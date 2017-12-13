Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Невзоров: «Пусть РФ еще раз прилюдно унизят в Корее. Понравилось»
Татуировка американца привела врачей в замешательство
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии певицы Леры Массквы
Невероятная роскошь: свадьба в семье олигарха всколыхнула соцсети
Образ дня: Рената Литвинова в платье от Balenciaga
Текущие события
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас Голден НайтсБ2
Каролина Харрикейнз3
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго БлэкхоксОТ3
Флорида Пантерз2
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз0
Тампа-Бэй Лайтнинг3
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота УайлдБ2
Калгари Флэймз1
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало Сэйбрз3
Оттава Сенаторз2
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси Дэвилз5
Лос-Анджелес Кингз1
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия Флайерз4
Торонто Мэйпл Ливз2
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон Кэпиталз5
Колорадо Эвеланш2
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс2
Эдмонтон Ойлерз7
Хоккей. Европа
18:00
Чехия
Финляндия
Хоккей. Европа
19:00
Канада
Южная Корея
Все события
США приняли решение по Порошенко и Саакашвили - Царев
США похвалили Россию за надувные танки - СМИ США
«Меркель неожиданно высказалась о России, сменив позицию» - СМИ
РФ и Китай наносят мощный удар золотом по доллару
Собрание дает «добро»: российские спортсмены едут на Олимпиаду
Определился первый финалист клубного чемпионата мира по футболу
Кайли Миноуг блистала на красной дорожке в Сиднее
Словарь Merriam-Webster назвал «феминизм» словом 2017 года
Ветеран семь дней ходил к врачам, получал отказ и умер
Хороший уход: репортаж из хосписа
«Своих подонков уберите с Украины»: Яценюк о фразе Медведеву
С россиян могут начать собирать новый налог
Фоторепортажи
12Гвардиола обыграл Моуринью в манчестерском дерби
9«Зенит» победил «Реал Сосьедад» и вышел в 1/16 ЛЕ
09:19 (мск), источник: Р-Спорт

Гол Кейна с передачи Анисимова принес «Чикаго» победу над «Флоридой» в матче НХЛ

МОСКВА, 13 дек — Р-Спорт. «Чикаго» одержал победу над «Флоридой» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: AP 2017

Встреча, прошедшая во вторник на льду «Чикаго», завершилась в овертайме со счетом 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0) в пользу хозяев, у которых шайбы забросили Брэндон Саад (17-я минута), Джонатан Тэйвз (54) и Патрик Кейн (63), отличившийся с передачи российского нападающего Артема Анисимова.

Хоккей
НХЛ 2017-2018
Неделя 11, 13.12.2017, 4:30
Чикаго Блэкхокс
ОТ
3Флорида Пантерз2

У гостей голы забили Ник Бьюгстэд (32) и Джейми Макгинн (44).

«Филадельфия» дома со счетом 4:2 (1:1, 0:1, 3:0) обыграла «Торонто». Голевой передачей в составе «Флайерз» отметился российский защитник Иван Проворов.

В еще одной встрече «Баффало» дома обыграл «Оттаву» — 3:2 (0:0, 3:0, 0:2).

Чикаго Блэкхокс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Флорида Пантерз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Жарче солнца: возлюбленная хавбека "Тоттенхэма", британская модель Руби Мэй
Собрание дает «добро»: российские спортсмены едут на Олимпиаду
Два клуба испанской примеры заинтересованы в услугах Карпина
«Вашингтон» победил благодаря трем голевым передачам Кузнецова
Мутко: РФ не смирится с санкциями МОК по участникам Сочи-2014
Ибрагимович назвал Гвардиолу самым незрелым тренером в карьере
Жуков: Иски отстраненных от ОИ рассмотрят в ближайшее время
«Челси» догнал «Манчестер Юнайтед» в таблице чемпионата Англии
Спорт-Экспресс
Авто
Трое россиян купили автомобили за 240 миллионов рублей каждый Как сообщил операционный директор люксового подразделения группы компаний «Авилон» Вагиф Бикулов, гиперкар Bugatti Chiron передали первому клиенту из России
Hi-Tech
Самые удивительные гаджеты 2017 года Hi-Tech Mail.Ru подводит итоги года в подборке необычных гаджетов, которые не оставили нас равнодушными
Кино
«Бабий бунт» закрыли из-за недовольства зрителей Бузовой По словам сотрудника редакции шоу, проект «не зашел» и его действительно закрывают
Недвижимость
Недостроенную телебашню в Екатеринбурге взорвут в два этапа
На Васильевском острове появится велодорожка стоимостью 5 млн рублей
Суд изъял элитную недвижимость «Свидетелей Иеговы» под Петербургом
В Санкт-Петербурге появится 20 новых парков
Леди
Женщина, одевавшая Голливуд: 8 фактов об Эдит Хед Эдит Хед — самый титулованный и известный художник по костюмам в мире. За свою долгую жизнь она поработала почти со всеми голливудскими звездами
Дети
Минобрнауки сообщило расписание ЕГЭ на 2018 год Расписание ЕГЭ в 2018 году уже утверждено и пройдет традиционно в три этапа, включающие резервные дни для сдачи экзаменов по всем предметам
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь