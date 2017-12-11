«Миннесота» в овертайме обыграла «Сан-Хосе» в матче НХЛ
ТАСС, 11 декабря. «Миннесота» в овертайме со счетом 4:3 одержала победу над «Сан-Хосе» в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 11 декабря. «Миннесота» в овертайме со счетом 4:3 одержала победу над «Сан-Хосе» в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей дубль оформил Эрик Стаал (11-я и 25-я минуты), также голом отметился Райан Мерфи (5). Победную шайбу на четвертой минуте овертайма забросил Нино Нидеррайтер. «Сан-Хосе» перевел встречу в овертайм, уступая по ходу матча 0:3. У хозяев дублем отметился Брент Бёрнс (40, 43), также шайба в активе Томаша Гертля (55).
«Миннесота» после этой победы набрала 33 очка в 29 матчах. Команда занимает восьмое место в Западной конференции. «Сан-Хосе» с 35 очками в 29 играх расположился на шестой позиции.
В следующем матче в ночь на среду «Миннесота» на своем льду примет «Калгари». «Сан-Хосе» в ночь на пятницу сыграет с «Калгари» на выезде.
|Сан-Хосе Шаркс
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3:4 ОТ
(0:2, 1:1, 2:0)
|Миннесота Уайлд
|Питер Дебур
|Брюс Будро
|Мартин Джонс
|Алекс Стэлок
|1-й период
|03:07
|Мелькер Карлссон
|Райан Мерфи (Э. Стаал, Д. Зукер)
|04:19
|Эрик Стаал (Р. Сутер, Мик. Гранлунд)
|10:27
|Микаэль Гранлунд
|14:09
|Райан Мерфи
|17:54
|2-й период
|Эрик Стаал (Р. Мерфи, Мик. Гранлунд)
|24:58
|Густав Олофссон
|28:04
|Джейсон Зукер
|30:40
|33:16
|Райан Карпентер
|36:13
|Дилан Демело
|Райан Мерфи
|37:14
|Эрик Стаал
|37:14
|39:07
|Брент Бернс (Джо Торнтон, Т. Хертл)
|3-й период
|Густав Олофссон
|42:00
|42:41
|Брент Бернс (Джо Павелски)
|54:59
|Томаш Хертл (К. Лабанк, Д. Демело)
|Овертайм
|Нино Нидеррайтер
|63:26
|6
|Штрафное время
|14
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|1
|Н. Нидеррайтер (Миннесота Уайлд), Э. Стаал (Миннесота Уайлд), Б. Бернс (Сан-Хосе Шаркс)