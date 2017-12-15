«Тампа-Бэй» победила «Аризону» в матче НХЛ, Кучеров и Наместников забросили по шайбе

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У хозяев отличился Клейтон Келлер (32-я минута). В составе гостей шайбы забросили Владислав Наместников (12), Брэйден Пойнт (13), Никита Кучеров (27) и Тайлер Джонсон (41), на счету Кучерова также голевая передача. «Аризона» проиграла в пятом матче подряд, «Тампа-Бэй» одержала победу в шестой игре кряду.

24-летний Кучеров вышел на первое место в списке лучших бомбардиров НХЛ текущего сезона. В его активе теперь 44 очка (22 шайбы + 22 передачи). Он обогнал одноклубника Стивена Стэмкоса, у которого 43 балла (12+31).

«Тампа-Бэй» с 48 очками лидирует в таблице Восточной конференции, «Аризона» с 19 баллами располагается на 15-й строчке в Западной конференции.