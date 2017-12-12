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09:20 (мск), источник: ТАСС

«Виннипег» победил «Ванкувер» в матче НХЛ, Куликов забросил вторую шайбу в сезоне

ТАСС, 12 декабря. «Виннипег» на своей площадке обыграл «Ванкувер» со счетом 5:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов забросил вторую шайбу в составе команды.

Источник: Reuters

Куликов открыл счет в матче на 2-й минуте, кроме того, в составе «Виниппега» отличились Мэтью Перро (25, 60), Николай Элерс (35) и Джош Моррисси (52). У «Ванкувера» единственную шайбу забросил Брок Босер (7).

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Неделя 11, 12.12.2017, 4:00
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Куликов, который летом подписал трехлетний контракт с «Виннипегом», провел в матче 18 с половиной минут. На его счету гол, один бросок и показатель полезности «+2». 27-летний защитник набрал восьмой результативный балл (2+6) за 29 игр в сезоне. Российский форвард «Ванкувера» Александр Бурмистров сыграл в матче 17 минут 54 секунды, не отметившись результативными действиями.

«Виннипег» одержал седьмую победу подряд на своей площадке и поднялся на третье место в турнирной таблицу Западной конференции, набрав 41 очко в 31 матче. «Ванкувер» идет на 11-м месте, имея в активе 32 очка после 31 игры.

В параллельной встрече «Даллас» на выезде в серии буллитов обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 2:1. Российский нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич отдал 12-й голевой пас в сезоне. Форвард «Далласа» Александр Радулов реализовал свою попытку в послематчевой серии буллитов.

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