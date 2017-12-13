«Каролина» прервала четырехматчевую серию поражений в НХЛ, обыграв «Вегас»
ТАСС, 13 декабря. «Каролина» со счетом 3:2 по буллитам одержала выездную победу над «Вегасом» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 13 декабря. «Каролина» со счетом 3:2 по буллитам одержала выездную победу над «Вегасом» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Дерек Энгелланд (22-я минута) и Райли Смит (33). За гостей отличились Маркус Крюгер (17) и Тревор ван Римсдайк (25). Победный буллит на счету Филлипа Ди Джузеппе.
«Каролина» прервала четырехматчевую серию поражений, команда набрала 31 очко и находится на 11-м месте в Восточной конференции. «Вегас» расположился на пятом месте в Западной конференции, в активе команды 40 очков.
В следующем матче «Вегас» 15 декабря дома встретится с «Питтсбургом», а «Каролина» в гостях сыграет с «Баффало» 16 декабря.
В другом матче игрового дня «Чикаго» со счетом 3:2 в овертайме одержал домашнюю победу над «Флоридой». Российский нападающий «Чикаго» Артем Анисимов провел на льду 20 минут 29 секунд, на его счету результативная передача, которая привела к победному голу Патрика Кейна.