«Бостон» разгромил «Коламбус» в НХЛ, голкипер Бобровский впервые пропустил семь шайб

Источник: AP 2017

В составе «Коламбуса» шайбы забросили Джош Андерсон (49-я минута) и Сет Джонс (60). У «Бостона» отличились Брэд Маршанд (15), Дэвид Бэкес (29), Чарли Макэвой (32), Дэнтон Хейнен (53), Тори Круг (56), Патрис Бержерон (58) и Джейк Дебраск (59). После игры первой звездой встречи был признан Хейнен (один гол + две передачи), второй звездой стал — Макэвой (1+1), третьей — Дебраск (1+2).

Хоккей НХЛ 2017-2018 Неделя 12, 19.12.2017, 3:00 Бостон Брюинз 7 Коламбус Блю Джэкетс 2

Российский вратарь «Коламбуса» Бобровский отразил 38 из 45 бросков по своим воротам и впервые в карьере пропустил семь шайб в одной встрече регулярного чемпионата НХЛ. Ранее он четырежды (три раза в составе «Коламбуса», один раз — «Филадельфии») пропускал шесть шайб в одном матче. Российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин не смог отметиться результативными действиями за 17 минут и 48 секунд на площадке.