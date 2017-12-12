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12:58 (мск), источник: Чемпионат.com

«Олимпиада лучше Кубка мира!». Каспарайтис — о неделе в НХЛ и ОИ

В НХЛ вероятен локаут, а россиян на ОИ-2018 могут встретить как героев.

Источник: Reuters

Известный защитник, олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис подвёл итоги недели регулярного чемпионата НХЛ. Каспарайтис поделился впечатлениями от пяти передач Панарина в матче с «Нью-Джерси», объяснил причины провала «Эдмонтона» и заявил, что не стоит переживать за игровую форму Владимира Тарасенко. Не обошёл Дарюс стороной и актуальную нынче олимпийскую тему.

О пяти передачах Панарина в одном матче

«Артемий Панарин во встрече с “Нью-Джерси” порадовал. Это был великолепный матч. “Дэвилз” в нынешнем сезоне сильны, поэтому не так просто было им противостоять. Тем более “Коламбус” сначала проигрывал, но смог отыграться и дожать соперника. Панарин набирает те обороты, которые показывал в “Чикаго”. Это большой плюс для его новой команды. Пять набранных баллов за один матч — большое достижение».

О голевой засухе Тарасенко

«Не переживайте за Тарасенко. Да, был отрезок, когда Тарасенко не забивал, а затем прервал серию голом в пустые ворота “Далласа”. Переживать совершенно не стоит. Он уже и “Баффало” успел забить красивый гол в овертайме. На паузе, медленно ехал, а потом резко ускорился. Спады бывают у всех игроков, иногда просто что-то не получается. Матч с “Сэйбрз” показал, что Владимир в полном порядке и начинает прибавлять. Не стоит забывать, что у “Сент-Луиса” много травмированных хоккеистов, включая Джейдена Шварца. Тарасенко говорил в интервью, что может забить сам, но и на партнёров хочется играть, отдавать на них передачи. Он всё делает правильно. Думает не только о себе, но и о партнёрах».

О фразе Малкина: «Питтсбург» не был готов к матчу с «Торонто», такое происходит не в первый раз

«У “Питтсбурга” есть проблемы. Когда играешь с “Торонто”, всегда особый ажиотаж. Эта команда очень популярна в НХЛ. “Пингвинз” — опытный коллектив, выигравший два кубка подряд. Порой начинаешь медленно набирать обороты, не можешь должным образом настроиться на игру. Когда они очухались в схватке с “Мэйпл Лифс”, было уже поздно. Пропустили три шайбы в первом периоде, потом начали давить, но долго не могли забить, в итоге так и не отыгрались».

О росте потолка зарплат в НХЛ

«Потолок зарплат в НХЛ должен вырасти с нынешних $ 75 млн до примерно $ 80 млн. Думаю, что вероятность локаута увеличивается. Идут разговоры, что защитники должны получать по $ 12 млн в год. Дело приближается к баскетбольным контрактам. Значит, лига здоровая, а хозяева заработают деньги, раз дают такие контракты. Здесь есть как большой плюс, так и большой минус. Когда звёзды получают такие огромные деньги, для других хоккеистов остаётся меньше денег. Трудно собрать полноценную команду при подобном подходе. Приходится от некоторых избавляться. Зарплаты сильно выросли, но все хоккеисты должны зарабатывать столько, сколько могут. Карьеры у игроков короткие. Думаю, что в плане локаута будут проблемы».

О провале «Эдмонтона»

«Макдэвид показывает себя с лучшей стороны, но команда выступает слабо. Они в ворота не могут попасть! Смотрел их матч с «Торонто» — всё летит мимо ворот. Либо перегорают, либо не могут нормально начать матч. Наверное, всё взаимосвязано. Пропустили уже на первой минуте, а затем всю игру безуспешно пытались забросить хотя бы одну шайбу. Команда неплохая. Техничная, талантливая. Возможно, есть внутренние проблемы. Печально смотреть на подобный хоккей в исполнении «Ойлерз».

Об олимпийской теме и мнении Овечкина

«Если ребята решили ехать, то нужно ехать. Я всегда был против политики в спорте. Все знают, какую страну будут представлять эти спортсмены, даже это будет нейтральный флаг. Каждый человек будет понимать, что играет сборная России. Даже если после победы не будет играть российский гимн, ребят встретят как героев. И все будут рады за них, потому что люди выиграли золотые медали. Дай бог, чтобы именно так и случилось».

Сравнение Олимпиады и Кубка мира

«Олимпиада — это лучший турнир в хоккее. Кубок мира — соревнование, организованное НХЛ, во многом для болельщиков. Аналогично можно сказать и про чемпионат мира. Олимпийские игры — престижнейший турнир, где идёт битва атлетов. В ней может участвовать спортсмен из любого вида спорта. Когда ты выступаешь в НХЛ или КХЛ, выигрывая кубки — это большое достижение. Но олимпийская медаль стоит особняком. Для меня олимпийское золото является самой большой спортивной победой».

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