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08:58 (мск), источник: Р-Спорт

Две передачи Дадонова помогли «Флориде» обыграть «Аризону» в матче НХЛ

МОСКВА, 20 дек — Р-Спорт. Хоккеисты «Флориды» одержали волевую победу над «Аризоной» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: AP 2017

Встреча, прошедшая на льду «Аризоны» во вторник, завершилась со счетом 3:2 (0:1, 1:1, 2:0) в пользу гостей, в составе которых двумя голевыми передачами на Дениса Мальгина (44-я минута) и Майка Мэтисона (46) отметился российский нападающий Евгений Дадонов, еще одну шайбу забросил Ник Бьюгстэд (40). У «Аризоны» голы забили Кристиан Фишер (16) и Дерек Степан (39).

«Аризона» потерпела седьмое поражение подряд в регулярном чемпионате НХЛ.

Аризона Койотс 2:3
(1:0, 1:1, 0:2)
Флорида Пантерз
20.12.2017, 05:00 Регулярный чемпионат Gila River Arena
Главные тренеры
Рик Токкет Боб Бугнер
Вратари
Антти Раанта 58:18 Джеймс Раймер
1-й период
Дерек Маккензи 02:13
Кит Яндл 13:47
14:05 Макс Доми
Аарон Экблад 14:15
15:51 Кристиан Фишер (К. Келлер, О. Экман-Ларссон)
2-й период
Кит Яндл 21:05
38:14 Дерек Степан (Б. Перлини, А. Голигоски)
Ник Бьюгстад (Д. Маккензи) 39:50
3-й период
Денис Мальгин (Е. Дадонов, В. Трочек) 43:37
44:58 Николас Меркли
Иан Маккошен 44:58
Майкл Матесон (Е. Дадонов) 45:41
Статистика
4 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
М. Матесон (Флорида Пантерз), Д. Степан (Аризона Койотс), Дж. Раймер (Флорида Пантерз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Флорида Пантерз
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