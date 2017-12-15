События дня НХЛ. Овечкин валит Хару, Кучеров набирает очки

Источник: Reuters

Два очка Овечкина, 34 сейва Холтби

Выездная победа над «Бостоном» стала для «Вашингтона» шестым выигрышем в семи последних матчах и позволила «столичным» окончательно убрать все сомнения относительно своего положения в турнирной таблице. «Вашингтон» догнал по очкам лидера дивизиона «Коламбус», хотя «мундиры» продолжили оставаться на первой строчке из-за одного матча в запасе. «Бостон», несмотря на репутацию крепкой и колючей команды, в последнее время стал одним из излюбленных «клиентов» «Кэпиталз», и нынешнее поражение «мишек» от «Вашингтона» стало уже 11-м подряд.



Главным героем встречи стал голкипер «столичных» Брэйден Холтби, отразивший 34 броска «мишек» из 37. За свою карьеру Холтби проиграл «Брюинз» лишь 2 матча из 14, и был очень рад «насолить» любимому сопернику. «Наш вратарь сделал ключевые сейвы, когда счёт и игра были равными», — похвалил своего голкипера наставник Барри Тротц. Тон хорошей, скоростной игре, задал Якуб Врана, открывший счёт после сольного прохода в конце первого периода.

Чуть позже соперники обменялись голами в большинстве: на шайбу Патриса Бержерона гости ответили красиво организованным голом Бекстрёма, которому ассистировали Овечкин и Кузнецов.

В концовке того же второго периода у ворот Холтби случилась солидная заварушка. форвард «Бостона» Патрис Бержерон нанёс бросок, но попал в перекладину. После этого у ворот «Вашингтона» Дмитрий Орлов устроил потасовку с Брэдом Маршаном. Россиянину помогал Том Уилсон, который схватил Маршана сзади. Затем Орлов сбил с соперника шлем и повалил его на лёд. У борта завязалась массовая потасовка, во время которой Александр Овечкин так же повалил на лёд Здено Хару.

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Завершилось всё первым в карьере Алекса Чиассона голевым дублем и шайбой Овечкина, заброшенной в пустые ворота в бильярдном стиле — не прямым броском, а хитрым рикошетом от борта. Формально этот гол Александра стал 16-м, забитым в равных составах — ровно столько таких шайб у Овечкина было в прошлом году по итогам 82 матчей.



Визави Холтби голкипер «Бостона» Антон Худобин отразил 17 выстрелом из 21, и после матча был очень расстроен. «Мы очень много бросали, но шайба никак не находила путь в ворота. Что поделать, иногда чёрная кошка пересекает вам дорогу — мы трижды попали в перекладину», — сказал Худобин.

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Кучеров не отпускает Овечкина

Терпению генерального менеджера «Аризоны» Джона Чайки можно только позавидовать. После ужасного старта в регулярном чемпионате «койоты» показали было признаки жизни, но затем последовал новый провал. Домашний проигрыш «Тампе» стал для команды Рика Токетта пятым подряд, и разрыв между «Койотс» и предпоследним местом в Западной конференции продолжает увеличиваться.

Для скоростной и энергичной «Тампы» такой соперник был сродни подарку, и хоккеисты «Лайтнинг» настреляли по воротам Антти Раанты 48 бросков. Четыре из них оказались голевыми, причём первоначально в статистике значился дубль Владислава Наместникова, но затем одну из шайб Влада переписали на Никиту Кучерова, который за счёт этого сохранил паритет с Овечкиным в статусе лучшего снайпера нынешнего сезона (по 22 гола). Что же касается списка бомбардиров, то в нём Никита — единоличный лидер с 44 очками «на борту», но партнёр и конкурент Стивен Стэмкос имеет лишь на один балл меньше.

Торторелла был прав

После ужасного домашнего поражения со счётом 2:7 от «Эдмонтона» главный тренер «Блю Джекетс» Джон Торторелла сделал фирменный «финт» на пресс-конференции, которая длилась всего 17 секунд. Тренер не стал отвечать на вопросы, заявив, что ему просто нечего сказать о такой игре своей команды, но можно легко предположить, что для подопечных у него слова нашлись, и их действие оказалось весьма тонизирующим. В матче с куда более стабильным «Айлендерс» зрители увидели прежний «Коламбус», у которого надёжно действовал в воротах Сергей Бобровский, а в атаке отменно сыграли сразу несколько троек. Автором победной шайбы стал капитан «Блю Джекетс» Ник Фолиньо, а Артемий Панарин организовал самый красивый гол в матче, выдав отменный пас на защитника Зака Веренски.

Гонки на комбайнах не помогли «Питтсбургу»

Перед выездной встречей с «Вегасом» официальный «твиттер» «пингвинов» выложил любопытнейшее видео, на котором Евгений Малкин и Сидни Кросби устроили гонку на ледозаливочных машинах. Победа в этом своеобразном состязании досталась россиянину, но истинных поклонников «Питтсбурга» эта забава не слишком порадовала, поскольку турнирное положение чемпионов близко к критическому: в плей-офф команда пока не попадает, а серия поражений могла увеличить разрыв до кубковой зоны.