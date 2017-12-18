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18 декабря, источник: Чемпионат.com

Стэмкос: Не думал, что Василевский так быстро станет лучшим вратарём в мире

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос поделился мнением об игре Андрея Василевского, который является лидером НХЛ по количеству побед в этом сезоне (21).

Источник: AP 2017

«Все в нашей раздевалке считают, что прямо сейчас он лучший вратарь в мире. Если быть честным, я, наверное, не думал, что это произойдёт так быстро. Но мы все ожидали, что в ближайшие пару лет он станет одним из лучших вратарей в лиге. Василевский ускорил этот процесс. И вы забываете, насколько он молод, потому что он уже зрелый человек, который хорошо готовится и усердно работает. Если сложить всё это вместе, неудивительно, что сейчас он один из лучших, если не лучший вратарь в лиге. Он — главная причина нашего успеха на старте сезона. И он будет ключевым игроком, если мы продолжим так же хорошо играть и, надеюсь, выйдем в плей-офф. Он будет главной причиной, почему это случится», — цитирует Стэмкоса The Athletic.

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