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08:08 (мск), источник: ТАСС

Гол Бучневича не спас «Рейнджерс» от проигрыша «Оттаве» в матче НХЛ

ТАСС, 14 декабря. Клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» уступил «Оттаве» со счетом 2:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич забросил шайбу, которая стала для него 11-й в сезоне.

Источник: AP 2017

В составе «Оттавы» шайбы забросили Бобби Райан (5-я минута), Коди Сеси (36) и Зак Смит (45). У «Рейнджерс» отличились Михаэль Грабнер (24) и Бучневич (45).

Хоккей
НХЛ 2017-2018
Неделя 11, 14.12.2017, 3:00
Оттава Сенаторз
3Нью-Йорк Рейнджерс2

Российский нападающий «Рейнджерс» сыграл в матче 14 минут и 39 секунд, успев нанести два броска, забросить шайбу и провести два силовых приема. Всего на счету 22-летнего россиянина теперь 23 очка (11 шайб + 12 передач) за 31 матч в сезоне.

Шведский голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист отразил в матче 27 из 30 бросков по воротам. 35-летнему шведу покорилось уникальное достижение — он стал 15-м вратарем в истории лиги, отразившим более 20 тысяч бросков в матчах регулярных чемпионатов. Всего на его счету теперь 20 023 отраженных броска в 768 играх регулярных чемпионатов НХЛ, в этих матчах Лундквист пропустил 1751 шайбу.

«Оттава» прервала серию из пяти поражений, но клуб по- прежнему занимает предпоследнее место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 27 очков в 30 матчах. «Рейнджерс» проиграли второй матч подряд и занимают седьмую строчку в Восточной конференции, имея в активе 35 очков после 31 встречи. В следующем матче в ночь на субботу «Рейнджерс» дома сыграют против «Лос-Анджелеса», «Оттава» свою следующую игру проведет на открытом воздухе в рамках празднования 100-летия лиги, встреча с «Монреалем» состоится в ночь на воскресенье в Оттаве.

В параллельном матче «Даллас» на выезде обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 5:2. Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов забросил 10-ю шайбу в сезоне и набрал 26-й результативный балл (10+16).

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