
«Лестер» в меньшинстве ушел от поражения в матче с МЮ
Восьмой гол Якупова в сезоне помог «Колорадо» победить «Аризону»
Новости
Авто
Модель КАМАЗа, которую не узнают даже знатоки: фото дня На портале «Вести КАМАЗа» появились уникальные фотографии модели камазовского концепта, которую мало кто видел
Hi-Tech
Девять лучших и один худший. Журнал Nature назвал самых влиятельных людей в мире науки 2017 года Составлен рейтинг ключевых персон года — ученых, разработчиков, политиков.
Кино
Екатерина Климова: «Хотелось бы на пенсию пойти, если честно» Популярная актриса театра и кино — о профессиональных хитростях, которым научилась у див мирового кинематографа, компромиссах при выборе ролей и долгожданном выходе на пенсию
Недвижимость
В итальянском городе бесплатно раздают дома
«Коммерсант»: ЦБ может ужесточить условия выдачи ипотечных кредитов
Росреестр начнет применять блокчейн в начале 2018 г
Это не петербургский стиль: Полтавченко потребовал не застраивать центр «стеклом и бетоном»
Леди
Zara против всех: 7 скандалов, связанных с самой популярной маркой одежды в мире Мы решили вспомнить громкие скандалы, связанные с его детищем, которое несмотря ни на что остается самой популярной маркой одежды на сегодняшний день
Дети
Дочь Сергея Безрукова ходит с ним на репетиции Поклонники актера уверены, что маленькая Маша вырастет актрисой.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь