«Ванкувер» разгромно проиграл «Нэшвиллу» и потерпел четвертое поражение подряд в НХЛ

Источник: AP 2017

В составе победителей дубль оформил Пи Кей Суббан (2-я и 24-я минуты), также заброшенными шайбами отметились Виктор Арвидссон (15), Филип Форсберг (26), Крэйг Смит (49), Кевин Фиала (52) и Калле Ярнкрок (53). Единственным отличившимся в составе хозяев стал россиянин Александр Бурмистров (26). Он провел на льду 14 минут 15 секунд и сделал четыре силовых приема, что является лучшим показателем в команде.

Российский защитник «Нэшвилла» Алексей Емелин провел на льду 20 минут 1 секунду и завершил встречу с показателем полезности «+2».

Благодаря этой победе «Нэшвилл» поднялся на третье место в Западной конференции. В активе команды 42 очка в 30 матчах. «Ванкувер» потерпел четвертое поражение подряд. Команда занимает 12-е место на Западе, набрав 32 очка за 32 игры.