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11:11 (мск), источник: ТАСС

«Тампа» проиграла «Вегасу», Наместников повторил личный рекорд по голам в сезоне НХЛ

ТАСС, 20 декабря. «Тампа» уступила «Вегасу» со счетом 3:4 в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: AP 2017

В составе хозяев отличились Джеймс Нил (31-я минута), Джонатан Маршессо (39), Эрик Хаула (45) и Ши Теодор (60).

Хоккей
НХЛ 2017-2018
Неделя 12, 20.12.2017, 6:00
Вегас Голден Найтс
4Тампа-Бэй Лайтнинг3

Российский нападающий «Тампы» Владислав Наместников провел на площадке 20 минут 18 секунд и отметился заброшенной шайбой (20), которая стала для него 14-й в 33 матчах нынешнего сезона. Хоккеист повторил личный рекорд, ранее 14 шайб он забросил в 80 матчах сезона-2015/16. В составе гостей также отличились Стивен Стэмкос (8) и Виктор Хедман (56).

Другой российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров провел на льду 23 минуты 28 секунды, отдав две результативные передачи. Его партнер по команде голкипер Андрей Василевский отразил 32 из 36 бросков по своим воротам, защитник «Тампы» Михаил Сергачев провел на площадке 14 минут 11 секунд.

Эта победа стала для «Вегаса» третьей подряд, команда с 46 очками занимает второе место в Западной конференции. «Тампа», побеждавшая в семи предыдущих матчах, возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, набрав 50 очков. В следующем матче «Вегас» дома сыграет с «Вашингтоном» 24 декабря, «Тампа» 22 декабря на своем льду встретится с «Оттавой».

В другом матче игрового дня «Ванкувер» в домашнем матче уступил «Монреалю» со счетом 5:7.

Тампа-Бэй Лайтнинг
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