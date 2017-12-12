Шайба Орлова не спасла «Вашингтон» от поражения в матче НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс»

Источник: AP 2017

Орлов забросил шайбу на 49-й минуте матча. В составе «Айлендерс» голы забили Брок Нельсон (3-я минута), Эндрю Лэдд (21) и Джон Таварес (22).

Хоккей НХЛ 2017-2018 Неделя 11, 12.12.2017, 3:00 Нью-Йорк Айлендерс 3 Вашингтон Кэпиталз 1

Орлов сыграл в матче почти 22 минуты, успев нанести четыре броска, забросить шайбу и совершить три силовых приема. Хоккеист отличился в третий раз в сезоне, всего на его счету 11 очков (3+8) в 31 матче. Российские нападающие «Вашингтона» Александр Овечкин (22 минуты 26 секунд на льду, шесть бросков, «-1») и Евгений Кузнецов (19 минут 30 секунд, два броска, два силовых приема) не смогли набрать баллы за результативность.

Прервалась серия побед «Вашингтона», которая составила четыре встречи, предыдущее поражение клуб потерпел 30 ноября от «Лос-Анджелеса» дома (2:5). «Вашингтон» занимает пятое место в Восточной конференции, имея в активе 37 очков после 31 игры. «Айлендерс» обогнали «Вашингтон» и поднялись на четвертую строчку, также набрав 37 очков, но в 30 матчах. В следующем матче в ночь на среду «Вашингтон» на своей площадке сыграет против «Колорадо», «Айлендерс» в четверг в гостях встретятся с «Коламбусом».

Хоккей НХЛ 2017-2018 Неделя 11, 12.12.2017, 3:00 Питтсбург Пингвинз 1 Колорадо Эвеланш 2

В параллельном матче «Колорадо» на выезде победил «Питтсбург» со счетом 2:1.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился результативной передачей, которая стала для него 19-й в сезоне. На счету 31-летнего россиянина 28 очков (9+19) в 28 матчах.