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«Тампа Бэй» победила «Миннесоту», Кучеров забросил 24-ю шайбу в сезоне
МОСКВА, 24 дек —
МОСКВА, 24 дек —
Встреча, прошедшая в субботу в Тампе, завершилась со счетом 3:0 (0:0, 0:0, 3:0) в пользу хозяев. В составе «Лайтнинг» шайбы забросили Дэн Жирарди (58-я минута), Тайлер Джонсон (59) и российский форвард Никита Кучеров (60), которому ассистировал его соотечественник Владислав Наместников.
Голкипер «Тампы Бэй» Андрей Василевский отразил все 22 броска по своим воротам, сыграл четвертый матч на ноль в сезоне и был признан первой звездой матча.
Кучеров с 24 голами и 51 очков возглавляет списки лучших снайперов и бомбардиров нынешнего сезона НХЛ.
|Тампа-Бэй Лайтнинг
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3:0
(0:0, 0:0, 3:0)
|Миннесота Уайлд
|Джон Купер
|Брюс Будро
|Андрей Василевский
|Алекс Стэлок 58:34 (А. Стэлок 59:07)
|1-й период
|Райан Сутер
|05:38
|Райан Сутер
|11:29
|13:39
|Алекс Киллорн
|16:08
|Никита Кучеров
|2-й период
|20:42
|Никита Кучеров
|24:19
|Антон Строльман
|Мэтью Дамба
|25:23
|32:27
|Крис Куниц
|Дэниэл Винник
|35:56
|3-й период
|Микко Койву
|48:11
|Райан Сутер
|49:03
|53:28
|Михаил Сергачев
|57:18
|Дэн Джирарди (Б. Пойнт)
|58:10
|Тайлер Джонсон (Дж. Дотчин)
|59:07
|п.в.
|Никита Кучеров (В. Наместников, Д. Джирарди)
|12
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Анд. Василевский (Тампа-Бэй Лайтнинг), Д. Джирарди (Тампа-Бэй Лайтнинг), Т. Джонсон (Тампа-Бэй Лайтнинг)