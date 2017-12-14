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10:58 (мск), источник: Р-Спорт

У российского хоккеиста «Далласа» Радулова подозрение на травму

МОСКВА, 14 дек — Р-Спорт. Российский нападающий клуба НХЛ «Даллас» Александр Радулов досрочно закончил матч чемпионата НХЛ против «Нью-Йорк Айлендерс», у него подозрение на травму нижней части тела.

Источник: AP 2017

В среду «Даллас» на выезде со счетом 5:2 обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата. Радулов отметился в игре заброшенной шайбой. Он провел на льду 14 минут.

По словам главного тренера «Далласа» Кена Хичкока, которые приводятся в официальном аккаунте команды в Twitter, россиянин был выведен из игры в качестве меры предосторожности, оценка его состоянию здоровья будет дана позднее.

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