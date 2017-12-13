Легендарный аргентинец, который в 1986 году стал чемпионом мира, запечатлен с кубком мира в руках.
Гол Кейна с передачи Анисимова принес «Чикаго» победу над «Флоридой» в матче НХЛ
МОСКВА, 13 дек —
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МОСКВА, 13 дек —
Встреча, прошедшая во вторник на льду «Чикаго», завершилась в овертайме со счетом 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0) в пользу хозяев, у которых шайбы забросили Брэндон Саад (17-я минута), Джонатан Тэйвз (54) и Патрик Кейн (63), отличившийся с передачи российского нападающего Артема Анисимова.
У гостей голы забили Ник Бьюгстэд (32) и Джейми Макгинн (44).
«Филадельфия» дома со счетом 4:2 (1:1, 0:1, 3:0) обыграла «Торонто». Голевой передачей в составе «Флайерз» отметился российский защитник Иван Проворов.