«Тампа-Бэй» победила «Аризону» в матче НХЛ, Кучеров и Наместников забросили по шайбе
ТАСС, 15 декабря. «Тампа-Бэй» выиграла у «Аризоны» со счетом 4:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 15 декабря. «Тампа-Бэй» выиграла у «Аризоны» со счетом 4:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
У хозяев отличился Клейтон Келлер (32-я минута). В составе гостей шайбы забросили Владислав Наместников (12), Брэйден Пойнт (13), Никита Кучеров (27) и Тайлер Джонсон (41), на счету Кучерова также голевая передача. «Аризона» проиграла в пятом матче подряд, «Тампа-Бэй» одержала победу в шестой игре кряду.
24-летний Кучеров вышел на первое место в списке лучших бомбардиров НХЛ текущего сезона. В его активе теперь 44 очка (22 шайбы + 22 передачи). Он обогнал одноклубника Стивена Стэмкоса, у которого 43 балла (12+31).
«Тампа-Бэй» с 48 очками лидирует в таблице Восточной конференции, «Аризона» с 19 баллами располагается на 15-й строчке в Западной конференции.
«Аризона» в следующем матче дома сыграет с «Питтсбургом» 17 декабря, «Тампа-Бэй» в этот же день в гостях встретится с «Колорадо».
|Аризона Койотс
|
1:4
(0:2, 1:1, 0:1)
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|Рик Токкет
|Джон Купер
|Антти Раанта
|Андрей Василевский
|1-й период
|10:15
|Алекс Голигоски
|Владислав Наместников (С. Стэмкос, Н. Кучеров)
|11:30
|Брэйден Пойнт (О. Палат, Т. Джонсон)
|12:11
|13:34
|Джейсон Димерс
|Алекс Киллорн
|14:04
|2-й период
|Никита Кучеров (В. Хедман)
|26:11
|28:10
|Люк Шенн
|Седрик Пакетт
|28:10
|Михаил Сергачев
|29:39
|31:29
|Клейтон Келлер (Д. Степан, Б. Перлини)
|3-й период
|Тайлер Джонсон (Б. Пойнт, А. Строльман)
|40:31
|42:48
|Брэд Ричардсон
|Брэйден Пойнт
|42:48
|49:21
|Макс Доми
|49:21
|Ник Казинс
|49:21
|Макс Доми
|Крис Куниц
|49:21
|Антон Строльман
|49:21
|Кори Конахер
|54:22
|20
|Штрафное время
|20
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|Б. Пойнт (Тампа-Бэй Лайтнинг), Т. Джонсон (Тампа-Бэй Лайтнинг), Н. Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг)