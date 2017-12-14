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08:33 (мск), источник: Р-Спорт

Гол Радулова помог «Далласу» обыграть «Нью-Йорк Айлендерс» в матче НХЛ

МОСКВА, 14 дек — Р-Спорт. Хоккеисты «Далласа» обыграли «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: AP 2017

Встреча, прошедшая в среду на льду «Айлендерс», завершилась со счетом 5:2 (2:0, 2:0, 1:2) в пользу гостей, в составе которых шайбы забросили Тайлер Питлик (8-я, 41-я минуты), российский нападающий Александр Радулов (16), Реми Элие (21) и Джейми Бенн (30). У «Айлендерс» дважды отличился Андерс Ли (42, 57).

«Нью-Йорк Рейнджерс» в гостях проиграл «Оттаве» — 2:3 (0:1, 1:1, 1:1). У «рейнджеров» на 45-й минуте заброшенной шайбой отметился российский форвард Павел Бучневич.

В еще одном матче дня «Бостон» на выезде обыграл «Детройт» в овертайме — 3:2 (0:0, 0:1, 2:1, 1:0).

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