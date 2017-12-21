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08:51 (мск), источник: Р-Спорт

«Коламбус» победил «Торонто», Панарин не забил в 8-й игре подряд

МОСКВА, 21 дек — Р-Спорт. «Коламбус» нанес поражение «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ, российский форвард «Блю Джекетс» Артемий Панарин продлил безголевую серию до восьми игр.

Источник: AP 2017

Встреча, состоявшаяся в Коламбусе, завершилась со счетом 4:2 (2:0, 1:1, 1:1) в пользу хозяев, в составе которых шайбы забросили Лукаш Седлак (13-я минута), Сет Джонс (19), Пьер-Лук Дубуа (31) и Александер Веннберг (52), у гостей отличились Джейк Гардинер (25) и Митч Марнер (58).

Во время загрузки произошла ошибка.

В другом матче дня «Филадельфия» дома взяла верх над «Детройтом» — 4:3.

Коламбус Блю Джэкетс 4:2
(2:0, 1:1, 1:1)
Торонто Мэйпл Ливз
21.12.2017, 03:30 Регулярный чемпионат Nationwide Arena
Главные тренеры
Джон Торторелла Майк Бэбкок
Вратари
Йоонас Корписало Кертис Макэлхинни 57:20
1-й период
12:57 Лукаш Седлак (М. Колверт)
16:42 Габриэль Карлссон
18:45 Сет Джонс
2-й период
Джейк Гардинер (В. Нюландер) 24:26
Назем Кадри 24:42
Джеймс ван Римсдайк 29:08
30:20 Пьер-Люк Дюбуа (К. Аткинсон, С. Джонс)
3-й период
51:51 Александр Веннберг (К. Аткинсон, Б. Дженнер)
52:27 Лукаш Седлак
Мэтт Мартин 52:27
Митчелл Марнер (Дж. Гардинер, Т. Бозак) 57:03
Статистика
4 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Дж. Джонсон (Коламбус Блю Джэкетс), Й. Корписало (Коламбус Блю Джэкетс), К. Аткинсон (Коламбус Блю Джэкетс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Коламбус Блю Джэкетс
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