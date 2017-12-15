«Вегас» побил рекорд НХЛ, установленный «Нью-Йорк Рейнджерс» в 1926 году

Встреча состоялась на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

После этой победы на счету «Вегаса» стало 20 побед в 31 матче. Таким образом, клуб установил рекорд лиги для команды, проводящей первый сезон в НХЛ по количеству игр, затраченных на достижение 20 побед, Прежний рекорд принадлежал «Нью-Йорк Рейнджерс» (20 побед в 35 матчах, сезон 1926/27).