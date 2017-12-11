Владимир Тарасенко: Я считаю, что Россия не заслужила к себе такого отношения

Источник: Советский спорт

Владимир Тарасенко — один из лучших бомбардиров «Сент-Луиса». Вот и против «Детройта» он сыграл здорово, помог «Блюз» одержать победу со счетом 6:1. А после матча дал интервью нашему корреспонденту.

— Володя, когда не забивают Хелм или Абделкадер из «Детройта», то этому никто не удивляется. Но у вас недавно была серия из шести матчей, когда вы не могли забить. Это удивило многих. Сильно ли давит такая голевая засуха, или вы гоните прочь такие мысли?

— Я уже забил в предыдущем матче с «Далласом», можно даже не обсуждать этот момент. Здесь главное — не останавливаться, продолжать работать, и голы пойдут. Хотелось бы забивать в каждой встрече, но не получается.

Команда играет хорошо, я стараюсь помочь. Есть матчи, когда соперник закрывает тебя намного плотнее. Значит, партнеры остаются открытыми — тоже плюс. Тут обычный рабочий момент, и я в этом не вижу большой проблемы.

— Но как только этот момент возникает, пресса сразу начинает искать причину, после чего вы перестали забивать. Вы поучаствовали в драке в Эдмонтоне. Одних это заводит, другие сбиваются с темпа…

— Нет, меня это никак не выбивает. А какая пресса начинает искать?

— Ваши журналисты из Сент-Луиса, это они мне дали наводку.

— Так на то они и сидят в ложе прессы, чтобы находить всему объяснение. А я уже давно не обращаю на это внимание.

— Ваш тренер Майк Йео разбил тройку Шварц — Шенн — Тарасенко, несмотря на отличную результативность. Это как объясняется?

— Никак. Это его решение. Мы выходим и играем.

— Не так давно у вас на игру запасным вратарем вышел один из болельщиков. Как это случилось?

— Перед матчем мы узнали, что запасной вратарь получил травму. Пришлось срочно искать замену. Так и возник вариант с этим парнем. Он когда-то играл за студенческую команду. Вышел на раскатку, но во время матча подъехал наш голкипер из фарм-клуба.

— На раскатке для него все было по-настоящему? Сильно бросали по воротам?

— Я бросил пару раз и уехал. Зачем портить человеку праздник? — смеется Тарасенко.

— Самая горячая новость в спортивном мире — МОК отстранил Россию от Олимпиады и запретил выступать под национальным флагом. Но отдельным спортсменам будет допуск-приглашение на Игры. Как на это реагируют в «Сент-Луисе»?

— С таким игровым графиком, как у нас сейчас, редко удается поговорить на такие темы. И я думаю, уже бесполезно это комментировать. Решение принято. Обидно… Я считаю, Россия не заслужила к себе такого отношения.

— Мнения разделились. Кто-то призывает бойкотировать игры. Другие заявляют: все равно поедем и всем назло выиграем! Форму нам могут придумать любых цветов — зеленую или белую. Как в этом играть?

— Знаете, мне в такой форме не играть, поэтому без комментариев. Но если наши олимпийцы — те, кто допущен — решат ехать, то будем болеть и поддерживать их со всей душой.