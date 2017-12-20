Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
Две передачи Дадонова помогли «Флориде» обыграть «Аризону» в матче НХЛ
МОСКВА, 20 дек —
МОСКВА, 20 дек —
Встреча, прошедшая на льду «Аризоны» во вторник, завершилась со счетом 3:2 (0:1, 1:1, 2:0) в пользу гостей, в составе которых двумя голевыми передачами на Дениса Мальгина (44-я минута) и Майка Мэтисона (46) отметился российский нападающий Евгений Дадонов, еще одну шайбу забросил Ник Бьюгстэд (40). У «Аризоны» голы забили Кристиан Фишер (16) и Дерек Степан (39).
«Аризона» потерпела седьмое поражение подряд в регулярном чемпионате НХЛ.
|Аризона Койотс
|
2:3
(1:0, 1:1, 0:2)
|Флорида Пантерз
|Рик Токкет
|Боб Бугнер
|Антти Раанта 58:18
|Джеймс Раймер
|1-й период
|Дерек Маккензи
|02:13
|Кит Яндл
|13:47
|14:05
|Макс Доми
|Аарон Экблад
|14:15
|15:51
|Кристиан Фишер (К. Келлер, О. Экман-Ларссон)
|2-й период
|Кит Яндл
|21:05
|38:14
|Дерек Степан (Б. Перлини, А. Голигоски)
|Ник Бьюгстад (Д. Маккензи)
|39:50
|3-й период
|Денис Мальгин (Е. Дадонов, В. Трочек)
|43:37
|44:58
|Николас Меркли
|Иан Маккошен
|44:58
|Майкл Матесон (Е. Дадонов)
|45:41
|4
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|М. Матесон (Флорида Пантерз), Д. Степан (Аризона Койотс), Дж. Раймер (Флорида Пантерз)