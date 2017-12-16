Шайба Радулова не спасла «Даллас» от поражения в игре с «Нью-Джерси»

Встреча, состоявшаяся в пятницу в Ньюарке, завершилась со счетом 5:2 (2:1, 1:1, 2:0) в пользу хозяев льда. В составе победителей шайбы забросили Стив Сантини (5-я минута), Блэйк Колман (20), Брайан Бойл (37, 59), Ник Лаппин (53). Авторами голов у «Старз» стали Мартин Ганзал (7) и российский форвард Александр Радулов (29), забросивший 11-ю шайбу в сезоне.