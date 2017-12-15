Анисимов забивает в два раза больше Панарина. Как так получилось?

Источник: Спорт-Экспресс

Виктория БУЛАХОВА

из Чикаго

ЗАБРАЛ ТРИ ШАЙБЫ ПОСЛЕ ПЕРВОГО ХЕТ-ТРИКА

— В матче с «Аризоной» в воскресенье команда победила, а вы забили шайбу, переломившую ход игры в пользу «Чикаго»…

— Да, это был очень важный гол для нашей команды и для нашей тройки тоже, ведь игра была весьма неровная. Рад, что забил, а команда победила, и мы взяли два очка.

— Календарь «Чикаго» достаточно плотный в этом сезоне: много игр подряд, много матчей на выезде в первые месяцы сезона. Обращаете ли вы сами внимание на расписание встреч и вносите ли изменения в процесс подготовки к матчам?

— Календарь есть календарь. Как его сделали, так мы и будем играть. Ничего с этим поделать нельзя. Нужно просто готовиться к каждой встрече, успевать восстанавливать силы, следить за своим телом и все будет хорошо.

— Совсем недавно вы сделали свой первый хет-трик — в игре с «Рейнджерс». Эмоции переполняли?

— Первый хет-трик — это очень запоминающееся событие, тем более против той команды, которая меня задрафтовала, в которой я играл. Очень приятно, если честно, было забить три шайбы. Одни эмоции, когда вспоминаю ту игру, словами даже не передать.

— Фотограф «ястребов» запечатлел вас с тремя шайбами на память?

— Конечно! Очень приятно и здорово было. Шайбы те мне на память отдали, решил их вместе с фотографиями поставить в рамку дома.

— На домашнюю стену хоккейной славы?

— Своего рода. Какие-то вехи своей карьеры хотелось бы, чтобы не только в памяти оставались, но и было наглядное напоминание о них.

— А до попадания в НХЛ три шайбы в одном матче не приходилось забивать?

— Был один хет-трик, но на предсезонной игре и в официальных бумагах записан не был, да и никто не видел (смеется).

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У МЕНЯ МАЛО ПЕРЕДАЧ — НАДО ЧТО-ТО С ЭТИМ ДЕЛАТЬ!

— У вас в копилке голов почти в два раза больше, чем у вашего хорошего знакомого Артемия Панарина (13 против 7). Как так получилось?

— Я не знаю (громко смеется). Тяжелый вопрос. Зато у него передач больше, чем у меня.

— Ваша статистика вообще весьма аномальна для форварда: 13 голов и 4 передачи.

— Что-то нужно делать с этим! Надо больше отдавать передач, больше играть с шайбой, пасовать партнерам, чтобы они забивали.

— У вас излюбленное место — на пятаке, поэтому вопросы о таком количестве шайб уходят сами собой.

— Сейчас же все голы забиваются с пятака. Тяжело отдать передачу — там только нужно забивать, что и стараюсь делать.

— С самим Артемием давно разговаривали?

— Да, уже около месяца назад.

— А с кем поддерживаете дружеские отношения в команде, с кем ходите на ужины, когда команда на выезде?

— Стараюсь общаться со всеми, но как-то получается, что больше времени проводим с Яном Руттой, с Джонатаном Тэйвзом ходим на ужины постоянно каждую поездку, еще с Томми Уингелсом.

— Сезон для «ястребов» складывается не лучшим образом: тяжело даются победы, много игр сводятся в овертаймы, порой команда показывает невыразительный хоккей…

— Самое главное, что нам нужно делать, так это найти способ выигрывать чаще, быть стабильнее во всех играх. Сейчас мы победили трижды подряд, в том же духе нужно продолжать и дальше.

— Чувствуется ли напряжение со стороны прессы и болельщиков, что они недовольны выступлением команды?

— Конечно. Болельщики хотят, чтобы мы выигрывали и приносили радость им, а мы этого не делаем. Но мы будем стараться бороться и возвращать все на свои места.

— Вас вновь определили в связку с Патриком Кейном и Ником Шмальцом — и результат на лицо.

— С Патриком мы вместе играли два года, поэтому взаимопонимание осталось. Я понимаю, как он играет, как и что он делает. Проще так. Я рад, что нас вновь соединили.

— Когда вы подписывали контракт с «Чикаго», вы шли в команду, у которой за плечами было три кубка Стэнли, а потому требования и ожидания были соответствующими. В прошлом сезоне «Блэкхокс» провально выступили в плей-офф, в этом — пока находятся за чертой попадания в кубковую восьмерку. Как меняется настроение в раздевалке, да и требования руководства и тренерского штабе к игрокам?

— Требования здесь всегда высокие к хоккеистам. Надо просто выходить и доказывать все на льду и выигрывать матчи.

ГЛАВНОЕ, ЧТО В СЕРДЦЕ У ЛЮДЕЙ

— Россия и Олимпиада. Какое ваше мнение на этот счет?

— Если честно, я в этой ситуации не очень сильно разбираюсь, почему и как, но знаю одно: это Олимпийские Игры и каждый спортсмен хочет принимать участие в них и представлять свою страну и свой флаг. Так что не знаю… Это политические игры, не связанные со спортом.

— А что думаете про выступление российских спортсменов под нейтральным флагом?

— Все же будут понимать, что это спортсмены из России. Самое главное, что в сердце у людей, и что они выигрывают. Если люди будут знать, что это русские одерживают победы, нейтральный флаг не имеет значения.

— Вы сами спортсмен и знаете на своей шкуре, что такое нескончаемые тренировки. Олимпийцы же идут к цели четыре года, а тут такое…