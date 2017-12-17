«Оттава» обыграла «Монреаль» в матче, посвященном 100-летию НХЛ

Шайбы забросили Жан-Габриэль Пажо (25-я минута), Бобби Райан (58) и Нейт Томпсон (60).
Игра так называемой «Классики столетия» состоялась в Оттаве на открытом воздухе на футбольном стадионе в Лэнсдаун-парке. Перед игрой над стадионом пролетели два истребителя канадских ВВС CF-18, также они пролетели над национальным парламентом Канады, рядом с которым на двух больших экранах велась прямая трансляция игры.
Игра прошла при аншлаге, ее посетили 33959 зрителей.
Старейшая в Северной Америке хоккейная лига, которая объединяет профессиональные клубы Канады и США, была образована 26 ноября 1917 года. Первая игра состоялась 19 декабря того же года в столице Канады между «Оттавой» и «Монреалем». Тогда со счетом 7:4 выиграли гости.
В этом сезоне в НХЛ пройдут еще два матча на открытом воздухе. 1 января 2018 году состоится юбилейная, 10-я «Зимняя классика» — на стадионе «Сити-филд» в Нью-Йорке сыграют «Рейнджерс» и «Баффало». 3 марта в рамках «Стадионной серии» «Вашингтон» и «Торонто» проведут матч на стадионе Военно-морской академии США в Аннаполисе (штат Мэриленд).
Величайший момент в истории НХЛ
Во время матча в Оттаве были объявлены итоги голосования болельщиков за лучший момент в истории НХЛ. Этим событием стали пять шайб Марио Лемье в домашнем матче «Питтсбурга» против «Нью-Джерси» 31 декабря 1988 года.
Лемье стал единственным в истории НХЛ игроком, в одной встрече забившим голы пятью разными способами. Он отличился в равных составах, в большинстве, меньшинстве, реализовал штрафной бросок и поразил пустые ворота, чем помог «Питтсбургу» победить со счетом 8:6. Его выступление стало лучшим по итогам голосования болельщиков, которое стартовало 18 октября. По олимпийской системе соревнование начали 64 момента, а в финале он переиграл гол Бобби Орра в овертайме финала Кубка Стэнли 1970 года, принесшего трофей «Бостону».