Но теперь смотреть его решительно невозможно. А ещё внутри уникальные кадры первого эфира Дмитрия Губерниева.
Шайба Радулова не спасла «Даллас» от поражения в игре с «Нью-Джерси»
МОСКВА, 16 дек —
МОСКВА, 16 дек —
Встреча, состоявшаяся в пятницу в Ньюарке, завершилась со счетом 5:2 (2:1, 1:1, 2:0) в пользу хозяев льда. В составе победителей шайбы забросили Стив Сантини (5-я минута), Блэйк Колман (20), Брайан Бойл (37, 59), Ник Лаппин (53). Авторами голов у «Старз» стали Мартин Ганзал (7) и российский форвард Александр Радулов (29), забросивший 11-ю шайбу в сезоне.
Результаты других матчей:
«Баффало» — «Каролина» — 4:5 (после овертайма),
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес» — 4:2,
«Детройт» — «Торонто» — 3:1.
|Нью-Джерси Дэвилз
|
5:2
(2:1, 1:1, 2:0)
|Даллас Старз
|Джон Хайнс
|Кен Хичкок
|Кори Шнайдер
|Кари Лехтонен 56:10 (К. Лехтонен 58:00)
|1-й период
|Тайлер Питлик
|00:29
|04:28
|Стив Сантини (Б. Гиббонс)
|05:00
|Стив Сантини
|Мартин Ганзал (Т. Сегин, Э. Линделл)
|06:42
|19:06
|Блейк Коулман (Э. Грин, Б. Гиббонс)
|2-й период
|Александр Радулов (М. Янмарк, Э. Линделл)
|28:09
|Йон Клингберг
|30:56
|Стивен Джонс
|32:48
|Стивен Джонс
|32:48
|36:39
|Брайан Бойл (У. Батчер, П. Заха)
|36:39
|Брайан Бойл
|36:39
|Брайан Бойл
|Грег Патерин
|36:39
|Юлиус Хонка
|37:05
|3-й период
|40:00
|Павел Заха
|41:07
|Джон Мур
|52:57
|Ник Лаппин (Б. Бойл, Дж. Хэйс)
|58:00
|п.в.
|Брайан Бойл
|Антуан Руссель
|59:52
|18
|Штрафное время
|22
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|Б. Бойл (Нью-Джерси Дэвилз), К. Шнайдер (Нью-Джерси Дэвилз), Н. Лаппин (Нью-Джерси Дэвилз)