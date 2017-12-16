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11:25 (мск), источник: Р-Спорт

TSN включил Овечкина в список 25 лучших игроков в истории НХЛ

МОСКВА, 16 дек — Р-Спорт. Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин вошел в список 25 лучших игроков НХЛ за все время по версии канадского телеканала TSN.

Источник: Reuters

В рейтинге лучших игроков лиги, опубликованном на сайте телеканала, Овечкин (954 матча, 1070 очков) занимает 16-е место. Форвард «Вашингтона» является единственным представителем России в списке.

На первое место TSN поставил Уэйна Гретцки (1487 матчей, 2857 очков). На второй позиции Бобби Орр (657 матчей, 915 очков). Тройку замыкает Горди Хоу (1767 матчей, 1850 очков).

Из действующих игроков в список помимо Овечкина вошли еще двое — Сидни Кросби (815 матчей, 1059 очков), расположившийся на 8-й позиции, и Яромир Ягр (1728 матчей, 1921 очко), оказавшийся на 23-й строчке.

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