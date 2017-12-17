«Оттава» обыграла «Монреаль» в матче, посвященном 100-летию НХЛ

Источник: AFP 2017

Шайбы забросили Жан-Габриэль Пажо (25-я минута), Бобби Райан (58) и Нейт Томпсон (60).

Игра так называемой «Классики столетия» состоялась в Оттаве на открытом воздухе на футбольном стадионе в Лэнсдаун-парке. Перед игрой над стадионом пролетели два истребителя канадских ВВС CF-18, также они пролетели над национальным парламентом Канады, рядом с которым на двух больших экранах велась прямая трансляция игры.

Игра прошла при аншлаге, ее посетили 33959 зрителей.

Старейшая в Северной Америке хоккейная лига, которая объединяет профессиональные клубы Канады и США, была образована 26 ноября 1917 года. Первая игра состоялась 19 декабря того же года в столице Канады между «Оттавой» и «Монреалем». Тогда со счетом 7:4 выиграли гости.

В этом сезоне в НХЛ пройдут еще два матча на открытом воздухе. 1 января 2018 году состоится юбилейная, 10-я «Зимняя классика» — на стадионе «Сити-филд» в Нью-Йорке сыграют «Рейнджерс» и «Баффало». 3 марта в рамках «Стадионной серии» «Вашингтон» и «Торонто» проведут матч на стадионе Военно-морской академии США в Аннаполисе (штат Мэриленд).

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Величайший момент в истории НХЛ

Во время матча в Оттаве были объявлены итоги голосования болельщиков за лучший момент в истории НХЛ. Этим событием стали пять шайб Марио Лемье в домашнем матче «Питтсбурга» против «Нью-Джерси» 31 декабря 1988 года.