«Бостон» победил «Баффало» в НХЛ, Худобин в шестой раз в карьере отстоял «на ноль»

Шайбы забросили Джейк Дебраск (31-я минута), Тим Шаллер (59) и Дэвид Бэкес (60). После игры лучшим хоккеистом встречи был признан Худобин отразивший все 36 бросков по воротам, второй звездой стал Дебраск, третьей — форвард «Бостона» Брэд Маршанд.
31-летний российский голкипер Худобин провел 13-й матч в текущем чемпионате и принес «Бостону» восьмую победу. Он впервые в текущем сезоне, а также в шестой раз в карьере отстоял «на ноль». Предыдущий «сухой» матч Худобин провел 7 ноября 2015 года в составе «Анахайма» против «Сан-Хосе» (1:0), в котором уроженец Усть-Каменогорска отразил 31 бросок по воротам.
Российский защитник «Баффало» Виктор Антипин сыграл в матче 15 минут 12 секунд, отметившись одним заблокированным броском соперника.
«Бостон» поднялся на седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 39 очков в 32 матчах. «Баффало» идет последним на Востоке, имея в активе 23 очка после 34 игр. «Бостон» одержал вторую победу подряд, «Баффало» продлил серию поражений до трех игр. В следующем матче в ночь на пятницу «Бостон» на своей площадке сыграет против «Виннипега», на следующий день «Баффало» дома встретится с «Филадельфией».