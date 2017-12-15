«Миннесота» всухую обыграла «Торонто», «Сент-Луис» уступил «Анахайму»
«Миннесота Уайлд» одержал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Миннесота Уайлд» одержал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча состоялась на арене «Эксел Энерджи-центр» в
Голы в этом матче забили Тайлер Эннис (19-я минута) и Микаэль Гранлунд (49). Голкипер «Уайлд» Алекс Стэллок отразил все 28 бросков по своим воротам, оформив «сухарь». Защитник «Торонто» Никита Зайцев провёл на льду 17 минут.
В ещё одном матче «Сент-Луис Блюз» на своей арене «Скоттрэйд-центр» потерпел поражение от «Анахайм Дакс» — 1:3. В составе победителей дубль оформил Кевин Руа (46, 49), ещё один гол забил Эндрю Кольяно (32). За «Блюз» шайбу забросил Патрик Берглунд (55). Нападающие «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв провели на льду 22 минуты 46 секунды и 12 минут 42 секунды соответственно.
|Миннесота Уайлд
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2:0
(1:0, 0:0, 1:0)
|Торонто Мэйпл Ливз
|Брюс Будро
|Майк Бэбкок
|Алекс Стэлок
|Фредерик Андерсен 54:17 (Ф. Андерсен 54:26-56:27, Ф. Андерсен 58:07-58:12)
|1-й период
|01:44
|Зак Митчелл
|08:43
|Микко Койву
|18:06
|Тайлер Эннис (Р. Сутер)
|2-й период
|Джеймс ван Римсдайк
|22:39
|25:56
|Мэтт Каллен
|3-й период
|48:06
|Микаэль Гранлунд (Э. Стаал, Н. Нидеррайтер)
|54:26
|Юнас Бродин
|56:27
|Джейсон Зукер
|Джош Лейво
|56:27
|10
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|А. Стэлок (Миннесота Уайлд), Т. Эннис (Миннесота Уайлд), Мик. Гранлунд (Миннесота Уайлд)