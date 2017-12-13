«Каролина» прервала четырехматчевую серию поражений в НХЛ, обыграв «Вегас»

Источник: AP 2017

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Дерек Энгелланд (22-я минута) и Райли Смит (33). За гостей отличились Маркус Крюгер (17) и Тревор ван Римсдайк (25). Победный буллит на счету Филлипа Ди Джузеппе.

«Каролина» прервала четырехматчевую серию поражений, команда набрала 31 очко и находится на 11-м месте в Восточной конференции. «Вегас» расположился на пятом месте в Западной конференции, в активе команды 40 очков.

В следующем матче «Вегас» 15 декабря дома встретится с «Питтсбургом», а «Каролина» в гостях сыграет с «Баффало» 16 декабря.