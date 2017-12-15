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10:15 (мск), источник: Чемпионат.com

«Миннесота» всухую обыграла «Торонто», «Сент-Луис» уступил «Анахайму»

«Миннесота Уайлд» одержал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: AP 2017

Встреча состоялась на арене «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Голы в этом матче забили Тайлер Эннис (19-я минута) и Микаэль Гранлунд (49). Голкипер «Уайлд» Алекс Стэллок отразил все 28 бросков по своим воротам, оформив «сухарь». Защитник «Торонто» Никита Зайцев провёл на льду 17 минут.

В ещё одном матче «Сент-Луис Блюз» на своей арене «Скоттрэйд-центр» потерпел поражение от «Анахайм Дакс» — 1:3. В составе победителей дубль оформил Кевин Руа (46, 49), ещё один гол забил Эндрю Кольяно (32). За «Блюз» шайбу забросил Патрик Берглунд (55). Нападающие «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв провели на льду 22 минуты 46 секунды и 12 минут 42 секунды соответственно.

Миннесота Уайлд 2:0
(1:0, 0:0, 1:0)
Торонто Мэйпл Ливз
15.12.2017, 04:00 Регулярный чемпионат Xcel Energy Center
Главные тренеры
Брюс Будро Майк Бэбкок
Вратари
Алекс Стэлок Фредерик Андерсен 54:17 (Ф. Андерсен 54:26-56:27, Ф. Андерсен 58:07-58:12)
1-й период
01:44 Зак Митчелл
08:43 Микко Койву
18:06 Тайлер Эннис (Р. Сутер)
2-й период
Джеймс ван Римсдайк 22:39
25:56 Мэтт Каллен
3-й период
48:06 Микаэль Гранлунд (Э. Стаал, Н. Нидеррайтер)
54:26 Юнас Бродин
56:27 Джейсон Зукер
Джош Лейво 56:27
Статистика
10 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
А. Стэлок (Миннесота Уайлд), Т. Эннис (Миннесота Уайлд), Мик. Гранлунд (Миннесота Уайлд)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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Торонто Мэйпл Ливз
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