Две передачи Дадонова помогли «Флориде» обыграть «Аризону» в матче НХЛ

Встреча, прошедшая на льду «Аризоны» во вторник, завершилась со счетом 3:2 (0:1, 1:1, 2:0) в пользу гостей, в составе которых двумя голевыми передачами на Дениса Мальгина (44-я минута) и Майка Мэтисона (46) отметился российский нападающий Евгений Дадонов, еще одну шайбу забросил Ник Бьюгстэд (40). У «Аризоны» голы забили Кристиан Фишер (16) и Дерек Степан (39).