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10:42 (мск), источник: Р-Спорт

Гол и передача Кузнецова не спасли «Вашингтон» в матче с «Аризоной»

МОСКВА, 23 дек — Р-Спорт. Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» в овертайме проиграли «Аризоне Койотис» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: AP 2017

Игра, прошедшая в пятницу в Глендейле, закончилась волевой победой «койотов» со счетом 3:2 (0:0, 0:1, 2:1, 1:0).

В составе победителей отличились Кристиан Дворак (42-я минута), Кристиан Фишер (59) и Клейтон Келлер (65). У «Кэпиталз» шайбы забросили Ти Джей Оши (26) и российский форвард Евгений Кузнецов (35), в активе которого также результативная передача.

Во время загрузки произошла ошибка.

Результаты остальных матчей дня:

«Баффало» — «Филадельфия» — 4:2,

«Флорида» — «Миннесота» — 4:2,

«Калгари» — «Монреаль» — 2:3.

Аризона Койотс 3:2 ОТ
(0:0, 0:1, 2:1)
Вашингтон Кэпиталз
23.12.2017, 05:00 Регулярный чемпионат Gila River Arena
Главные тренеры
Рик Токкет Барри Тротц
Вратари
Скотт Уэджвуд 58:47 (С. Уэджвуд 58:59) Филипп Грубауэр
1-й период
16:59 Дерек Степан
2-й период
Ти. Джей. Оши (Я. Врана, Е. Кузнецов) 25:40
Тэйлор Чорни 39:52
3-й период
41:28 Кристиан Дворак (А. Голигоски, Дж. Чикран)
Евгений Кузнецов (К. Дьос, Дж. Карлсон) 44:32
49:58 Кристиан Дворак
Алекс Чейссон 53:09
58:59 Кристиан Фишер (К. Келлер, Дж. Димерс)
Овертайм
64:33 Клейтон Келлер (А. Голигоски, М. Доми)
Статистика
4 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
К. Келлер (Аризона Койотс), К. Дворак (Аризона Койотс), К. Фишер (Аризона Койотс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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