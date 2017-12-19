«Торонто» разгромил «Каролину», Марнер набрал четыре очка

В составе победителей шайбами отметились Леонид Комаров, Митчелл Марнер, Джеймс ван Римсдайк, Тайлер Бозак, Патрик Марло, Каспери Капанен, Вильям Нюландер и Коннор Кэррик. В активе Марнера также три результативные передачи, а у Бозака — две. Единственный гол в составе «Каролины» забил Джефф Скиннер.



«Торонто», прервавший серию из трёх поражений подряд, занимает промежуточное 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Каролина», у которой перед этой игрой была серия из трёх побед подряд, идёт на 11-й строчке.