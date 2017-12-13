Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Невзоров: «Пусть РФ еще раз прилюдно унизят в Корее. Понравилось»
Названа самая пьющая страна Европы
Фильм 2017 года, собравший $254 млн в прокате при бюджете $4 млн
Невероятная роскошь: свадьба в семье олигарха всколыхнула соцсети
СМИ: Дакота Джонсон встречается с Крисом Мартином
Текущие события
Хоккей. НХЛ
овертайм
Вегас Голден Найтс2
Каролина Харрикейнз2
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго БлэкхоксОТ3
Флорида Пантерз2
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз0
Тампа-Бэй Лайтнинг3
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота УайлдБ2
Калгари Флэймз1
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало Сэйбрз3
Оттава Сенаторз2
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси Дэвилз5
Лос-Анджелес Кингз1
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия Флайерз4
Торонто Мэйпл Ливз2
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон Кэпиталз5
Колорадо Эвеланш2
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс2
Эдмонтон Ойлерз7
Хоккей. Европа
18:00
Чехия
Финляндия
Хоккей. Европа
19:00
Канада
Южная Корея
Все события
США приняли решение по Порошенко и Саакашвили - Царев
США похвалили Россию за надувные танки - СМИ США
Знак «Ш»: в России началась облава
Такси за 36 рублей: трехколесные камикадзе
Собрание дает «добро»: российские спортсмены едут на Олимпиаду
Определился первый финалист клубного чемпионата мира по футболу
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский отдыхают в Венеции
Образ дня: Рената Литвинова в платье от Balenciaga
Названа самая пьющая страна Европы
Татуировка американца привела врачей в замешательство
«Своих подонков уберите с Украины»: Яценюк о фразе Медведеву
С россиян могут начать собирать новый налог
Фоторепортажи
8Россияне выиграли три медали в финале Гран-при по фигурному катанию
12Гвардиола обыграл Моуринью в манчестерском дерби
08:16 (мск), источник: ТАСС

«Вашингтон» победил «Колорадо» в матче НХЛ благодаря трем голевым передачам Кузнецова

ТАСС, 13 декабря. «Вашингтон» победил «Колорадо» со счетом 5:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов в девятый раз в карьере отдал три результативные передачи в одной игре и был признан второй звездой встречи.

Источник: AP 2017

В составе «Вашингтона» шайбы забросили Якуб Врана (6-я минута), Джон Карлсон (38), Бретт Коннолли (46), Мэтт Нисканен (57) и Деванте Смит-Пэйли (60). У «Колорадо» отличились Колин Уилсон (25) и Тайсон Джост (59). После игры Кузнецов, отдавший три голевые передачи, был признан второй звездой встречи. Лучшим игроком встречи стал Карлсон, третьей звездой признали защитника «Вашингтона» Мэдисона Боуи, который сделал в матче две голевые передачи.

Хоккей
НХЛ 2017-2018
Неделя 11, 13.12.2017, 3:00
Вашингтон Кэпиталз
5Колорадо Эвеланш2

Евгений Кузнецов в девятый раз в карьере отметился тремя голевыми передачами в одном матче регулярного чемпионата. В игре он провел на льду 14 минут и 10 секунд, успев также нанести два броска по воротам соперника. В 32 играх сезона-2017/18 Кузнецов отдал уже 24 результативные передачи и забросил 10 шайб.

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин не смог отметиться результативными действиями за 15 минут и 18 секунд на льду, в его активе два броска и три силовых приема. Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов сыграл в матче 23 минуты 39 секунд, в его активе три силовых приема и два заблокированных броска хоккеистов «Колорадо». Голкипер «Колорадо» Семен Варламов отразил 22 из 26 бросков по воротам.

«Вашингтон» поднялся на четвертое место в Восточной конференции, набрав 39 очков в 32 матчах. «Колорадо» потерпел 14-е поражение в сезоне, клуб занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 30 очков после 30 игр. В следующем матче в ночь на пятницу «Вашингтон» на выезде встретится с «Бостоном», «Колорадо» дома сыграет против «Флориды».

В параллельном матче «Эдмонтон» в гостях разгромил «Коламбус» со счетом 7:2. Российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский был заменен после 40 минут матча, успев отразить 21 из 26 бросков по воротам. «Коламбус» впервые в сезоне пропустил более шести шайб в одной встрече.

Вашингтон Кэпиталз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Колорадо Эвеланш
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Что сказал Глушаков о сопернике "Спартака" в лиге Европы
Кто из российских спортсменов точно может поехать на Олимпиаду
Собрание дает «добро»: российские спортсмены едут на Олимпиаду
Определился первый финалист клубного чемпионата мира по футболу
Объявлен состав сборной России по биатлону на этап Кубка мира
Кубок Первого канала по хоккею стартует с участием канадцев
МОК, WADA и IIHF не имеют претензий к мужской сборной России
«Челси» догнал «Манчестер Юнайтед» в таблице чемпионата Англии
Новости
Авто
Трое россиян купили автомобили за 240 миллионов рублей каждый Как сообщил операционный директор люксового подразделения группы компаний «Авилон» Вагиф Бикулов, гиперкар Bugatti Chiron передали первому клиенту из России
Hi-Tech
Самые удивительные гаджеты 2017 года Hi-Tech Mail.Ru подводит итоги года в подборке необычных гаджетов, которые не оставили нас равнодушными
Кино
«Бабий бунт» закрыли из-за недовольства зрителей Бузовой По словам сотрудника редакции шоу, проект «не зашел» и его действительно закрывают
Недвижимость
Суд изъял элитную недвижимость «Свидетелей Иеговы» под Петербургом
Прокуратура изымает зарубежную недвижимость у российских чиновников
В Санкт-Петербурге появится 20 новых парков
На Васильевском острове появится велодорожка стоимостью 5 млн рублей
Леди
Женщина, одевавшая Голливуд: 8 фактов об Эдит Хед Эдит Хед — самый титулованный и известный художник по костюмам в мире. За свою долгую жизнь она поработала почти со всеми голливудскими звездами
Дети
Беременная Кейт Миддлтон попробовала себя в роли Санты Беременная герцогиня Кембриджская снова вышла в свет.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь