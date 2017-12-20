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19:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Михаил Сергачев: Гончар — величайший защитник, а я провел в НХЛ 30 игр

Один из лучших новичков этого сезона, защитник «Тампа-Бэй» дал интервью «СЭ».

ВРЯД ЛИ В «ТАМПЕ» СПЕЦИАЛЬНО СОБИРАЛИ «РУССКУЮ» КОМАНДУ

— Сезон на экваторе. Команда на ходу, вы на ходу. Как ощущения?

— Все хорошо. У меня получается развиваться: команда помогает, тренеры. В принципе, я доволен тем, что сейчас происходит, как играет «Тампа». Так что очень положительные ощущения.

— Когда вас обменяли из «Монреаля», вы признались, что это стало шоком, но все что ни делается — все к лучшему?

— Нельзя сказать, что шоком… Это было очень неожиданно. А так вы правы — все к лучшему. Считаю, что мне повезло, что я здесь. Все в «Тампе» в меня верят — слава богу, что именно так все случилось.

— На ярких молодых игроков всегда оказывается приличное давление. Как справляетесь с «медными трубами»?

— Стараюсь не читать прессу — это сейчас самое главное для меня. Стараюсь поменьше интервью давать в последнее время. Чем разговаривать — лучше играть, а разговаривают об этом пусть другие. На самом деле не думаю об этом.

— О вас комплиментарно говорит главный тренер «Тампы» Джон Купер и лидер обороны Виктор Хедман. Или их слова вы тоже не читали?

— Нет, ну об этом слышал, я же подписан на твиттер «Тампы». Конечно, мне очень приятно слышать такие слова, в частности, от Хедмана, который был номинантом на «Норрис». Виктор — один из лучших защитников в лиге. Но я считаю, что тренеры и партнеры так обо мне отзываются, потому что они сами постоянно делают меня лучше. Нет, я не плохой игрок, но у меня много легче все идет благодаря помощи команды.

— «Тампа» — одна из самых «русских» команд в лиге, и все наши хоккеисты в ней на виду…

— Ну, это стечение обстоятельств. Не думаю, что менеджеры специально собирали игроков, чтобы сделать «русскую» команду. Просто так вышло. Видимо в Кучерове, Наместникове, Василевском давно увидели потенциал и будущее клуба. Когда их драфтовали, вряд ли присутствовал какой-то русский фактор.

Россияне хорошо вписываются в игру «Тампы». Быстрый выход в атаку из свой зоны, давление на соперника. И Кучерову, и Наместникову нравится такой хоккей, где в приоритете быстрые, техничные форварды, с отличным катанием. Вся команда у нас такая.

— Но ведь Стив Айзерман со времен «Русской пятерки» в Детройте действительно неравнодушен к нашим игрокам.

— По этому поводу мы с ним еще не беседовали. Да, пару раз общались на командных собраниях перед сезоном, еще пару раз во время чемпионата. Мне он нравится, очень хороший, позитивный человек.

Никита КУЧЕРОВ | Источник: AFP 2017

НЕМНОГИЕ УМЕЮТ ТО, ЧТО ПРОДЕЛЫВАЕТ КУЧЕРОВ

— Вы как-то обмолвились в интервью, что не любите сравнений с русскими защитниками прошлых лет, например, с Сергеем Гончаром.

— Ну, я не говорил «не сравнивайте меня». Я имел ввиду, что такое сравнение невозможно. Меня, сыгравшего три десятка игр в НХЛ и Гончара, одного из величайших защитников в истории лиги. Я еще не успел ничего сделать в своей карьере такого, что было бы уместно такое сравнение. Я считаю, оно поспешно — поэтому оно мне не нравится.

— А как насчет сравнения, например, с Иваном Проворовым?

— Отношусь положительно. Да, Ваня играет уже второй сезон в НХЛ, я первый. Нельзя сказать, что у нас как-то одинаково сложилась судьба. Просто так совпало. Он немного раньше уехал за океан, мы оба играли в CHL. Он дебютировал в НХЛ в 19 лет — и я тоже. При таких условиях какое-то сопоставление еще возможно.

Но все-таки мы с Ваней разные игроки, разноплановые, да и вообще не бывает одинаковых хоккеистов, каждый индивидуален. Но мне, конечно, приятно это сравнение. Не скажу, что Проворов тянет всю «Филадельфию» на себе, но получает много минут на льду и в большинстве, и в меньшинстве.

— Вы тоже получаете все больше игрового времени от матча к матчу.

— Я получал и 18 минут, и 14, и даже 10, поначалу. Меня плавно подводили к увеличению времени. Проверяли, смотрели, как будет получаться. И потом стали доверять больше и больше. Физики хватает, что главное, — я долго готовился к этому сезону.

— У вас получился достаточно резкий переход от молодежного к взрослому хоккею. Быстро адаптировались?

— Конечно, в этом есть свои трудности и проблемы. Совершать такой переход всегда тяжело, оказаться после юниоров сразу со взрослыми профессионалами. Но и в команде все так хорошо и дружелюбно относятся, что я не чувствую себя «молодым». Хотя традиции никто не отменял. И шайбы собирать приходится, и из автобуса последним выходить — но на то они и традиции.

— Сыграно три десятка игр, набрано больше двадцати очков. Есть какая-то бомбардирская планка?

— Нет, конечно. Никогда об очках не думаю, в принципе. Стараюсь быстрее выходить из зоны, начинать и завершать атаки. Да, я люблю подключаться впереди, шайбу быстро передавать нападающим. Но, например, в недавней игре Кучерову отдал пас — я же не знал, что он забьет. И вроде ничего такого не сделал, а набрал очко.

Вообще, когда Кучеров получает шайбу, то готовьтесь к тому, что сейчас что-то будет. Либо убойно бросит, либо отдаст такую передачу, что останется только забить. С ним очень интересно играть, Никита всегда ищет красивые и нестандартные решения. Он знает, в каком месте площадки оказаться, чтобы партнер его увидел. Кучер — это мастер, ничего не скажешь, уже не первый сезон суперзвезда НХЛ. Немногие умеют то, что проделывает он.

Александр ОВЕЧКИН (справа) и Сидни КРОСБИ | Источник: AFP 2017

НЕ СОБИРАЮСЬ ДАВАТЬ ПОБЛАЖЕК ОВЕЧКИНУ И КРОСБИ

— Недавно вы забросили седьмую шайбу в сезоне отличным кистевым броском. Однако очень сдержанно ее отпраздновали.

— Ситуации разные бывают. Бывает, проигрываем, скажем 1:2, очень хочется забить, чтобы помочь команде отыграться, и тогда эмоции выплескиваются из тебя. А в некоторых моментах, я, даже забивая, стараюсь сохранить эти эмоции, чтобы не расслабляться. Я очень доволен любой заброшенной шайбе, но стараюсь это сильно не показывать. А вообще, меня больше радует, когда я предотвращаю гол в наши ворота. Блокированный бросок не менее важен, чем набранное очко. Голы забивать любят все, но я в первую очередь — защитник.

— Как сами бы определили свое амплуа?

— Я не могу себя назвать атакующим игроком. Меня на самом деле даже раздражает, когда меня называют только атакующим защитником. Я же стараюсь и в обороне играть, не проваливаться. Нет такого, чтобы я все бросил сзади и побежал в атаку. Поэтому пытаюсь отрабатывать во всех линиях.

— Если вы не любите ярлык «атакующего» защитника, то как относитесь к силовой, жесткой игре без оглядки на авторитеты?

— Понятно, что есть такие люди, как, например, Яромир Ягр. Но все равно он же понимает, что лига молодая, что против него будут играть, как принято против любого другого. Или те же Кросби или Овечкин. Понятно, что они авторитеты, суперзвезды — но лично я им поблажек не собираюсь давать. Против всех одинаково играю. Что против опытного Кросби, что против молодого Дюбуа. Но счет хитов против звезд не веду.

— Силовой прием — это ключевое умение для защитника?

— Зависит от стиля защитника. Кто-то может без этого обойтись, а кто-то нет. Есть ситуации, когда чувствуешь, что по моменту нужно «всадить» игрока, отнять шайбу. Но некоторые иногда превращают силовые приемы в показуху, размазывая, «убивая» соперника. Если же я вижу, что человек голову опустил, то постараюсь научить его голову не опускать. Главное — не иметь намерения травмировать игрока. Нужно же шайбу отнять, а не вырубить соперника.

— К критике относитесь нормально? Могут в команде вам «напихать»?

— Есть ощущение, что тренеры думают, что если мне кто-то напихает, то я расстроюсь. Но если я ошибаюсь, то больше всего ругаю себя сам. И стараюсь и не давать поводов, что бы на меня орали. А критику воспринимаю нормально. Если ошибся, то партнер имеет право сказать тебе по этому поводу, что думает. Но у нас игроки добрые — они не ругаются.

— Недавно в интервью вы сказали, что вас совсем не интересует возможный приз лучшему новичку сезона. Серьезно?

— Нет, конечно, это здорово — получить такой приз, но я об этом вообще не думаю. Стать лучшим новичком — не моя цель. Это находится где-то с краю моих приоритетов. Главная цель — это Кубок Стэнли, к ней и надо стремиться. А стать лучшим новичком… Если это случится, я буду рад. Если нет, тоже не расстроюсь.

— Приближаются новогодние праздники и традиционный в эти праздники молодежный чемпионат мира. В это раз без вас, к сожалению.

— Валерий Николаевич Брагин всегда собирает сильные команды, с характером. Иногда техничные и быстрые, как с Тарасенко, Панариным и Кузнецовым в 2011-м. Иногда менее техничные, но зато очень боевые. Понятно, что нужна какая-то суперзвезда, вроде Капризова, как в прошлом году.

Кто знает, может, лидером станет Андрей Свечников. В любом случае не сомневаюсь, что молодежка будет играть хорошо. За команду не волнуюсь, все будет нормально.

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