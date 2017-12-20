«Бостон» победил «Баффало» в НХЛ, Худобин в шестой раз в карьере отстоял «на ноль»

Источник: AP 2017

Шайбы забросили Джейк Дебраск (31-я минута), Тим Шаллер (59) и Дэвид Бэкес (60). После игры лучшим хоккеистом встречи был признан Худобин отразивший все 36 бросков по воротам, второй звездой стал Дебраск, третьей — форвард «Бостона» Брэд Маршанд.

Хоккей НХЛ 2017-2018 Неделя 12, 20.12.2017, 3:30 Баффало Сэйбрз 0 Бостон Брюинз 3

31-летний российский голкипер Худобин провел 13-й матч в текущем чемпионате и принес «Бостону» восьмую победу. Он впервые в текущем сезоне, а также в шестой раз в карьере отстоял «на ноль». Предыдущий «сухой» матч Худобин провел 7 ноября 2015 года в составе «Анахайма» против «Сан-Хосе» (1:0), в котором уроженец Усть-Каменогорска отразил 31 бросок по воротам.

Российский защитник «Баффало» Виктор Антипин сыграл в матче 15 минут 12 секунд, отметившись одним заблокированным броском соперника.