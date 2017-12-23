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00:11 (мск), источник: Р-Спорт

«Бостон» на своем льду обыграл «Детройт» в матче НХЛ

МОСКВА, 23 дек — Р-Спорт. «Бостон Брюинз» обыграл «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: AP 2017

Встреча, прошедшая в субботу в Бостоне, завершилась со счетом 3:1 (1:1, 0:0, 2:0) в пользу хозяев. У победителей отличились Брэд Маршанд (14-я минута) и Патрис Бержерон (47, 60), у «Детройта» шайбу забросил Франс Нильсен (15).

Хоккеисты «Бостона» одержали четвертую победу подряд и с 43 очками поднялись на пятое место в таблице Восточной конференции НХЛ, «Детройт» с 33 очками идет на 14-й строчке.

Бостон Брюинз 3:1
(1:1, 0:0, 2:0)
Детройт Ред Уингз
23.12.2017, 21:00 Регулярный чемпионат TD Garden
Главные тренеры
Брюс Кэссиди Джефф Блэшилл
Вратари
Туукка Раск Джимми Ховард 58:53 (Дж. Ховард 59:46)
1-й период
Дэвид Бут 12:47
13:19
13:37 Брэд Маршан (Д. Бэкес, Д. Пастрняк)
Франс Нильсен (Д. Хелм) 14:38
2-й период
32:54 Тори Краг
39:27 Патрис Бержерон
3-й период
46:11 Патрис Бержерон (Б. Маршан, Д. Пастрняк)
59:46 п.в. Патрис Бержерон (Б. Маршан, Д. Бэкес)
Статистика
4 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
З. Хара (Бостон Брюинз), Б. Маршан (Бостон Брюинз), Т. Раск (Бостон Брюинз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
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