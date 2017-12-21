Прицел на азиатский рынок корректирует время начала класико.
«Коламбус» победил «Торонто», Панарин не забил в 8-й игре подряд
МОСКВА, 21 дек —
МОСКВА, 21 дек —
Встреча, состоявшаяся в Коламбусе, завершилась со счетом 4:2 (2:0, 1:1, 1:1) в пользу хозяев, в составе которых шайбы забросили Лукаш Седлак (13-я минута), Сет Джонс (19),
В другом матче дня «Филадельфия» дома взяла верх над «Детройтом» — 4:3.
|Коламбус Блю Джэкетс
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4:2
(2:0, 1:1, 1:1)
|Торонто Мэйпл Ливз
|Джон Торторелла
|Майк Бэбкок
|Йоонас Корписало
|Кертис Макэлхинни 57:20
|1-й период
|12:57
|Лукаш Седлак (М. Колверт)
|16:42
|Габриэль Карлссон
|18:45
|Сет Джонс
|2-й период
|Джейк Гардинер (В. Нюландер)
|24:26
|Назем Кадри
|24:42
|Джеймс ван Римсдайк
|29:08
|30:20
|Пьер-Люк Дюбуа (К. Аткинсон, С. Джонс)
|3-й период
|51:51
|Александр Веннберг (К. Аткинсон, Б. Дженнер)
|52:27
|Лукаш Седлак
|Мэтт Мартин
|52:27
|Митчелл Марнер (Дж. Гардинер, Т. Бозак)
|57:03
|4
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|Дж. Джонсон (Коламбус Блю Джэкетс), Й. Корписало (Коламбус Блю Джэкетс), К. Аткинсон (Коламбус Блю Джэкетс)