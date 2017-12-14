«Ванкувер» разгромно проиграл «Нэшвиллу» и потерпел четвертое поражение подряд в НХЛ
ТАСС, 14 декабря. «Нэшвилл» со счетом 7:1 разгромил «Ванкувер» в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 14 декабря. «Нэшвилл» со счетом 7:1 разгромил «Ванкувер» в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей дубль оформил Пи Кей Суббан (2-я и 24-я минуты), также заброшенными шайбами отметились Виктор Арвидссон (15), Филип Форсберг (26), Крэйг Смит (49), Кевин Фиала (52) и Калле Ярнкрок (53). Единственным отличившимся в составе хозяев стал россиянин Александр Бурмистров (26). Он провел на льду 14 минут 15 секунд и сделал четыре силовых приема, что является лучшим показателем в команде.
Российский защитник «Нэшвилла» Алексей Емелин провел на льду 20 минут 1 секунду и завершил встречу с показателем полезности «+2».
Благодаря этой победе «Нэшвилл» поднялся на третье место в Западной конференции. В активе команды 42 очка в 30 матчах. «Ванкувер» потерпел четвертое поражение подряд. Команда занимает 12-е место на Западе, набрав 32 очка за 32 игры.
В следующем матче в ночь на пятницу «Нэшвилл» на выезде сыграет с «Эдмонтоном». «Ванкувер» в ночь на субботу на своем льду примет «Сан-Хосе».
|Ванкувер Кэнакс
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1:7
(0:2, 1:2, 0:3)
|Нэшвилл Предаторз
|Трэвис Грин
|Питер Лавиолетт
|Андерс Нильссон
|Пекка Ринне
|1-й период
|Пи. Кей. Суббан
|01:33
|Кайл Террис
|04:15
|07:45
|Трой Стэчер
|Крэйг Смит
|12:43
|Виктор Арвидссон (Р. Джохансен, Р. Йоси)
|14:38
|2-й период
|20:56
|Джейк Виртанен
|Пи. Кей. Суббан
|23:05
|Мэттью Ирвин
|24:24
|25:01
|Александр Бурмистров (Б. Бозер, Х. Седин)
|25:55
|Маркус Гранлунд
|Филип Форсберг (Р. Джохансен, К. Смит)
|26:00
|3-й период
|Крэйг Смит (М. Экхольм, К. Фиала)
|48:48
|Кевин Фиала (К. Террис, К. Смит)
|51:57
|Калле Ярнкрок (Ф. Форсберг)
|52:37
|52:48
|Джейк Виртанен
|52:48
|Джейк Виртанен
|52:48
|Джейк Виртанен
|Пи. Кей. Суббан
|52:48
|Пи. Кей. Суббан
|52:48
|Скотт Хартнелл
|52:48
|Роман Йоси
|53:10
|20
|Штрафное время
|30
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|К. Смит (Нэшвилл Предаторз), Р. Джохансен (Нэшвилл Предаторз), Ф. Форсберг (Нэшвилл Предаторз)