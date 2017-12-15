События дня НХЛ. Овечкин валит Хару, Кучеров набирает очки
«Бостон» стал одним из «клиентов» Овечкина и компании.
«Бостон» стал одним из «клиентов» Овечкина и компании.
Два очка Овечкина, 34 сейва Холтби
Выездная победа над «Бостоном» стала для «Вашингтона» шестым выигрышем в семи последних матчах и позволила «столичным» окончательно убрать все сомнения относительно своего положения в турнирной таблице. «Вашингтон» догнал по очкам лидера дивизиона «Коламбус», хотя «мундиры» продолжили оставаться на первой строчке
Главным героем встречи стал голкипер «столичных» Брэйден Холтби, отразивший 34 броска «мишек» из 37. За свою карьеру Холтби проиграл «Брюинз» лишь 2 матча из 14, и был очень рад «насолить» любимому сопернику. «Наш вратарь сделал ключевые сейвы, когда счёт и игра были равными», — похвалил своего голкипера наставник Барри Тротц. Тон хорошей, скоростной игре, задал Якуб Врана, открывший счёт после сольного прохода в конце первого периода.
Чуть позже соперники обменялись голами в большинстве: на шайбу Патриса Бержерона гости ответили красиво организованным голом Бекстрёма, которому ассистировали Овечкин и Кузнецов.
В концовке того же второго периода у ворот Холтби случилась солидная заварушка. форвард «Бостона» Патрис Бержерон нанёс бросок, но попал в перекладину. После этого у ворот «Вашингтона» Дмитрий Орлов устроил потасовку с Брэдом Маршаном. Россиянину помогал Том Уилсон, который схватил Маршана сзади. Затем Орлов сбил с соперника шлем и повалил его на лёд. У борта завязалась массовая потасовка, во время которой Александр Овечкин так же повалил на лёд Здено Хару.
Завершилось всё первым в карьере Алекса Чиассона голевым дублем и шайбой Овечкина, заброшенной в пустые ворота в бильярдном стиле — не прямым броском, а хитрым рикошетом от борта. Формально этот гол Александра стал 16-м, забитым в равных составах — ровно столько таких шайб у Овечкина было в прошлом году по итогам 82 матчей.
Визави Холтби голкипер «Бостона» Антон Худобин отразил 17 выстрелом из 21, и после матча был очень расстроен. «Мы очень много бросали, но шайба никак не находила путь в ворота. Что поделать, иногда чёрная кошка пересекает вам дорогу — мы трижды попали в перекладину», — сказал Худобин.
Кучеров не отпускает Овечкина
Терпению генерального менеджера «Аризоны» Джона Чайки можно только позавидовать. После ужасного старта в регулярном чемпионате «койоты» показали было признаки жизни, но затем последовал новый провал. Домашний проигрыш «Тампе» стал для команды Рика Токетта пятым подряд, и разрыв между «Койотс» и предпоследним местом в Западной конференции продолжает увеличиваться.
Для скоростной и энергичной «Тампы» такой соперник был сродни подарку, и хоккеисты «Лайтнинг» настреляли по воротам Антти Раанты 48 бросков. Четыре из них оказались голевыми, причём первоначально в статистике значился дубль Владислава Наместникова, но затем одну из шайб Влада переписали на Никиту Кучерова, который за счёт этого сохранил паритет с Овечкиным в статусе лучшего снайпера нынешнего сезона (по 22 гола). Что же касается списка бомбардиров, то в нём Никита — единоличный лидер с 44 очками «на борту», но партнёр и конкурент Стивен Стэмкос имеет лишь на один балл меньше.
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