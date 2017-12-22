Евгений Малкин: Что за драка, когда ты проигрываешь вчистую?
Корреспондент «Советского спорта» в Питтсбурге беседует с Евгением Малкиным после победы над «Коламбусом» (3:2 бул.).
Корреспондент «Советского спорта» в Питтсбурге беседует с Евгением Малкиным после победы над «Коламбусом» (3:2 бул.).
— Евгений, поздравляю с победой! Почему «Питтсбург» в последнее время играет так тяжело? Вроде бы вы сильнее соперника, но шайба не идет в ворота.
— Вы сами ответили — шайба не идет в ворота. Никак не можем забить, а без голов все матчи будут тяжелыми. Но может, такая игра нам и придаст уверенности — с драками, овертаймами, буллитами?
В последних матчах мы действуем неплохо, делаем многое для победы.
— Вы забили гол, реализовали буллит и подрались. Это почти
— Что за драка, когда ты проигрываешь вчистую?
— Вы хорошо врезали Фолиньо.
— Один раз попал. Но в самой драке проиграл.
— Я настаиваю, что была ничья.
— Это неважно. Мы понимали, что играем против «Коламбуса», и будет именно такой матч. Они провоцировали, толкали. И это не первая наша такая игра с ними. Знали, что будет тяжело. Но надо
Вот мой момент — я иду на их пятачок, Фолиньо меня цепляет, потом сверху напрыгивает. Я посчитал, что он очень грязно сыграл, хотел ответить. Но такое случается, бывают драки в хоккее. Хорошо, что забили, я в большинстве с лету попал. И буллит реализовал, хотя шайба там опять начала прыгать. Я уже не знал, что делать. Но заранее планировал бросить над плечом голкипера.
— Ну вы знаете, как забивать Сергею Бобровскому.
— Да я уже против многих вратарей НХЛ провел несколько десятков матчей — и «Вашингтон», и «Коламбус»… Знаю всех. Стараюсь всех запоминать. Но думаю, Бобровский чувствовал, что я буду бросать как обычно под блин. Он старался это перекрыть, а я бросил верхом. Думал, что Сергей среагирует как раз на нижний бросок. Так и получилось.
Конечно, я стараюсь заранее прочитать действия вратаря. Но когда бьешь буллит, все может поменяться в любой момент. Фактор удачи очень важен.
— То есть «Коламбус» становится вашим лютым соперником, как «Филадельфия»?
— Да, мы с ними пару раз уже сыграли в
Но те же «Филадельфия», «Вашингтон», «Бостон» — многие клубы хотят нас победить. А вот «Коламбус» не только против нас так выходит. У них такой стиль. Все четыре звена хорошо готовы физически. Плюс тренер Джон Торторелла их очень хорошо заводит на матчи с нами. Но мы к этому были готовы.
— Как вы проведете трехдневные каникулы на Рождество?
— Полетим в Майами, отдохнем, погреемся на солнышке. А на Новый год у нас никаких планов — 31 декабря играем и сразу улетаем в Филадельфию, там у нас матч 2 января. Поэтому первый праздник, который проведу в поездке. А так обычно встречал в Питтсбурге. Но потом будут опять несколько дней выходных, и мы с семьей снова полетим в Майами. Там очень хорошо — ребенок бегает в шортах по площадке. А дома нужно ему надевать штаны, куртку. Никита выходит и не знает, как в этом двигаться, — смеется Малкин. — Очень хорошо, что бывают такие перерывы. Надо восстановиться, потренироваться в зале.
— Мы с вами много говорили об Олимпиаде. Что вы думаете сейчас, в свете последних новостей?
— Я понимаю спортсменов и их желание. Многое было сказано, и неважно, какое название придумал МОК…
— ОАР — олимпийские атлеты России.
— Все равно наших ребят знают в лицо. И понимают, что наша команда — это Россия. Будут поддерживать, и никто не обратит внимание на эти надписи. Надеюсь, ребята выиграют и споют гимн на льду.
|Питтсбург Пингвинз
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3:2 Б
(0:0, 0:1, 2:1, 0:0, 1:0)
|Коламбус Блю Джэкетс
|Майк Салливан
|Джон Торторелла
|Мэттью Мюррей
|Сергей Бобровский
|1-й период
|15:27
|Райан Ривз
|Лукаш Седлак
|15:27
|Лукаш Седлак
|15:27
|18:26
|Сидни Кросби
|2-й период
|Пьер-Люк Дюбуа (А. Панарин, Г. Карлссон)
|27:09
|29:04
|Патрик Хернквист
|Сет Джонс
|32:55
|39:31
|Евгений Малкин
|Ник Фолиньо
|39:31
|3-й период
|40:00
|Крис Летанг
|40:00
|Сидни Кросби
|40:00
|Сидни Кросби
|Бун Дженнер
|40:00
|Бун Дженнер
|40:00
|Сет Джонс
|40:00
|Сет Джонс
|40:00
|42:25
|Патрик Хернквист (Ф. Кессел, К. Летанг)
|49:35
|Конор Шири
|54:20
|Крис Летанг
|Джош Андерсон
|54:20
|54:46
|55:03
|Евгений Малкин (С. Кросби)
|55:51
|Артемий Панарин (С. Джонс, П-Л. Дюбуа)
|56:14
|К. Летанг
|26
|Штрафное время
|37
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|1
|Е. Малкин (Питтсбург Пингвинз), К. Летанг (Питтсбург Пингвинз), С. Бобровский (Коламбус Блю Джэкетс)