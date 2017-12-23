Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
«Бостон» на своем льду обыграл «Детройт» в матче НХЛ
МОСКВА, 23 дек —
МОСКВА, 23 дек —
Встреча, прошедшая в субботу в Бостоне, завершилась со счетом 3:1 (1:1, 0:0, 2:0) в пользу хозяев. У победителей отличились Брэд Маршанд (14-я минута) и Патрис Бержерон (47, 60), у «Детройта» шайбу забросил Франс Нильсен (15).
Хоккеисты «Бостона» одержали четвертую победу подряд и с 43 очками поднялись на пятое место в таблице Восточной конференции НХЛ, «Детройт» с 33 очками идет на 14-й строчке.
|Бостон Брюинз
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3:1
(1:1, 0:0, 2:0)
|Детройт Ред Уингз
|Брюс Кэссиди
|Джефф Блэшилл
|Туукка Раск
|Джимми Ховард 58:53 (Дж. Ховард 59:46)
|1-й период
|Дэвид Бут
|12:47
|13:19
|13:37
|Брэд Маршан (Д. Бэкес, Д. Пастрняк)
|Франс Нильсен (Д. Хелм)
|14:38
|2-й период
|32:54
|Тори Краг
|39:27
|Патрис Бержерон
|3-й период
|46:11
|Патрис Бержерон (Б. Маршан, Д. Пастрняк)
|59:46
|п.в.
|Патрис Бержерон (Б. Маршан, Д. Бэкес)
|4
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|З. Хара (Бостон Брюинз), Б. Маршан (Бостон Брюинз), Т. Раск (Бостон Брюинз)