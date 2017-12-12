Российский хоккеист Панарин создаст собственную линию одежды

«Запуск конкурса на лучший логотип для линии одежды. Победитель получит от меня два билета на игру “Коламбуса” и сможет встретиться со мной. Отправляйте ваши варианты мне или моему агенту (Дэну Милстейну — прим. ТАСС) с хэштегом #Panarinlogo. Будьте творческими, используйте прозвище (“Breadman”), игровой номер, изображение или все, что вам понравится», — написал Панарин.

Панарин дебютировал в НХЛ в составе «Чикаго» в 2015 году, в сезоне-2015/16 он был признан лучшим новичком лиги. В составе «Чикаго» за два сезона Панарин провел 162 матча, в которых забросил 61 шайбу и отдал 90 передач. Летом 2017 года «Чикаго» и «Коламбус» совершили обмен, в результате которого «Коламбус» получил из «Чикаго» Панарина, а также нападающего Тайлера Мотта и выбор в шестом раунде драфта-2017. В обмен «Чикаго» получил форварда Брэндона Саада, голкипера Антона Форсберга и выбор в пятом раунде драфта-2018.