Бывший нападающий «Фиорентины», «Ромы» и сборной Аргентины — о том, как не любил футбол, просил врача ампутировать ему ноги и мочился в постель
У российского хоккеиста «Далласа» Радулова подозрение на травму
МОСКВА, 14 дек —
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МОСКВА, 14 дек —
В среду «Даллас» на выезде со счетом 5:2 обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата. Радулов отметился в игре заброшенной шайбой. Он провел на льду 14 минут.
По словам главного тренера «Далласа» Кена Хичкока, которые приводятся в официальном аккаунте команды в Twitter, россиянин был выведен из игры в качестве меры предосторожности, оценка его состоянию здоровья будет дана позднее.