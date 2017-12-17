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07:58 (мск), источник: ТАСС

«Оттава» обыграла «Монреаль» в матче, посвященном 100-летию НХЛ

ОТТАВА, 17 декабря. /ТАСС/. «Оттава» обыграл «Монреаль» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, который был приурочен к столетию НХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:0.

Источник: AFP 2017

Шайбы забросили Жан-Габриэль Пажо (25-я минута), Бобби Райан (58) и Нейт Томпсон (60).

Игра так называемой «Классики столетия» состоялась в Оттаве на открытом воздухе на футбольном стадионе в Лэнсдаун-парке. Перед игрой над стадионом пролетели два истребителя канадских ВВС CF-18, также они пролетели над национальным парламентом Канады, рядом с которым на двух больших экранах велась прямая трансляция игры.

Игра прошла при аншлаге, ее посетили 33959 зрителей.

Старейшая в Северной Америке хоккейная лига, которая объединяет профессиональные клубы Канады и США, была образована 26 ноября 1917 года. Первая игра состоялась 19 декабря того же года в столице Канады между «Оттавой» и «Монреалем». Тогда со счетом 7:4 выиграли гости.

В этом сезоне в НХЛ пройдут еще два матча на открытом воздухе. 1 января 2018 году состоится юбилейная, 10-я «Зимняя классика» — на стадионе «Сити-филд» в Нью-Йорке сыграют «Рейнджерс» и «Баффало». 3 марта в рамках «Стадионной серии» «Вашингтон» и «Торонто» проведут матч на стадионе Военно-морской академии США в Аннаполисе (штат Мэриленд).

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Величайший момент в истории НХЛ

Во время матча в Оттаве были объявлены итоги голосования болельщиков за лучший момент в истории НХЛ. Этим событием стали пять шайб Марио Лемье в домашнем матче «Питтсбурга» против «Нью-Джерси» 31 декабря 1988 года.

Лемье стал единственным в истории НХЛ игроком, в одной встрече забившим голы пятью разными способами. Он отличился в равных составах, в большинстве, меньшинстве, реализовал штрафной бросок и поразил пустые ворота, чем помог «Питтсбургу» победить со счетом 8:6. Его выступление стало лучшим по итогам голосования болельщиков, которое стартовало 18 октября. По олимпийской системе соревнование начали 64 момента, а в финале он переиграл гол Бобби Орра в овертайме финала Кубка Стэнли 1970 года, принесшего трофей «Бостону».

Оттава Сенаторз 3:0
(0:0, 1:0, 2:0)
Монреаль Канадиенс
17.12.2017, 03:00 Регулярный чемпионат Canadian Tire Centre
Главные тренеры
Ги Буше Клод Жюльен
Вратари
Крэйг Андерсон Кэри Прайс 57:17 (К. Прайс 59:49)
1-й период
Байрон Фрейз 16:09
2-й период
Филлип Дано 20:21
34:55 Жан-Габриэль Пажо (Э. Карлссон, Том Пайэтт)
3-й период
Макс Пачоретти 40:32
45:50 Тома Шабо
57:02 Бобби Райан
59:49 п.в. Нэйт Томпсон (Марк Стоун)
Статистика
2 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Э. Карлссон (Оттава Сенаторз), К. Прайс (Монреаль Канадиенс), Ж-Г. Пажо (Оттава Сенаторз)
Судьи
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Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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