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11:12 (мск), источник: Р-Спорт

Шайба Радулова не спасла «Даллас» от поражения в игре с «Нью-Джерси»

МОСКВА, 16 дек — Р-Спорт. Хоккеисты «Даллас Старз» проиграли «Нью-Джерси Девилз» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: AP 2017

Встреча, состоявшаяся в пятницу в Ньюарке, завершилась со счетом 5:2 (2:1, 1:1, 2:0) в пользу хозяев льда. В составе победителей шайбы забросили Стив Сантини (5-я минута), Блэйк Колман (20), Брайан Бойл (37, 59), Ник Лаппин (53). Авторами голов у «Старз» стали Мартин Ганзал (7) и российский форвард Александр Радулов (29), забросивший 11-ю шайбу в сезоне.

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Результаты других матчей:

«Баффало» — «Каролина» — 4:5 (после овертайма),

«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес» — 4:2,

«Детройт» — «Торонто» — 3:1.

Нью-Джерси Дэвилз 5:2
(2:1, 1:1, 2:0)
Даллас Старз
16.12.2017, 03:00 Регулярный чемпионат Prudential Center
Главные тренеры
Джон Хайнс Кен Хичкок
Вратари
Кори Шнайдер Кари Лехтонен 56:10 (К. Лехтонен 58:00)
1-й период
Тайлер Питлик 00:29
04:28 Стив Сантини (Б. Гиббонс)
05:00 Стив Сантини
Мартин Ганзал (Т. Сегин, Э. Линделл) 06:42
19:06 Блейк Коулман (Э. Грин, Б. Гиббонс)
2-й период
Александр Радулов (М. Янмарк, Э. Линделл) 28:09
Йон Клингберг 30:56
Стивен Джонс 32:48
Стивен Джонс 32:48
36:39 Брайан Бойл (У. Батчер, П. Заха)
36:39 Брайан Бойл
36:39 Брайан Бойл
Грег Патерин 36:39
Юлиус Хонка 37:05
3-й период
40:00 Павел Заха
41:07 Джон Мур
52:57 Ник Лаппин (Б. Бойл, Дж. Хэйс)
58:00 п.в. Брайан Бойл
Антуан Руссель 59:52
Статистика
18 Штрафное время 22
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Б. Бойл (Нью-Джерси Дэвилз), К. Шнайдер (Нью-Джерси Дэвилз), Н. Лаппин (Нью-Джерси Дэвилз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Даллас Старз
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Нью-Джерси Дэвилз
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