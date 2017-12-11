Владимир Тарасенко: Я считаю, что Россия не заслужила к себе такого отношения
Корреспондент «Советского спорта» в Детройте взял интервью у форварда «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко.
Корреспондент «Советского спорта» в Детройте взял интервью у форварда «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко.
Владимир Тарасенко — один из лучших бомбардиров «Сент-Луиса». Вот и против «Детройта» он сыграл здорово, помог «Блюз» одержать победу со счетом 6:1. А после матча дал интервью нашему корреспонденту.
— Володя, когда не забивают Хелм или Абделкадер из «Детройта», то этому никто не удивляется. Но у вас недавно была серия из шести матчей, когда вы не могли забить. Это удивило многих. Сильно ли давит такая голевая засуха, или вы гоните прочь такие мысли?
— Я уже забил в предыдущем матче с «Далласом», можно даже не обсуждать этот момент. Здесь главное — не останавливаться, продолжать работать, и голы пойдут. Хотелось бы забивать в каждой встрече, но не получается.
Команда играет хорошо, я стараюсь помочь. Есть матчи, когда соперник закрывает тебя намного плотнее. Значит, партнеры остаются открытыми — тоже плюс. Тут обычный рабочий момент, и я в этом не вижу большой проблемы.
— Но как только этот момент возникает, пресса сразу начинает искать причину, после чего вы перестали забивать. Вы поучаствовали в драке в Эдмонтоне. Одних это заводит, другие сбиваются с темпа…
— Нет, меня это никак не выбивает. А какая пресса начинает искать?
— Ваши журналисты из
— Так на то они и сидят в ложе прессы, чтобы находить всему объяснение. А я уже давно не обращаю на это внимание.
— Ваш тренер Майк Йео разбил тройку Шварц — Шенн — Тарасенко, несмотря на отличную результативность. Это как объясняется?
— Никак. Это его решение. Мы выходим и играем.
— Не так давно у вас на игру запасным вратарем вышел один из болельщиков. Как это случилось?
— Перед матчем мы узнали, что запасной вратарь получил травму. Пришлось срочно искать замену. Так и возник вариант с этим парнем. Он
— На раскатке для него все было
— Я бросил пару раз и уехал. Зачем портить человеку праздник? — смеется Тарасенко.
— Самая горячая новость в спортивном мире — МОК отстранил Россию от Олимпиады и запретил выступать под национальным флагом. Но отдельным спортсменам будет
— С таким игровым графиком, как у нас сейчас, редко удается поговорить на такие темы. И я думаю, уже бесполезно это комментировать. Решение принято. Обидно… Я считаю, Россия не заслужила к себе такого отношения.
— Мнения разделились.
— Знаете, мне в такой форме не играть, поэтому без комментариев. Но если наши олимпийцы — те, кто допущен — решат ехать, то будем болеть и поддерживать их со всей душой.
— То есть надо ехать и побеждать? Злее будем?
— Я же не сказал, что надо ехать. Если те кого допустят, решат ехать и играть — будем поддерживать. Мы, хоккеисты НХЛ, в этой Олимпиаде не участвуем. Что тоже очень плохо. Но обсуждать мне это сейчас нет смысла.