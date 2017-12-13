Михаил Сергачев: Мне полезнее играть в «Тампе», а не на молодежном ЧМ

Источник: Советский спорт

Мы говорили после матча «Сент-Луис» — «Тампа» (0:3), в котором встретились две лучшие команды своих конференций. Восток по всем статьям переиграл Запад, а Сергачев отдал голевую передачу на Никиту Кучерова.

СЕРГАЧЕВ: Я ХОЧУ ИГРАТЬ В НХЛ

— «Монреаль» выбрал вас на драфте в 2016 году. Спустя полтора года вы выступаете в «Тампе» — лучшей команде чемпионата, набираете много очков. Вас удивляет такой взлет?

— Мне повезло. Не хочу сказать, что «Монреаль» — плохая команда. Так сложились обстоятельства, что меня обменяли. Я не думал, что ко мне неважно отнеслись. Но сейчас все хорошо. Мы играем, побеждаем. Я всем доволен.

Здорово, что в команде столько русских ребят. Мы много общаемся. Вместе отдыхаем, проводим свободное время. Постоянно вместе на выездах. Легче адаптироваться в клубе, где столько своих.

— А чему вас учит элитный защитник «Тампы» Виктор Хедман? Это большой мастер.

— Конечно, учит! Хедман много подсказывает во время матчей. Пытается корректировать ошибки, которые я допускаю. Антон Строльман тоже со мной много общается. Они много выступали на международном уровне, в НХЛ, у них богатый опыт. Мне это очень помогает.

— Скоро стартует молодежный чемпионат мира. Теоретически вы могли бы и сейчас попасть в сборную России. Хотели бы поехать в Баффало, если бы разрешила «Тампа»? Понимаю, это невероятно, но…

— Я считаю, что НХЛ повыше уровнем, чем молодежный чемпионат мира. Но если бы я сейчас не выступал в этой лиге, конечно, был бы двумя руками за и пытался бы попасть в сборную России. Но я хочу развиваться, идти дальше. Если сейчас получается, и я не играю плохо, то зачем что-то менять?

— А как вы относитесь к тому, что взрослая сборная не сможет выступать на Олимпиаде под российским флагом?

— Это очень тяжелый вопрос. Мы в «Тампе» об этом почти не разговариваем, потому что это — политика. Жаль, что страна не может выступать на Олимпиаде под своим флагом. И я знаю четко, что произошло на самом деле.

Поехал бы я играть под нейтральным флагом, если бы НХЛ отпустила своих игроков? Конечно — все ведь знают, что мы из России. Если бы победили на Олимпиаде, то сами спели бы гимн.

БАРБАШЕВ: МЧМ — ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ В КАРЬЕРЕ

— Вас недавно подняли из фарм-клуба в «Сент-Луис»…

— Я доволен, что меня вызвали. Очень хорошо поработал в «Чикаго Вулвз» (АХЛ). Меня просили в «Блюз» вернуть свою игру, я так и сделал. Рад выступать в НХЛ. Тем более Джейден Шварц выбыл надолго из-за травмы. Мне надо воспользоваться своим шансом.

— Я уже спрашивал это у Сергачева, а теперь скажите вы — что лучше, с вашей точки зрения: играть дальше в НХЛ или поехать на молодежный чемпионат мира?