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11:28 (мск), источник: ТАСС

«Каролина» прервала четырехматчевую серию поражений в НХЛ, обыграв «Вегас»

ТАСС, 13 декабря. «Каролина» со счетом 3:2 по буллитам одержала выездную победу над «Вегасом» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: AP 2017

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Дерек Энгелланд (22-я минута) и Райли Смит (33). За гостей отличились Маркус Крюгер (17) и Тревор ван Римсдайк (25). Победный буллит на счету Филлипа Ди Джузеппе.

«Каролина» прервала четырехматчевую серию поражений, команда набрала 31 очко и находится на 11-м месте в Восточной конференции. «Вегас» расположился на пятом месте в Западной конференции, в активе команды 40 очков.

В следующем матче «Вегас» 15 декабря дома встретится с «Питтсбургом», а «Каролина» в гостях сыграет с «Баффало» 16 декабря.

В другом матче игрового дня «Чикаго» со счетом 3:2 в овертайме одержал домашнюю победу над «Флоридой». Российский нападающий «Чикаго» Артем Анисимов провел на льду 20 минут 29 секунд, на его счету результативная передача, которая привела к победному голу Патрика Кейна.

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