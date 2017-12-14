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09:39 (мск), источник: ТАСС

«Ванкувер» разгромно проиграл «Нэшвиллу» и потерпел четвертое поражение подряд в НХЛ

ТАСС, 14 декабря. «Нэшвилл» со счетом 7:1 разгромил «Ванкувер» в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: AP 2017

В составе победителей дубль оформил Пи Кей Суббан (2-я и 24-я минуты), также заброшенными шайбами отметились Виктор Арвидссон (15), Филип Форсберг (26), Крэйг Смит (49), Кевин Фиала (52) и Калле Ярнкрок (53). Единственным отличившимся в составе хозяев стал россиянин Александр Бурмистров (26). Он провел на льду 14 минут 15 секунд и сделал четыре силовых приема, что является лучшим показателем в команде.

Российский защитник «Нэшвилла» Алексей Емелин провел на льду 20 минут 1 секунду и завершил встречу с показателем полезности «+2».

Благодаря этой победе «Нэшвилл» поднялся на третье место в Западной конференции. В активе команды 42 очка в 30 матчах. «Ванкувер» потерпел четвертое поражение подряд. Команда занимает 12-е место на Западе, набрав 32 очка за 32 игры.

В следующем матче в ночь на пятницу «Нэшвилл» на выезде сыграет с «Эдмонтоном». «Ванкувер» в ночь на субботу на своем льду примет «Сан-Хосе».

Ванкувер Кэнакс 1:7
(0:2, 1:2, 0:3)
Нэшвилл Предаторз
14.12.2017, 06:00 Регулярный чемпионат Rogers Arena
Главные тренеры
Трэвис Грин Питер Лавиолетт
Вратари
Андерс Нильссон Пекка Ринне
1-й период
Пи. Кей. Суббан 01:33
Кайл Террис 04:15
07:45 Трой Стэчер
Крэйг Смит 12:43
Виктор Арвидссон (Р. Джохансен, Р. Йоси) 14:38
2-й период
20:56 Джейк Виртанен
Пи. Кей. Суббан 23:05
Мэттью Ирвин 24:24
25:01 Александр Бурмистров (Б. Бозер, Х. Седин)
25:55 Маркус Гранлунд
Филип Форсберг (Р. Джохансен, К. Смит) 26:00
3-й период
Крэйг Смит (М. Экхольм, К. Фиала) 48:48
Кевин Фиала (К. Террис, К. Смит) 51:57
Калле Ярнкрок (Ф. Форсберг) 52:37
52:48 Джейк Виртанен
52:48 Джейк Виртанен
52:48 Джейк Виртанен
Пи. Кей. Суббан 52:48
Пи. Кей. Суббан 52:48
Скотт Хартнелл 52:48
Роман Йоси 53:10
Статистика
20 Штрафное время 30
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
К. Смит (Нэшвилл Предаторз), Р. Джохансен (Нэшвилл Предаторз), Ф. Форсберг (Нэшвилл Предаторз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Ванкувер Кэнакс
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