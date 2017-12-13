Михаил Сергачев: Мне полезнее играть в «Тампе», а не на молодежном ЧМ
Корреспондент «Советского спорта» в
Корреспондент «Советского спорта» в
Мы говорили после матча «Сент-Луис» — «Тампа» (0:3), в котором встретились две лучшие команды своих конференций. Восток по всем статьям переиграл Запад, а Сергачев отдал голевую передачу на Никиту Кучерова.
СЕРГАЧЕВ: Я ХОЧУ ИГРАТЬ В НХЛ
— «Монреаль» выбрал вас на драфте в 2016 году. Спустя полтора года вы выступаете в «Тампе» — лучшей команде чемпионата, набираете много очков. Вас удивляет такой взлет?
— Мне повезло. Не хочу сказать, что «Монреаль» — плохая команда. Так сложились обстоятельства, что меня обменяли. Я не думал, что ко мне неважно отнеслись. Но сейчас все хорошо. Мы играем, побеждаем. Я всем доволен.
Здорово, что в команде столько русских ребят. Мы много общаемся. Вместе отдыхаем, проводим свободное время. Постоянно вместе на выездах. Легче адаптироваться в клубе, где столько своих.
— А чему вас учит элитный защитник «Тампы» Виктор Хедман? Это большой мастер.
— Конечно, учит! Хедман много подсказывает во время матчей. Пытается корректировать ошибки, которые я допускаю. Антон Строльман тоже со мной много общается. Они много выступали на международном уровне, в НХЛ, у них богатый опыт. Мне это очень помогает.
— Скоро стартует молодежный чемпионат мира. Теоретически вы могли бы и сейчас попасть в сборную России. Хотели бы поехать в Баффало, если бы разрешила «Тампа»? Понимаю, это невероятно, но…
— Я считаю, что НХЛ повыше уровнем, чем молодежный чемпионат мира. Но если бы я сейчас не выступал в этой лиге, конечно, был бы двумя руками за и пытался бы попасть в сборную России. Но я хочу развиваться, идти дальше. Если сейчас получается, и я не играю плохо, то зачем
— А как вы относитесь к тому, что взрослая сборная не сможет выступать на Олимпиаде под российским флагом?
— Это очень тяжелый вопрос. Мы в «Тампе» об этом почти не разговариваем, потому что это — политика. Жаль, что страна не может выступать на Олимпиаде под своим флагом. И я знаю четко, что произошло на самом деле.
Поехал бы я играть под нейтральным флагом, если бы НХЛ отпустила своих игроков? Конечно — все ведь знают, что мы из России. Если бы победили на Олимпиаде, то сами спели бы гимн.
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— Вас недавно подняли из
— Я доволен, что меня вызвали. Очень хорошо поработал в «Чикаго Вулвз» (АХЛ). Меня просили в «Блюз» вернуть свою игру, я так и сделал. Рад выступать в НХЛ. Тем более Джейден Шварц выбыл надолго
— Я уже спрашивал это у Сергачева, а теперь скажите вы — что лучше, с вашей точки зрения: играть дальше в НХЛ или поехать на молодежный чемпионат мира?
— Это очень тяжелый вопрос, но молодежный чемпионат мира может быть лишь раз в жизни. Это важный турнир для всех. Если команда НХЛ тебя отпускает, то это правильное решение. Я сейчас
|Сент-Луис Блюз
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0:3
(0:1, 0:0, 0:2)
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|Майк Йео
|Джон Купер
|Джейк Аллен 57:30 (Дж. Аллен 58:27-58:46, Дж. Аллен 59:38)
|Андрей Василевский
|1-й период
|06:39
|Александр Стин
|14:06
|Оскар Сундквист
|Брэйден Пойнт
|14:06
|Брэйден Пойнт (Т. Джонсон, А. Киллорн)
|19:15
|2-й период
|35:34
|Кайл Бродзяк
|3-й период
|41:37
|Патрик Берглунд
|Седрик Пакетт
|44:35
|Никита Кучеров (М. Сергачев)
|53:37
|Тайлер Джонсон (Б. Пойнт, В. Хедман)
|п.в.
|59:38
|8
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Анд. Василевский (Тампа-Бэй Лайтнинг), Б. Пойнт (Тампа-Бэй Лайтнинг), К. Парэйко (Сент-Луис Блюз)