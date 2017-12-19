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08:50 (мск), источник: ТАСС

Шайба Малкина не спасла «Питтсбург» от поражения в матче НХЛ с «Колорадо»

ТАСС, 19 декабря. «Питтсбург» уступил «Колорадо» со счетом 2:4 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский нападающий гостей Евгений Малкин во второй игре подряд отметился заброшенной шайбой.

Источник: AP 2017

В составе «Питтсбурга» шайбы забросили Чэд Руведель (11-я минута) и Малкин (42). У «Колорадо» отличились Тайсон Барри (6, 26), Джей Ти Комфер (39) и Микко Рантанен (59).

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Лучшим хоккеистом матча был признан Барри, на счету которого две шайбы и пять бросков по воротам «Питтсбурга». Второй звездой стал российский голкипер «Колорадо» Семен Варламов, отразивший 30 из 32 бросков, третьей звездой стал форвард «Колорадо» Свен Андригетто, отдавший две результативные передачи.

Малкин провел на площадке 16 минут 55 секунд, успев нанести семь бросков, из которых один стал голевым. Всего на его счету теперь 31 очко (11 шайб + 20 передач) в 31 матче регулярного чемпионата. Российские хоккеисты «Колорадо» Наиль Якупов (7 минут 32 секунды на льду, один бросок, один силовой прием) и Никита Задоров (19 минут 20 секунд, пять силовых приемов, три заблокированных броска) не смогли отличиться результативными действиями.

«Колорадо» одержал 16-ю победу в основное время и поднялся на 12-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 34 очка в 33 матчах. «Питтсбург» идет на девятой строчке в Восточной конференции, имея в активе 37 очков после 35 игр. В следующем матче в ночь на пятницу «Питтсбург» дома сыграет против «Коламбуса», «Колорадо» в гостях встретится с «Лос-Анджелесом».

Колорадо Эвеланш 4:2
(1:1, 2:0, 1:1)
Питтсбург Пингвинз
19.12.2017, 05:00 Зрители: 15824 Регулярный чемпионат Pepsi Center
Главные тренеры
Джаред Беднар Майк Салливан
Вратари
Семен Варламов Мэттью Мюррей 58:17 (М. Мюррей 58:27-58:34)
1-й период
05:04 Тайсон Бэрри (М. Нието)
Чад Руведел (К. Роуни) 10:39
10:52 Никита Задоров
2-й период
Ян Коул 24:54
25:56 Тайсон Бэрри (М. Рантанен, С. Андригетто)
30:26 Никита Задоров
Крис Летанг 31:00
Ян Коул 33:53
38:20 Джей Ти Комфер (С. Андригетто)
Олли Мяяття 39:02
39:23 Микко Рантанен
3-й период
Евгений Малкин (Ян Коул, Ч. Руведел) 41:25
58:27 п.в. Микко Рантанен (Н. Маккиннон, Г. Ландескуг)
Статистика
6 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Т. Бэрри (Колорадо Эвеланш), Сем. Варламов (Колорадо Эвеланш), С. Андригетто (Колорадо Эвеланш)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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