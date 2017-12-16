Но теперь смотреть его решительно невозможно. А ещё внутри уникальные кадры первого эфира Дмитрия Губерниева.
TSN включил Овечкина в список 25 лучших игроков в истории НХЛ
МОСКВА, 16 дек —
МОСКВА, 16 дек —
В рейтинге лучших игроков лиги, опубликованном на сайте телеканала, Овечкин (954 матча, 1070 очков) занимает 16-е место. Форвард «Вашингтона» является единственным представителем России в списке.
На первое место TSN поставил Уэйна Гретцки (1487 матчей, 2857 очков). На второй позиции Бобби Орр (657 матчей, 915 очков). Тройку замыкает Горди Хоу (1767 матчей, 1850 очков).
Из действующих игроков в список помимо Овечкина вошли еще двое — Сидни Кросби (815 матчей, 1059 очков), расположившийся на 8-й позиции, и Яромир Ягр (1728 матчей, 1921 очко), оказавшийся на 23-й строчке.