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10:34 (мск), источник: ТАСС

«Тампа-Бэй» победила «Аризону» в матче НХЛ, Кучеров и Наместников забросили по шайбе

ТАСС, 15 декабря. «Тампа-Бэй» выиграла у «Аризоны» со счетом 4:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: Reuters

У хозяев отличился Клейтон Келлер (32-я минута). В составе гостей шайбы забросили Владислав Наместников (12), Брэйден Пойнт (13), Никита Кучеров (27) и Тайлер Джонсон (41), на счету Кучерова также голевая передача. «Аризона» проиграла в пятом матче подряд, «Тампа-Бэй» одержала победу в шестой игре кряду.

24-летний Кучеров вышел на первое место в списке лучших бомбардиров НХЛ текущего сезона. В его активе теперь 44 очка (22 шайбы + 22 передачи). Он обогнал одноклубника Стивена Стэмкоса, у которого 43 балла (12+31).

«Тампа-Бэй» с 48 очками лидирует в таблице Восточной конференции, «Аризона» с 19 баллами располагается на 15-й строчке в Западной конференции.

«Аризона» в следующем матче дома сыграет с «Питтсбургом» 17 декабря, «Тампа-Бэй» в этот же день в гостях встретится с «Колорадо».

Аризона Койотс 1:4
(0:2, 1:1, 0:1)
Тампа-Бэй Лайтнинг
15.12.2017, 05:00 Регулярный чемпионат Gila River Arena
Главные тренеры
Рик Токкет Джон Купер
Вратари
Антти Раанта Андрей Василевский
1-й период
10:15 Алекс Голигоски
Владислав Наместников (С. Стэмкос, Н. Кучеров) 11:30
Брэйден Пойнт (О. Палат, Т. Джонсон) 12:11
13:34 Джейсон Димерс
Алекс Киллорн 14:04
2-й период
Никита Кучеров (В. Хедман) 26:11
28:10 Люк Шенн
Седрик Пакетт 28:10
Михаил Сергачев 29:39
31:29 Клейтон Келлер (Д. Степан, Б. Перлини)
3-й период
Тайлер Джонсон (Б. Пойнт, А. Строльман) 40:31
42:48 Брэд Ричардсон
Брэйден Пойнт 42:48
49:21 Макс Доми
49:21 Ник Казинс
49:21 Макс Доми
Крис Куниц 49:21
Антон Строльман 49:21
Кори Конахер 54:22
Статистика
20 Штрафное время 20
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Б. Пойнт (Тампа-Бэй Лайтнинг), Т. Джонсон (Тампа-Бэй Лайтнинг), Н. Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Аризона Койотс
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Тампа-Бэй Лайтнинг
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