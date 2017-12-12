Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Почему Казахстан отключил все российские телеканалы
На лице американца выросли грибы
Россияне назвали лучший способ сохранения заработанных денег
Основатель «Пятерочки» запустил проект, который начал со скандала
Полина Гагарина в ярком мини-платье удивила поклонников
Текущие события
Хоккей. НХЛ
3-й период
Анахайм Дакс3
Каролина Харрикейнз1
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег Джетс5
Ванкувер Кэнакс1
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт Ред УингзОТ1
Флорида Пантерз2
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Айлендерс3
Вашингтон Кэпиталз1
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк РейнджерсБ1
Даллас Старз2
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург Пингвинз1
Колорадо Эвеланш2
Хоккей. КХЛ
11.12
Динамо Р4
Витязь2
Хоккей. КХЛ
11.12
Ак Барс6
ХК Динамо2
Хоккей. КХЛ
11.12
Динамо Мн3
Слован1
Хоккей. КХЛ
11.12
Сочи3
Спартак1
Хоккей. КХЛ
11.12
ЦСКА4
Барыс1
Все события
Новые правила прохождения техосмотра вводятся с 1 января 2018
Bild: Русские отвечают НАТО "Черной вдовой"
Студентам Норвегии и Швеции дали 3 дня, чтобы покинуть Петербург
Ученые назвали главный признак скорой смерти
Хорош «зимний чемпион». Фарфан снова феерит в Петербурге
Лига чемпионов сломалась: «Реалу» не повезло со жребием
Начес и мини: Синди Кроуфорд примерила дерзкие образы
Бельгийский дизайнер выпустил пакет за 14 тысяч рублей
Названа самая пьющая страна Европы
Татуировка американца привела врачей в замешательство
В Киеве предупредили о войне, жертвой которой станет вся Украина
Россияне назвали лучший способ сохранения денег
Фоторепортажи
8Россияне выиграли три медали в финале Гран-при по фигурному катанию
8России разрешили выступать на ОИ под нейтральным флагом
07:52 (мск), источник: ТАСС

Российский хоккеист Панарин создаст собственную линию одежды

ТАСС, 12 декабря. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус» Артемий Панарин объявил о старте конкурса на лучший логотип для именной линии одежды. Об этом сам спортсмен написал в своем Twitter.

Источник: AP 2017

«Запуск конкурса на лучший логотип для линии одежды. Победитель получит от меня два билета на игру “Коламбуса” и сможет встретиться со мной. Отправляйте ваши варианты мне или моему агенту (Дэну Милстейну — прим. ТАСС) с хэштегом #Panarinlogo. Будьте творческими, используйте прозвище (“Breadman”), игровой номер, изображение или все, что вам понравится», — написал Панарин.

Во время загрузки произошла ошибка.

Панарин дебютировал в НХЛ в составе «Чикаго» в 2015 году, в сезоне-2015/16 он был признан лучшим новичком лиги. В составе «Чикаго» за два сезона Панарин провел 162 матча, в которых забросил 61 шайбу и отдал 90 передач. Летом 2017 года «Чикаго» и «Коламбус» совершили обмен, в результате которого «Коламбус» получил из «Чикаго» Панарина, а также нападающего Тайлера Мотта и выбор в шестом раунде драфта-2017. В обмен «Чикаго» получил форварда Брэндона Саада, голкипера Антона Форсберга и выбор в пятом раунде драфта-2018.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ 26-летний Панарин провел 30 матчей, в которых набрал 26 очков (7+19) по системе «гол+пас».

30 августа российский нападающий «Питтсбурга» и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Евгений Малкин представил собственную линию одежды.

Коламбус Блю Джэкетс
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Что сказал Глушаков о сопернике "Спартака" в лиге Европы
Кто из российских спортсменов точно может поехать на Олимпиаду
Хорош «зимний чемпион». Фарфан снова феерит в Петербурге
Лига чемпионов сломалась: «Реалу» не повезло со жребием
«Первый канал» покажет испанское класико в прямом эфире
Кошмар «Зенита» в Грозном. Манчини все дальше от «Локомотива»
Женская сборная России по гандболу вышла в четвертьфинал ЧМ
Шайба россиянина не спасла «Вашингтон» от поражения в матче НХЛ
В Испании удар Кокорина назвали «промахом года» (видео)
Спорт-Экспресс
Авто
Автомобили могут резко подорожать уже в январе Правительству предложили повысить с 2018 года утилизационный сбор на легковые машины на 87–125%
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
50-летнюю Николь Кидман «состарили» для съемок В новой криминальной драме голливудская звезда играет полицейского детектива
Недвижимость
Недостроенную телебашню в Екатеринбурге взорвут в два этапа
Эксперты опасаются, что окраины Москвы превратятся в гетто
Минстрой: В России начали продвигать малоэтажное жилье
Прокуратура изымает зарубежную недвижимость у российских чиновников
Леди
Что положить под елку: 54 подарка не дороже 3 000 рублей Составляя праздничный гид, мы руководствовались только одним правилом: эти подарки мы с радостью получили бы или подарили своим близким
Дети
Евгений Папунаишвили впервые стал отцом 36-летний Евгений Папунаишвили и его супруга Салима Бижабер впервые стали родителями
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь