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08:08 (мск), источник: ТАСС

«Бостон» победил «Баффало» в НХЛ, Худобин в шестой раз в карьере отстоял «на ноль»

ТАСС, 20 декабря. «Бостон» обыграл «Баффало» со счетом 3:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский голкипер гостей Антон Худобин впервые в текущем сезоне и в шестой раз в карьере отстоял «на ноль».

Источник: AP 2017

Шайбы забросили Джейк Дебраск (31-я минута), Тим Шаллер (59) и Дэвид Бэкес (60). После игры лучшим хоккеистом встречи был признан Худобин отразивший все 36 бросков по воротам, второй звездой стал Дебраск, третьей — форвард «Бостона» Брэд Маршанд.

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Неделя 12, 20.12.2017, 3:30
Баффало Сэйбрз
0Бостон Брюинз3

31-летний российский голкипер Худобин провел 13-й матч в текущем чемпионате и принес «Бостону» восьмую победу. Он впервые в текущем сезоне, а также в шестой раз в карьере отстоял «на ноль». Предыдущий «сухой» матч Худобин провел 7 ноября 2015 года в составе «Анахайма» против «Сан-Хосе» (1:0), в котором уроженец Усть-Каменогорска отразил 31 бросок по воротам.

Российский защитник «Баффало» Виктор Антипин сыграл в матче 15 минут 12 секунд, отметившись одним заблокированным броском соперника.

«Бостон» поднялся на седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 39 очков в 32 матчах. «Баффало» идет последним на Востоке, имея в активе 23 очка после 34 игр. «Бостон» одержал вторую победу подряд, «Баффало» продлил серию поражений до трех игр. В следующем матче в ночь на пятницу «Бостон» на своей площадке сыграет против «Виннипега», на следующий день «Баффало» дома встретится с «Филадельфией».

В параллельных матчах «Нью-Йорк Айлендерс» на своей площадке уступили «Детройту» со счетом 3:6, «Анахайм» на выезде проиграл «Нью-Йорк Рейнджерс» — 1:4, «Миннесота» в гостях победила «Оттаву» — 6:4.

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