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10:01 (мск), источник: ТАСС

«Вашингтон» победил «Бостон» в матче НХЛ, Овечкин забросил шайбу и отдал голевую передачу

ТАСС, 15 декабря. «Вашингтон» обыграл «Бостон» со счетом 5:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 22-ю шайбу в сезоне и единолично возглавил список лучших снайперов текущего регулярного чемпионата.

В составе «Вашингтона» шайбы забросили Якуб Врана (18-я минута), Никлас Бэкстрем (33) с передач Овечкина и Евгения Кузнецова, Алекс Чиассон (48, 52) и Овечкин (59). У «Бостона» отличились Патрис Бержерон (25, 60) и Давид Крейчи (57). Лучшим игроком матча был признан голкипер «Вашингтона» Брэйден Холтби, отразивший 34 из 37 бросков по воротам. Второй звездой стал Чиассон, третьей — Кузнецов.

Овечкин забросил шайбу, отдал результативную передачу, нанес четыре броска за 20 минут 45 секунд на площадке, всего на счету 32-летнего россиянина теперь 35 очков (22 шайбы + 13 передач) в 33 играх сезона. Овечкин единолично лидирует в списке лучших снайперов сезона, забросив 22 шайбы. 21 гол на счету россиянина Никиты Кучерова из клуба «Таймпа-Бэй».

Российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов отметился голевой передачей и двумя бросками, проведя на льду 17 минут и 40 секунд. В 33 матчах сезона-2017/18 Кузнецов отдал уже 25 результативных передач и забросил 10 шайб. Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов не смог отличиться результативными действиями, сыграв в матче 21 минуту и 33 секунды, в его активе два броска, пять силовых приемов и показатель полезности «+2». Российский голкипер «Бостона» Антон Худобин провел 11-й матч в стартовом составе в текущем сезоне и отразил 17 из 21 броска по воротам.

«Вашингтон» занимает четвертое место в Восточной конференции, набрав 41 очко в 33 матчах. «Бостон» идет на девятой строчке в турнирной таблице на Востоке, имея в активе 34 очка после 29 игр. В следующем матче в ночь на воскресенье «Бостон» на своей площадке встретится с «Нью- Йорк Рейнджерс», «Вашингтон» дома сыграет против «Анахайма».

В параллельном матче «Коламбус» на своей площадке победил «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 6:4. Российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 21 из 25 бросков. Форвард «Коламбуса» Артемий Панарин сыграл в матче почти 19 минут и отдал две голевые передачи. Всего на счету 26-летнего россиянина 28 очков (7+21) в 32 встречах.

Бостон Брюинз 3:5
(0:1, 1:1, 2:3)
Вашингтон Кэпиталз
15.12.2017, 03:00 Регулярный чемпионат TD Garden
Главные тренеры
Брюс Кэссиди Барри Тротц
Вратари
Антон Худобин 57:15 (А. Худобин 57:35-57:55, А. Худобин 58:31) Брэден Холтби
1-й период
02:57 Патрис Бержерон
06:31 Андерс Бьорк
14:04 Чарли Макэвой
Никлас II Бэкстрем 15:02
Якуб Врана (М. Нисканен) 17:34
2-й период
Якуб Врана 23:31
24:22 Патрис Бержерон (Б. Маршан, Д. Хейнен)
30:53 Чарли Макэвой
Никлас II Бэкстрем (Е. Кузнецов, А. Овечкин) 32:05
Чендлер Стивенсон 36:49
39:27 Брэд Маршан
Дмитрий I Орлов 39:27
3-й период
Алекс Чейссон (К. Дьос, Дж. Карлсон) 47:52
Брукс Орпик 51:19
Алекс Чейссон 51:31
56:20 Давид Крейчи (Ч. Макэвой, Д. Дебраск)
58:31 Брэд Маршан
Александр Овечкин (М. Нисканен) п.в. 58:31
Том Уилсон 58:31
Ларс Эллер 58:48
59:33 Патрис Бержерон (Д. Пастрняк, Д. Хейнен)
Статистика
20 Штрафное время 22
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Б. Холтби (Вашингтон Кэпиталз), А. Чейссон (Вашингтон Кэпиталз), Е. Кузнецов (Вашингтон Кэпиталз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Бостон Брюинз
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