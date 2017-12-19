Шайба Малкина не спасла «Питтсбург» от поражения в матче НХЛ с «Колорадо»

Источник: AP 2017

В составе «Питтсбурга» шайбы забросили Чэд Руведель (11-я минута) и Малкин (42). У «Колорадо» отличились Тайсон Барри (6, 26), Джей Ти Комфер (39) и Микко Рантанен (59).

Лучшим хоккеистом матча был признан Барри, на счету которого две шайбы и пять бросков по воротам «Питтсбурга». Второй звездой стал российский голкипер «Колорадо» Семен Варламов, отразивший 30 из 32 бросков, третьей звездой стал форвард «Колорадо» Свен Андригетто, отдавший две результативные передачи.

Малкин провел на площадке 16 минут 55 секунд, успев нанести семь бросков, из которых один стал голевым. Всего на его счету теперь 31 очко (11 шайб + 20 передач) в 31 матче регулярного чемпионата. Российские хоккеисты «Колорадо» Наиль Якупов (7 минут 32 секунды на льду, один бросок, один силовой прием) и Никита Задоров (19 минут 20 секунд, пять силовых приемов, три заблокированных броска) не смогли отличиться результативными действиями.