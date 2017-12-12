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07:54 (мск), источник: ТАСС

Шайба Орлова не спасла «Вашингтон» от поражения в матче НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс»

ТАСС, 12 декабря. «Вашингтон» проиграл «Нью- Йорк Айлендерс» со счетом 1:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов забросил третью шайбу в сезоне.

Источник: AP 2017

Орлов забросил шайбу на 49-й минуте матча. В составе «Айлендерс» голы забили Брок Нельсон (3-я минута), Эндрю Лэдд (21) и Джон Таварес (22).

Хоккей
НХЛ 2017-2018
Неделя 11, 12.12.2017, 3:00
Нью-Йорк Айлендерс
3Вашингтон Кэпиталз1

Орлов сыграл в матче почти 22 минуты, успев нанести четыре броска, забросить шайбу и совершить три силовых приема. Хоккеист отличился в третий раз в сезоне, всего на его счету 11 очков (3+8) в 31 матче. Российские нападающие «Вашингтона» Александр Овечкин (22 минуты 26 секунд на льду, шесть бросков, «-1») и Евгений Кузнецов (19 минут 30 секунд, два броска, два силовых приема) не смогли набрать баллы за результативность.

Прервалась серия побед «Вашингтона», которая составила четыре встречи, предыдущее поражение клуб потерпел 30 ноября от «Лос-Анджелеса» дома (2:5). «Вашингтон» занимает пятое место в Восточной конференции, имея в активе 37 очков после 31 игры. «Айлендерс» обогнали «Вашингтон» и поднялись на четвертую строчку, также набрав 37 очков, но в 30 матчах. В следующем матче в ночь на среду «Вашингтон» на своей площадке сыграет против «Колорадо», «Айлендерс» в четверг в гостях встретятся с «Коламбусом».

Хоккей
НХЛ 2017-2018
Неделя 11, 12.12.2017, 3:00
Питтсбург Пингвинз
1Колорадо Эвеланш2

В параллельном матче «Колорадо» на выезде победил «Питтсбург» со счетом 2:1.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился результативной передачей, которая стала для него 19-й в сезоне. На счету 31-летнего россиянина 28 очков (9+19) в 28 матчах.

Кроме того, Малкин продлил личную результативную серию до шести матчей. После пропуска четырех игр из-за травмы нижней части тела россиянин неизменно набирает очки в каждой встрече (7 очков в шести играх).

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