«Миннесота» в овертайме обыграла «Сан-Хосе» в матче НХЛ

Источник: AP 2017

В составе победителей дубль оформил Эрик Стаал (11-я и 25-я минуты), также голом отметился Райан Мерфи (5). Победную шайбу на четвертой минуте овертайма забросил Нино Нидеррайтер. «Сан-Хосе» перевел встречу в овертайм, уступая по ходу матча 0:3. У хозяев дублем отметился Брент Бёрнс (40, 43), также шайба в активе Томаша Гертля (55).

«Миннесота» после этой победы набрала 33 очка в 29 матчах. Команда занимает восьмое место в Западной конференции. «Сан-Хосе» с 35 очками в 29 играх расположился на шестой позиции.