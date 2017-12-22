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22 декабря, источник: Советский спорт

Евгений Малкин: Что за драка, когда ты проигрываешь вчистую?

Корреспондент «Советского спорта» в Питтсбурге беседует с Евгением Малкиным после победы над «Коламбусом» (3:2 бул.).

— Евгений, поздравляю с победой! Почему «Питтсбург» в последнее время играет так тяжело? Вроде бы вы сильнее соперника, но шайба не идет в ворота.
— Вы сами ответили — шайба не идет в ворота. Никак не можем забить, а без голов все матчи будут тяжелыми. Но может, такая игра нам и придаст уверенности — с драками, овертаймами, буллитами?

В последних матчах мы действуем неплохо, делаем многое для победы. Чего-то не хватает, но отчаиваться не надо. Все придет через терпение. Если не забиваешь, то делай черновую работу. Не опускай руки.

Кто-то скажет, что у «Питтсбурга» плохой период? Но не надо гневить Бога, сетовать на неудачи. В последние годы нам везло. И пусть у нас лучше в декабре будут проблемы, чем в плей-офф. Главное, команда понимает, что делать. Старается вести борьбу, побеждает. Надеюсь наши победы впереди — уверенные, с голами.

— Вы забили гол, реализовали буллит и подрались. Это почти хет-трик Горди Хоу.
— Что за драка, когда ты проигрываешь вчистую?

— Вы хорошо врезали Фолиньо.
— Один раз попал. Но в самой драке проиграл.

— Я настаиваю, что была ничья.
— Это неважно. Мы понимали, что играем против «Коламбуса», и будет именно такой матч. Они провоцировали, толкали. И это не первая наша такая игра с ними. Знали, что будет тяжело. Но надо что-то делать. Мы бросали, шайба не шла в ворота.

Вот мой момент — я иду на их пятачок, Фолиньо меня цепляет, потом сверху напрыгивает. Я посчитал, что он очень грязно сыграл, хотел ответить. Но такое случается, бывают драки в хоккее. Хорошо, что забили, я в большинстве с лету попал. И буллит реализовал, хотя шайба там опять начала прыгать. Я уже не знал, что делать. Но заранее планировал бросить над плечом голкипера.

— Ну вы знаете, как забивать Сергею Бобровскому.
— Да я уже против многих вратарей НХЛ провел несколько десятков матчей — и «Вашингтон», и «Коламбус»… Знаю всех. Стараюсь всех запоминать. Но думаю, Бобровский чувствовал, что я буду бросать как обычно под блин. Он старался это перекрыть, а я бросил верхом. Думал, что Сергей среагирует как раз на нижний бросок. Так и получилось.

Конечно, я стараюсь заранее прочитать действия вратаря. Но когда бьешь буллит, все может поменяться в любой момент. Фактор удачи очень важен.

— То есть «Коламбус» становится вашим лютым соперником, как «Филадельфия»?
— Да, мы с ними пару раз уже сыграли в плей-офф. А там всегда грязный хоккей. Все идет оттуда, из кубковых матчей. И любая команда, которая хочет нас победить, будет действовать на грани фола. Разве что клубы из Западной конференции смотрят на тебя попроще, потому что не очень хорошо знают.

Но те же «Филадельфия», «Вашингтон», «Бостон» — многие клубы хотят нас победить. А вот «Коламбус» не только против нас так выходит. У них такой стиль. Все четыре звена хорошо готовы физически. Плюс тренер Джон Торторелла их очень хорошо заводит на матчи с нами. Но мы к этому были готовы.

— Как вы проведете трехдневные каникулы на Рождество?
— Полетим в Майами, отдохнем, погреемся на солнышке. А на Новый год у нас никаких планов — 31 декабря играем и сразу улетаем в Филадельфию, там у нас матч 2 января. Поэтому первый праздник, который проведу в поездке. А так обычно встречал в Питтсбурге. Но потом будут опять несколько дней выходных, и мы с семьей снова полетим в Майами. Там очень хорошо — ребенок бегает в шортах по площадке. А дома нужно ему надевать штаны, куртку. Никита выходит и не знает, как в этом двигаться, — смеется Малкин. — Очень хорошо, что бывают такие перерывы. Надо восстановиться, потренироваться в зале.

— Мы с вами много говорили об Олимпиаде. Что вы думаете сейчас, в свете последних новостей?
— Я понимаю спортсменов и их желание. Многое было сказано, и неважно, какое название придумал МОК…

— ОАР — олимпийские атлеты России.
— Все равно наших ребят знают в лицо. И понимают, что наша команда — это Россия. Будут поддерживать, и никто не обратит внимание на эти надписи. Надеюсь, ребята выиграют и споют гимн на льду.

Питтсбург Пингвинз 3:2 Б
(0:0, 0:1, 2:1, 0:0, 1:0)
Коламбус Блю Джэкетс
22.12.2017, 03:00 Зрители: 18625 Регулярный чемпионат PPG Paints Arena
Главные тренеры
Майк Салливан Джон Торторелла
Вратари
Мэттью Мюррей Сергей Бобровский
1-й период
15:27 Райан Ривз
Лукаш Седлак 15:27
Лукаш Седлак 15:27
18:26 Сидни Кросби
2-й период
Пьер-Люк Дюбуа (А. Панарин, Г. Карлссон) 27:09
29:04 Патрик Хернквист
Сет Джонс 32:55
39:31 Евгений Малкин
Ник Фолиньо 39:31
3-й период
40:00 Крис Летанг
40:00 Сидни Кросби
40:00 Сидни Кросби
Бун Дженнер 40:00
Бун Дженнер 40:00
Сет Джонс 40:00
Сет Джонс 40:00
42:25 Патрик Хернквист (Ф. Кессел, К. Летанг)
49:35 Конор Шири
54:20 Крис Летанг
Джош Андерсон 54:20
54:46
55:03 Евгений Малкин (С. Кросби)
55:51
Артемий Панарин (С. Джонс, П-Л. Дюбуа) 56:14
Серия буллитов - победный бросок
К. Летанг
Статистика
26 Штрафное время 37
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Е. Малкин (Питтсбург Пингвинз), К. Летанг (Питтсбург Пингвинз), С. Бобровский (Коламбус Блю Джэкетс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Питтсбург Пингвинз
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