The Athletic: «Тампа-Бэй» — главный претендент на Кубок Стэнли-2018

Источник: AP 2017

Главным фаворитом называется «Тампа-Бэй». Шансы «Лайтнинг» на выход в плей-офф оцениваются в 100 процентов, на выигрыш дивизиона — 90 процентов, на выход в финал — 24 процента, а на победу — 15 процентов.

В тройку фаворитов входят «Нэшвилл» (11 процентов) и «Вашингтон» (7 процентов).

Нулевые шансы на победу в Кубке Стэнли — сразу у восьми команд: «Филадельфии», «Флориды», «Колорадо», «Детройта», «Ванкувера», «Оттавы», «Баффало» и «Аризоны». Последним двум портал не оставляет шансов даже на выход в плей-офф.