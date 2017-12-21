«Коламбус» победил «Торонто», Панарин не забил в 8-й игре подряд

Встреча, состоявшаяся в Коламбусе, завершилась со счетом 4:2 (2:0, 1:1, 1:1) в пользу хозяев, в составе которых шайбы забросили Лукаш Седлак (13-я минута), Сет Джонс (19), Пьер-Лук Дубуа (31) и Александер Веннберг (52), у гостей отличились Джейк Гардинер (25) и Митч Марнер (58).