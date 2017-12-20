The Athletic: «Тампа-Бэй» — главный претендент на Кубок Стэнли-2018
Портал исследований НХЛ The Athletic опубликовал шансы клубов на победу в Кубке Стэнли исходя из статистики регулярного чемпионата на данный момент.
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Портал исследований НХЛ The Athletic опубликовал шансы клубов на победу в Кубке Стэнли исходя из статистики регулярного чемпионата на данный момент.
Главным фаворитом называется «Тампа-Бэй». Шансы «Лайтнинг» на выход в
Нулевые шансы на победу в Кубке Стэнли — сразу у восьми команд: «Филадельфии», «Флориды», «Колорадо», «Детройта», «Ванкувера», «Оттавы», «Баффало» и «Аризоны». Последним двум портал не оставляет шансов даже на выход в
Напомним, что цвета «Тампы» защищают четверо россиян: вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачев и форварды Владислав Наместников и Никита Кучеров. Последний лидирует в НХЛ по очкам (48) и голам (23).