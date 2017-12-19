«Бостон» разгромил «Коламбус» в НХЛ, голкипер Бобровский впервые пропустил семь шайб

В составе «Коламбуса» шайбы забросили Джош Андерсон (49-я минута) и Сет Джонс (60). У «Бостона» отличились Брэд Маршанд (15), Дэвид Бэкес (29), Чарли Макэвой (32), Дэнтон Хейнен (53), Тори Круг (56), Патрис Бержерон (58) и Джейк Дебраск (59). После игры первой звездой встречи был признан Хейнен (один гол + две передачи), второй звездой стал — Макэвой (1+1), третьей — Дебраск (1+2).
Российский вратарь «Коламбуса» Бобровский отразил 38 из 45 бросков по своим воротам и впервые в карьере пропустил семь шайб в одной встрече регулярного чемпионата НХЛ. Ранее он четырежды (три раза в составе «Коламбуса», один раз — «Филадельфии») пропускал шесть шайб в одном матче. Российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин не смог отметиться результативными действиями за 17 минут и 48 секунд на площадке.
«Бостон» поднялся на восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 37 очков за 31 матч. «Коламбус» идет на пятой строчке на Востоке, имея в активе 41 очко после 34 игр. В следующем матче в ночь на среду «Бостон» на выезде встретится с «Баффало», «Коламбус» 20 декабря на своей площадке сыграет против «Торонто».