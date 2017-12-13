«Вашингтон» победил «Колорадо» в матче НХЛ благодаря трем голевым передачам Кузнецова

Источник: AP 2017

В составе «Вашингтона» шайбы забросили Якуб Врана (6-я минута), Джон Карлсон (38), Бретт Коннолли (46), Мэтт Нисканен (57) и Деванте Смит-Пэйли (60). У «Колорадо» отличились Колин Уилсон (25) и Тайсон Джост (59). После игры Кузнецов, отдавший три голевые передачи, был признан второй звездой встречи. Лучшим игроком встречи стал Карлсон, третьей звездой признали защитника «Вашингтона» Мэдисона Боуи, который сделал в матче две голевые передачи.

Хоккей НХЛ 2017-2018 Неделя 11, 13.12.2017, 3:00 Вашингтон Кэпиталз 5 Колорадо Эвеланш 2

Евгений Кузнецов в девятый раз в карьере отметился тремя голевыми передачами в одном матче регулярного чемпионата. В игре он провел на льду 14 минут и 10 секунд, успев также нанести два броска по воротам соперника. В 32 играх сезона-2017/18 Кузнецов отдал уже 24 результативные передачи и забросил 10 шайб.

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин не смог отметиться результативными действиями за 15 минут и 18 секунд на льду, в его активе два броска и три силовых приема. Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов сыграл в матче 23 минуты 39 секунд, в его активе три силовых приема и два заблокированных броска хоккеистов «Колорадо». Голкипер «Колорадо» Семен Варламов отразил 22 из 26 бросков по воротам.

«Вашингтон» поднялся на четвертое место в Восточной конференции, набрав 39 очков в 32 матчах. «Колорадо» потерпел 14-е поражение в сезоне, клуб занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 30 очков после 30 игр. В следующем матче в ночь на пятницу «Вашингтон» на выезде встретится с «Бостоном», «Колорадо» дома сыграет против «Флориды».