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08:45 (мск), источник: ТАСС

«Бостон» разгромил «Коламбус» в НХЛ, голкипер Бобровский впервые пропустил семь шайб

ТАСС, 19 декабря. «Бостон» крупно обыграл «Коламбус» со счетом 7:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский впервые в карьере пропустил семь шайб в одной встрече.

Источник: AP 2017

В составе «Коламбуса» шайбы забросили Джош Андерсон (49-я минута) и Сет Джонс (60). У «Бостона» отличились Брэд Маршанд (15), Дэвид Бэкес (29), Чарли Макэвой (32), Дэнтон Хейнен (53), Тори Круг (56), Патрис Бержерон (58) и Джейк Дебраск (59). После игры первой звездой встречи был признан Хейнен (один гол + две передачи), второй звездой стал — Макэвой (1+1), третьей — Дебраск (1+2).

Хоккей
НХЛ 2017-2018
Неделя 12, 19.12.2017, 3:00
Бостон Брюинз
7Коламбус Блю Джэкетс2

Российский вратарь «Коламбуса» Бобровский отразил 38 из 45 бросков по своим воротам и впервые в карьере пропустил семь шайб в одной встрече регулярного чемпионата НХЛ. Ранее он четырежды (три раза в составе «Коламбуса», один раз — «Филадельфии») пропускал шесть шайб в одном матче. Российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин не смог отметиться результативными действиями за 17 минут и 48 секунд на площадке.

«Бостон» поднялся на восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 37 очков за 31 матч. «Коламбус» идет на пятой строчке на Востоке, имея в активе 41 очко после 34 игр. В следующем матче в ночь на среду «Бостон» на выезде встретится с «Баффало», «Коламбус» 20 декабря на своей площадке сыграет против «Торонто».

В параллельных матчах «Анахайм» в гостях уступил «Нью-Джерси» со счетом 3:5, «Филадельфия» на своей площадке проиграла «Лос-Анджелесу» — 1:4.

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