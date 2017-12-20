Шайба и голевая передача Радулова не спасли «Даллас» от проигрыша «Вашингтону» в матче НХЛ

Источник: AP 2017

В составе «Вашингтона» шайбы забросили Андре Бураковски (11-я, 62-я минуты), Дмитрий Орлов (34) и Бретт Коннолли (57). У «Далласа» отличились Джейми Бенн (16), Гемел Смит (32) и Радулов (56). После игры лучшим хоккеистом встречи был признан Бураковски, второй звездой стал Радулов, третьей — Орлов.

Хоккей НХЛ 2017-2018 Неделя 12, 20.12.2017, 4:30 Даллас Старз ОТ 3 Вашингтон Кэпиталз 4

31-летний российский форвард «Далласа» провел на площадке 20 минут 34 секунды, нанес три броска, один из которых стал голевым, отдал результативную передачу и заблокировал два броска хоккеистов «Вашингтона». Всего на счету Радулова 29 очков (12 шайб + 17 передач) в 35 матчах сезона.

Из российских хоккеистов «Вашингтона» только защитник Орлов сумел отметиться результативными действиями в матче в Далласе, на его счету шайба, которая стала для россиянина четвертой в сезоне. Нападающий Александр Овечкин сыграл 19 минут 51 секунду, успев нанести четыре броска и провести один силовой прием. Евгений Кузнецов провел на площадке почти 20 минут, нанес два броска, совершил два силовых приема и заблокировал один бросок соперников.

«Вашингтон» одержал четвертую победу подряд и поднялся на второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 45 очков в 35 матчах. «Даллас» занимает восьмое место в таблице Запада, имея в активе 39 очков после 35 игр. В следующем матче 21 декабря «Даллас» дома встретится с «Чикаго», «Вашингтон» 22 декабря на выезде сыграет против «Аризоны».