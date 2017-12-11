Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Россия ударит по МОК и WADA санкциями
Биологи рассказали, как обмануть чувство голода
"Это была уникальная встреча": глава МИД Украины о Лаврове
Невероятная роскошь: свадьба в семье олигарха всколыхнула соцсети
В Москве застрелили 30-летнюю женщину
Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:00
Сан-Хосе ШарксОТ3
Миннесота Уайлд4
Хоккей. НХЛ
03:00
Чикаго Блэкхокс3
Аризона Койотс1
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис БлюзОТ3
Баффало Сэйбрз2
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто Мэйпл Ливз1
Эдмонтон Ойлерз0
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Сибирь
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Йокерит
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Югра
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
Авангард
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
ХК Динамо
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
Слован
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Барыс
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
Витязь
Все события
«Западная коалиция» - пустое место: Берлин оценил успехи Москвы
В Кремле ответили на вопрос о наказании Мутко
Студентам Норвегии и Швеции дали 3 дня, чтобы покинуть Петербург
Ученые назвали главный признак скорой смерти
Шайба Анисимова помогла «Чикаго» обыграть «Аризону» в матче НХЛ
«Манчестер Сити» победил МЮ и упрочил лидерство в АПЛ
Паулина Андреева снялась в стильной фотосессии
Образ дня: Кристина Орбакайте в рубашке с вышивкой
Биологи рассказали, как обмануть чувство голода
На лице американца выросли грибы
После задержания Саакашвили посольство США выступило с призывом
"Уникальная встреча": глава МИД Украины о Лаврове
Фоторепортажи
10Виталию Мутко — 59!
18Кошмарный антирекорд «Спартака»
08:40 (мск), источник: ТАСС

«Миннесота» в овертайме обыграла «Сан-Хосе» в матче НХЛ

ТАСС, 11 декабря. «Миннесота» в овертайме со счетом 4:3 одержала победу над «Сан-Хосе» в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: AP 2017

В составе победителей дубль оформил Эрик Стаал (11-я и 25-я минуты), также голом отметился Райан Мерфи (5). Победную шайбу на четвертой минуте овертайма забросил Нино Нидеррайтер. «Сан-Хосе» перевел встречу в овертайм, уступая по ходу матча 0:3. У хозяев дублем отметился Брент Бёрнс (40, 43), также шайба в активе Томаша Гертля (55).

«Миннесота» после этой победы набрала 33 очка в 29 матчах. Команда занимает восьмое место в Западной конференции. «Сан-Хосе» с 35 очками в 29 играх расположился на шестой позиции.

В следующем матче в ночь на среду «Миннесота» на своем льду примет «Калгари». «Сан-Хосе» в ночь на пятницу сыграет с «Калгари» на выезде.

Сан-Хосе Шаркс 3:4 ОТ
(0:2, 1:1, 2:0)
Миннесота Уайлд
11.12.2017, 05:00 Регулярный чемпионат SAP Center
Главные тренеры
Питер Дебур Брюс Будро
Вратари
Мартин Джонс Алекс Стэлок
1-й период
03:07 Мелькер Карлссон
Райан Мерфи (Э. Стаал, Д. Зукер) 04:19
Эрик Стаал (Р. Сутер, Мик. Гранлунд) 10:27
Микаэль Гранлунд 14:09
Райан Мерфи 17:54
2-й период
Эрик Стаал (Р. Мерфи, Мик. Гранлунд) 24:58
Густав Олофссон 28:04
Джейсон Зукер 30:40
33:16 Райан Карпентер
36:13 Дилан Демело
Райан Мерфи 37:14
Эрик Стаал 37:14
39:07 Брент Бернс (Джо Торнтон, Т. Хертл)
3-й период
Густав Олофссон 42:00
42:41 Брент Бернс (Джо Павелски)
54:59 Томаш Хертл (К. Лабанк, Д. Демело)
Овертайм
Нино Нидеррайтер 63:26
Статистика
6 Штрафное время 14
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Н. Нидеррайтер (Миннесота Уайлд), Э. Стаал (Миннесота Уайлд), Б. Бернс (Сан-Хосе Шаркс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Миннесота Уайлд
НовостиМатчиСоставСтатистика
Сан-Хосе Шаркс
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Селихов попросил прощения у болельщиков "Спартака"
Кто из российских спортсменов точно может поехать на Олимпиаду
«Спартак» взял у ЦСКА реванш за первый круг
Безмедалье точка ру. Россиянки — четвертые в биатлонной эстафете
Шайба Анисимова помогла «Чикаго» обыграть «Аризону» в матче НХЛ
«Манчестер Сити» победил МЮ и упрочил лидерство в АПЛ
Месси повторил рекорд Мюллера по голам за один клуб в топ-лигах
Нападающий «Астаны» интересен «Спартаку»
Встреча «Ростова» и «Уфы» в РФПЛ закончилась скандалом
Новости
Авто
Знак «Ш»: в России началась облава Сразу из нескольких регионов России пришли новости, что сотрудники ГИБДД начали выписывать штрафы за отсутствие знака «Шипы»
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
СМИ: Алла Пугачева не будет участвовать в новогодних «огоньках» По словам директора певицы, она не появится ни в одном праздничном телеэфире
Недвижимость
Суд изъял элитную недвижимость «Свидетелей Иеговы» под Петербургом
Прокуратура изымает зарубежную недвижимость у российских чиновников
В Санкт-Петербурге появится 20 новых парков
На Васильевском острове появится велодорожка стоимостью 5 млн рублей
Леди
Что положить под елку: 54 подарка не дороже 3 000 рублей Составляя праздничный гид, мы руководствовались только одним правилом: эти подарки мы с радостью получили бы или подарили своим близким
Дети
Елена Захарова рассказала о новорожденной дочке Звездная мама раскрыла подробности первых дней жизни малышки.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь