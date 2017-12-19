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01:27 (мск), источник: Чемпионат.com

«Торонто» разгромил «Каролину», Марнер набрал четыре очка

«Торонто Мэйпл Лифс» уверенно обыграл «Каролину Харрикейнз» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:1.

Источник: AFP 2017

В составе победителей шайбами отметились Леонид Комаров, Митчелл Марнер, Джеймс ван Римсдайк, Тайлер Бозак, Патрик Марло, Каспери Капанен, Вильям Нюландер и Коннор Кэррик. В активе Марнера также три результативные передачи, а у Бозака — две. Единственный гол в составе «Каролины» забил Джефф Скиннер.

«Торонто», прервавший серию из трёх поражений подряд, занимает промежуточное 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Каролина», у которой перед этой игрой была серия из трёх побед подряд, идёт на 11-й строчке.

Торонто Мэйпл Ливз 8:1
(4:1, 0:0, 4:0)
Каролина Харрикейнз
19.12.2017, 22:00 Регулярный чемпионат Air Canada Centre
Главные тренеры
Майк Бэбкок Билл Питерс
Вратари
Фредерик Андерсен Скотт Дарлинг
1-й период
02:43 Мэтт Мартин
02:52 Леонид Комаров (Р. Хэйнси, З. Хаймэн)
04:58 Роман Полак
Джош Джурис 04:58
Джош Джурис 04:58
05:33 Митчелл Марнер (М. Райлли, Дж. ван Римсдайк)
08:17 Леонид Комаров
Джастин Уильямс 08:17
Джефф Скиннер (Т. Терявяйнен, Г. Флери) 09:07
Бретт Песке 09:28
10:34 Джеймс ван Римсдайк (М. Марнер, Т. Бозак)
13:28 Тайлер Бозак (М. Марнер)
15:59 Джеймс ван Римсдайк
18:44 Назем Кадри
3-й период
45:02 Джеймс ван Римсдайк
49:25 Патрик Марло (Т. Бозак, М. Марнер)
49:31 Каспери Капанен
54:05 Вильям Нюландер (З. Хаймэн)
Себастьян Ахо 57:18
58:33 Коннор Кэррик (Дж. ван Римсдайк, Т. Бозак)
Статистика
15 Штрафное время 13
0 Игра в большинстве 0
3 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
М. Марнер (Торонто Мэйпл Ливз), Т. Бозак (Торонто Мэйпл Ливз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Каролина Харрикейнз
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