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«Торонто» разгромил «Каролину», Марнер набрал четыре очка
«Торонто Мэйпл Лифс» уверенно обыграл «Каролину Харрикейнз» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:1.
«Торонто Мэйпл Лифс» уверенно обыграл «Каролину Харрикейнз» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:1.
В составе победителей шайбами отметились Леонид Комаров, Митчелл Марнер, Джеймс ван Римсдайк, Тайлер Бозак, Патрик Марло, Каспери Капанен, Вильям Нюландер и Коннор Кэррик. В активе Марнера также три результативные передачи, а у Бозака — две. Единственный гол в составе «Каролины» забил Джефф Скиннер.
«Торонто», прервавший серию из трёх поражений подряд, занимает промежуточное 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Каролина», у которой перед этой игрой была серия из трёх побед подряд, идёт на 11-й строчке.
|Торонто Мэйпл Ливз
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8:1
(4:1, 0:0, 4:0)
|Каролина Харрикейнз
|Майк Бэбкок
|Билл Питерс
|Фредерик Андерсен
|Скотт Дарлинг
|1-й период
|02:43
|Мэтт Мартин
|02:52
|Леонид Комаров (Р. Хэйнси, З. Хаймэн)
|04:58
|Роман Полак
|Джош Джурис
|04:58
|Джош Джурис
|04:58
|05:33
|Митчелл Марнер (М. Райлли, Дж. ван Римсдайк)
|08:17
|Леонид Комаров
|Джастин Уильямс
|08:17
|Джефф Скиннер (Т. Терявяйнен, Г. Флери)
|09:07
|Бретт Песке
|09:28
|10:34
|Джеймс ван Римсдайк (М. Марнер, Т. Бозак)
|13:28
|Тайлер Бозак (М. Марнер)
|15:59
|Джеймс ван Римсдайк
|18:44
|Назем Кадри
|3-й период
|45:02
|Джеймс ван Римсдайк
|49:25
|Патрик Марло (Т. Бозак, М. Марнер)
|49:31
|Каспери Капанен
|54:05
|Вильям Нюландер (З. Хаймэн)
|Себастьян Ахо
|57:18
|58:33
|Коннор Кэррик (Дж. ван Римсдайк, Т. Бозак)
|15
|Штрафное время
|13
|0
|Игра в большинстве
|0
|3
|Голы в большинстве
|0
|М. Марнер (Торонто Мэйпл Ливз), Т. Бозак (Торонто Мэйпл Ливз)