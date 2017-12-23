Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
Гол и передача Кузнецова не спасли «Вашингтон» в матче с «Аризоной»
МОСКВА, 23 дек —
МОСКВА, 23 дек —
Игра, прошедшая в пятницу в Глендейле, закончилась волевой победой «койотов» со счетом 3:2 (0:0, 0:1, 2:1, 1:0).
В составе победителей отличились Кристиан Дворак (42-я минута), Кристиан Фишер (59) и Клейтон Келлер (65). У «Кэпиталз» шайбы забросили Ти Джей Оши (26) и российский форвард Евгений Кузнецов (35), в активе которого также результативная передача.
Результаты остальных матчей дня:
«Баффало» — «Филадельфия» — 4:2,
«Флорида» — «Миннесота» — 4:2,
«Калгари» — «Монреаль» — 2:3.
|Аризона Койотс
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3:2 ОТ
(0:0, 0:1, 2:1)
|Вашингтон Кэпиталз
|Рик Токкет
|Барри Тротц
|Скотт Уэджвуд 58:47 (С. Уэджвуд 58:59)
|Филипп Грубауэр
|1-й период
|16:59
|Дерек Степан
|2-й период
|Ти. Джей. Оши (Я. Врана, Е. Кузнецов)
|25:40
|Тэйлор Чорни
|39:52
|3-й период
|41:28
|Кристиан Дворак (А. Голигоски, Дж. Чикран)
|Евгений Кузнецов (К. Дьос, Дж. Карлсон)
|44:32
|49:58
|Кристиан Дворак
|Алекс Чейссон
|53:09
|58:59
|Кристиан Фишер (К. Келлер, Дж. Димерс)
|Овертайм
|64:33
|Клейтон Келлер (А. Голигоски, М. Доми)
|4
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|К. Келлер (Аризона Койотс), К. Дворак (Аризона Койотс), К. Фишер (Аризона Койотс)