Анисимов забивает в два раза больше Панарина. Как так получилось?
Российский форвард «Чикаго» Артем АНИСИМОВ — о сезоне «Блэкхокс»,
Российский форвард «Чикаго» Артем АНИСИМОВ — о сезоне «Блэкхокс»,
Виктория БУЛАХОВА
из Чикаго
ЗАБРАЛ ТРИ ШАЙБЫ ПОСЛЕ ПЕРВОГО
— В матче с «Аризоной» в воскресенье команда победила, а вы забили шайбу, переломившую ход игры в пользу «Чикаго»…
— Да, это был очень важный гол для нашей команды и для нашей тройки тоже, ведь игра была весьма неровная. Рад, что забил, а команда победила, и мы взяли два очка.
— Календарь «Чикаго» достаточно плотный в этом сезоне: много игр подряд, много матчей на выезде в первые месяцы сезона. Обращаете ли вы сами внимание на расписание встреч и вносите ли изменения в процесс подготовки к матчам?
— Календарь есть календарь. Как его сделали, так мы и будем играть. Ничего с этим поделать нельзя. Нужно просто готовиться к каждой встрече, успевать восстанавливать силы, следить за своим телом и все будет хорошо.
— Совсем недавно вы сделали свой первый
— Первый
— Фотограф «ястребов» запечатлел вас с тремя шайбами на память?
— Конечно! Очень приятно и здорово было. Шайбы те мне на память отдали, решил их вместе с фотографиями поставить в рамку дома.
— На домашнюю стену хоккейной славы?
— Своего рода.
— А до попадания в НХЛ три шайбы в одном матче не приходилось забивать?
— Был один
У МЕНЯ МАЛО ПЕРЕДАЧ — НАДО
— У вас в копилке голов почти в два раза больше, чем у вашего хорошего знакомого Артемия Панарина (13 против 7). Как так получилось?
— Я не знаю (громко смеется). Тяжелый вопрос. Зато у него передач больше, чем у меня.
— Ваша статистика вообще весьма аномальна для форварда: 13 голов и 4 передачи.
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— У вас излюбленное место — на пятаке, поэтому вопросы о таком количестве шайб уходят сами собой.
— Сейчас же все голы забиваются с пятака. Тяжело отдать передачу — там только нужно забивать, что и стараюсь делать.
— С самим Артемием давно разговаривали?
— Да, уже около месяца назад.
— А с кем поддерживаете дружеские отношения в команде, с кем ходите на ужины, когда команда на выезде?
— Стараюсь общаться со всеми, но
— Сезон для «ястребов» складывается не лучшим образом: тяжело даются победы, много игр сводятся в овертаймы, порой команда показывает невыразительный хоккей…
— Самое главное, что нам нужно делать, так это найти способ выигрывать чаще, быть стабильнее во всех играх. Сейчас мы победили трижды подряд, в том же духе нужно продолжать и дальше.
— Чувствуется ли напряжение со стороны прессы и болельщиков, что они недовольны выступлением команды?
— Конечно. Болельщики хотят, чтобы мы выигрывали и приносили радость им, а мы этого не делаем. Но мы будем стараться бороться и возвращать все на свои места.
— Вас вновь определили в связку с Патриком Кейном и Ником Шмальцом — и результат на лицо.
— С Патриком мы вместе играли два года, поэтому взаимопонимание осталось. Я понимаю, как он играет, как и что он делает. Проще так. Я рад, что нас вновь соединили.
— Когда вы подписывали контракт с «Чикаго», вы шли в команду, у которой за плечами было три кубка Стэнли, а потому требования и ожидания были соответствующими. В прошлом сезоне «Блэкхокс» провально выступили в
— Требования здесь всегда высокие к хоккеистам. Надо просто выходить и доказывать все на льду и выигрывать матчи.
ГЛАВНОЕ, ЧТО В СЕРДЦЕ У ЛЮДЕЙ
— Россия и Олимпиада. Какое ваше мнение на этот счет?
— Если честно, я в этой ситуации не очень сильно разбираюсь, почему и как, но знаю одно: это Олимпийские Игры и каждый спортсмен хочет принимать участие в них и представлять свою страну и свой флаг. Так что не знаю… Это политические игры, не связанные со спортом.
— А что думаете про выступление российских спортсменов под нейтральным флагом?
— Все же будут понимать, что это спортсмены из России. Самое главное, что в сердце у людей, и что они выигрывают. Если люди будут знать, что это русские одерживают победы, нейтральный флаг не имеет значения.
— Вы сами спортсмен и знаете на своей шкуре, что такое нескончаемые тренировки. Олимпийцы же идут к цели четыре года, а тут такое…
— Совершенно верно — это игры четырехлетия. Некоторые люди готовятся к одной Олимпиаде всю жизнь! И такое решение принимается: просто лишают спортсменов возможности выступать. Я думаю, что это неправильно. Это мое личное мнение.