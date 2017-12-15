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10:12 (мск), источник: Чемпионат.com

«Чикаго» продлил серию побед, одолев «Виннипег», «Монреаль» обыграл «Нью-Джерси»

«Чикаго Блэкхоукс» разгромил «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: AP 2017

Встреча состоялась на арене «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» в Виннипеге и завершилась со счётом 5:1 в пользу гостей.

В составе победителей отличились Винсент Хиностроза (2-я минута), Томми Уингелс (7), Ник Шмальц (11), Патрик Кейн (32) и Михал Кемпны (49). За «Виннипег» гол забил Николай Элерс (46).

Нападающий «Чикаго» Артём Анисимов провёл на льду 18 минут 19 секунд. Защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов отыграл 20 минут 8 секунд. Эта победа стала для «Блэкхоукс» четвёртой подряд.

В ещё одном матче «Монреаль Канадиенс» в овертайме вырвал победу у «Нью-Джерси Дэвилз» — 2:1.

Виннипег Джетс 1:5
(0:3, 0:1, 1:1)
Чикаго Блэкхокс
15.12.2017, 04:00 Регулярный чемпионат Bell MTS Place
Главные тренеры
Пол Морис Джоэль Кенневилль
Вратари
Коннор Хеллебайк Кори Кроуфорд
1-й период
Винс Хиностроза (П. Шарп) 01:50
Томми Уинглс (Л. Бума) 06:08
Ник Шмолц (Д. Кит, П. Кейн) 10:21
2-й период
23:27 Джейкоб Трауба
Патрик Кейн (Н. Шмолц, К. Мерфи) 31:05
Джонатан Тэйвз 33:29
36:26 Эндрю Копп
3-й период
Ник Шмолц 45:30
45:35 Николай Элерс (Т. Майерс, Б. Литтл)
Михал Кемпны (Б. Сибрук) 48:21
52:46 Патрик Лайне
Статистика
6 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
П. Кейн (Чикаго Блэкхокс), Н. Шмолц (Чикаго Блэкхокс), М. Кемпны (Чикаго Блэкхокс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Чикаго Блэкхокс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Виннипег Джетс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Монреаль Канадиенс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Нью-Джерси Дэвилз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
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