Гол Сергачёва признан лучшим моментом игры россиян на прошедшей неделе в НХЛ

1. Шайба Михаила Сергачёва в игре с «Виннипег Джетс».

2. Гол Александра Овечкина с неудобной руки в матче с «Сан-Хосе Шаркс».

3. Шайба Евгения Малкина в матче с «Торонто Мэйпл Лифс».

4. Гол Николая Голдобина в ворота «Каролины Харрикенйз».

5. Сейвы Сергея Бобровского в игре с «Нью-Джерси Дэвилз».

6. Гол Евгения Кузнецова с передачи Александра Овечкина в матче с «Чикаго Блэкхоукс».

7. Шайба Никиты Кучерова в матче с «Виннипег Джетс».

8. Сейв Андрея Василевского в игре с «Нью-Йорк Айлендерс».

9. Шайба Артёма Анисимова в ворота «Аризоны Койотс».

10. Гол Владислава Наместникова в матче с «Нью-Йорк Айлендерс».