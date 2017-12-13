«Тампа» победила «Сент-Луис», Василевский отстоял «на ноль» третий матч в сезоне НХЛ

Источник: AP 2017

Шайбы забросили Брэйден Пойнт (20-я минута), Никита Кучеров (54) и Тайлер Джонсон (60). После игры первой звездой встречи был признан Василевский, отразивший все 32 броска по воротам. Второй звездой стал Пойнт, третьей — защитник «Сент-Луиса» Колтон Парайко.

Хоккей НХЛ 2017-2018 Неделя 11, 13.12.2017, 4:00 Сент-Луис Блюз 0 Тампа-Бэй Лайтнинг 3

Василевский в третий раз в сезоне оставил свои ворота в неприкосновенности, всего в карьере 23-летнего российского голкипера этот матч стал седьмым без пропущенных шайб. В прошлом сезоне Василевский дважды сыграл «на ноль».

Кучеров забросил 21-ю шайбу в сезоне и сравнялся с Александром Овечкиным из «Вашингтона» в списке лучших снайперов текущего регулярного чемпионата. Всего на счету Кучерова 42 очка (21 шайба + 21 передача) в 30 матчах. Российский защитник Михаил Сергачев отметился результативной передачей, 14-й в сезоне.

В свою очередь, российский лидер «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко не смог отметиться результативными действиями за 22 минуты на площадке, в его активе семь бросков и один силовой прием.