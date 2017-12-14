У российского хоккеиста «Далласа» Радулова подозрение на травму

В среду «Даллас» на выезде со счетом 5:2 обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата. Радулов отметился в игре заброшенной шайбой. Он провел на льду 14 минут.

По словам главного тренера «Далласа» Кена Хичкока, которые приводятся в официальном аккаунте команды в Twitter, россиянин был выведен из игры в качестве меры предосторожности, оценка его состоянию здоровья будет дана позднее.