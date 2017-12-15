«Вашингтон» победил «Бостон» в матче НХЛ, Овечкин забросил шайбу и отдал голевую передачу

В составе «Вашингтона» шайбы забросили Якуб Врана (18-я минута), Никлас Бэкстрем (33) с передач Овечкина и Евгения Кузнецова, Алекс Чиассон (48, 52) и Овечкин (59). У «Бостона» отличились Патрис Бержерон (25, 60) и Давид Крейчи (57). Лучшим игроком матча был признан голкипер «Вашингтона» Брэйден Холтби, отразивший 34 из 37 бросков по воротам. Второй звездой стал Чиассон, третьей — Кузнецов.

Овечкин забросил шайбу, отдал результативную передачу, нанес четыре броска за 20 минут 45 секунд на площадке, всего на счету 32-летнего россиянина теперь 35 очков (22 шайбы + 13 передач) в 33 играх сезона. Овечкин единолично лидирует в списке лучших снайперов сезона, забросив 22 шайбы. 21 гол на счету россиянина Никиты Кучерова из клуба «Таймпа-Бэй».

Российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов отметился голевой передачей и двумя бросками, проведя на льду 17 минут и 40 секунд. В 33 матчах сезона-2017/18 Кузнецов отдал уже 25 результативных передач и забросил 10 шайб. Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов не смог отличиться результативными действиями, сыграв в матче 21 минуту и 33 секунды, в его активе два броска, пять силовых приемов и показатель полезности «+2». Российский голкипер «Бостона» Антон Худобин провел 11-й матч в стартовом составе в текущем сезоне и отразил 17 из 21 броска по воротам.

«Вашингтон» занимает четвертое место в Восточной конференции, набрав 41 очко в 33 матчах. «Бостон» идет на девятой строчке в турнирной таблице на Востоке, имея в активе 34 очка после 29 игр. В следующем матче в ночь на воскресенье «Бостон» на своей площадке встретится с «Нью- Йорк Рейнджерс», «Вашингтон» дома сыграет против «Анахайма».