Гол Радулова помог «Далласу» обыграть «Нью-Йорк Айлендерс» в матче НХЛ

Встреча, прошедшая в среду на льду «Айлендерс», завершилась со счетом 5:2 (2:0, 2:0, 1:2) в пользу гостей, в составе которых шайбы забросили Тайлер Питлик (8-я, 41-я минуты), российский нападающий Александр Радулов (16), Реми Элие (21) и Джейми Бенн (30). У «Айлендерс» дважды отличился Андерс Ли (42, 57).